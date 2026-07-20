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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (14:05 IST)

మావిగన్ అనేది జగన్ తెచ్చిన కొత్త ఆలోచన కాదు.. చెప్పిందెవరంటే?

Amaravathi
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (14:05 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని విషయంలో ఏమాత్రం స్పష్టత లేని రాజకీయ పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే, అది కచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీనే. 2015లో అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా ఆమోదించిన తర్వాత, 2019లో వైకాపా నేత జగన్ తన మాట మార్చి మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనను తెరపైకి తెచ్చారు.
 
అయితే, మూడు రాజధానుల అభివృద్ధి అనే ఈ ఆలోచన అసంబద్ధం, అసమర్థమైనదిగా నిలవడమే కాకుండా, జగన్ ప్రభుత్వ పతనానికి కూడా దారితీసింది. ఆ తర్వాత, మావిగన్‌ను ప్రతిపాదిత రాజధానిగా ప్రకటించే మరో ఆలోచనను జగన్ ముందుకు తెచ్చారు.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని అంగీకరించకపోవడానికి జగన్ ఎంతటి ప్రయత్నాలనైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని స్పష్టమవుతోంది. మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు ప్రాంతాలను కలిపి మావిగున్‌గా పిలవాలనే తాజా ఆలోచన కూడా అమరావతి నుండి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించే మరో ప్రయత్నమే.
 
అయితే, తనను మావిగన్‌ను నమ్మినవారే 2029లో వైసీపీకి ఓటు వేయాలంటూ జగన్ ప్రచారం చేసిన విధానం కూడా ఆయనకే ఎదురుదెబ్బగా మారింది. మీడియా ఛానళ్లు సేకరించిన ప్రాథమిక ప్రజాభిప్రాయం ప్రకారం, సామాన్య ప్రజలు అమరావతికే అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. 
 
బహుశా దీని పర్యవసానంగానేమో, ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అమరావతి విషయంలో తమ వైఖరిని మార్చుకుంది. జగన్ తరపున కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించే వైవీ సుబ్బారెడ్డి స్వయంగా ఈ వ్యాఖ్య చేశారు. ప్రతిపాదిత మావిగన్ ప్రాంతం అనేది అమరావతి అభివృద్ధి కోసం కేటాయించిన రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ పరిధిలోకి వస్తుందని సుబ్బారెడ్డి పేర్కొన్నారు. 
 
ఈ మావిగన్ ప్రణాళికలో అమరావతి కూడా ఒక అంతర్భాగంగా ఉంటుందని ఆయన పరోక్షంగా సూచించారు. మావిగన్ అనేది జగన్ తెచ్చిన కొత్త ఆలోచన కాదని, అది చాలా కాలంగా ఉందని, వాస్తవానికి అది సీఆర్డీఏలో భాగమేనని చెప్పడం ద్వారా ఈ ప్రతిపాదన వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని సరిదిద్దడానికి ఆయన ప్రయత్నించారు. 
 
ఒకవేళ అదే నిజమైతే, అమరావతి ఇప్పటికే అభివృద్ధి చెందుతూ చురుకుగా ఉన్నప్పుడు కొత్త రాజధాని ఆలోచనను తెరపైకి తీసుకురావడంలో అర్థం ఏమిటి? ఇది కేవలం అమరావతికి దక్కాల్సిన గుర్తింపును దారి మళ్లించి, తామే వార్తల్లో నిలవాలనే ప్రయత్నం కాదా? అమరావతి విషయంలో సుబ్బారెడ్డి మరోసారి అంచనాకు తగ్గట్టుగానే స్పందిస్తూ, ప్రస్తుత ఎన్డీయే ప్రభుత్వం నిధులన్నింటినీ ఒకే ప్రాంతంలో వెచ్చించడం ద్వారా వృథా చేస్తోందని విమర్శించారు. 
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సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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