26 రోజుల తర్వాత నిరాహార దీక్షను విరమించిన సోనమ్ వాంగ్చుక్
నీట్ పరీక్షల అవకతవకలపై ప్రభుత్వానికి నిరసనగా, విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, జూన్ 28న నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన వాతావరణ కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్, పార్టీలకు, వయసులకు అతీతంగా యావత్ దేశం దృష్టిని ఆకర్షించారు.
Sonam Wangchuk
మంత్రిని ఇంకా పదవి నుంచి తొలగించనప్పటికీ, నిరసనలు పూర్తిగా ముగియనప్పటికీ, 26 రోజుల తర్వాత ఈ సుదీర్ఘ నిరాహార దీక్ష గురువారం రాత్రి అధికారికంగా ముగిసింది. అనేక చర్చలు, సీనియర్ కేంద్ర మంత్రుల హామీల తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
ఇటీవల జరిగిన నీట్ పేపర్ లీక్లతో సహా, పరీక్షలలో అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ విద్యార్థులు చేస్తున్న నిరసనలకు మద్దతుగా వాంగ్చుక్ నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు.
దీక్షను విరమించడానికి, కేంద్ర మంత్రులు జె.పి. నడ్డా, డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్లతో పాటు లేహ్ లడఖ్ అపెక్స్ బాడీ సీనియర్ నాయకులు గురుగ్రామ్లోని మెదాంత ఆసుపత్రిలో వాంగ్చుక్ను కలిశారు.
వివిధ రాజకీయ వర్గాలకు చెందిన చట్టసభ సభ్యులు పట్టుదలతో జరిపిన చర్చల అనంతరం ఈ తీర్మానం వెలువడింది. 65 మందికి పైగా పార్లమెంట్ సభ్యులు ఆయనను పరామర్శించడం లేదా తన నిరసనను విరమించుకోవాలని కోరుతూ విజ్ఞప్తులపై సంతకాలు చేయడం వంటివి చేశారు.
ఆసుపత్రి పడక నుంచే తన సందేశంలో, సంభావ్య జాతీయ అశాంతిని నివారించడానికి, వివిధ అంశాలపై కఠినమైన చర్చల తర్వాతే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వాంగ్చుక్ పేర్కొన్నారు.
పరీక్షల లీకులు, వ్యవస్థాగత సంస్కరణలపై రాబోయే రోజుల్లో పార్లమెంట్ వేదికపై సమగ్ర చర్చ జరుగుతుందని ప్రభుత్వం లిఖితపూర్వక హామీ ఇచ్చిందని ఆయన తెలిపారు.
అదనంగా, ఇటీవల జరిగిన నీట్ పేపర్ లీక్ వివాదాల తర్వాత ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం నుండి తగిన పరిహారం అందుతుందని కేంద్ర మంత్రులు హామీ ఇచ్చారు.
వాంగ్చుక్కు ఇచ్చిన మరో కీలక హామీ ఏమిటంటే, జాతీయ రాజధానిలో జరిగిన భారీ ప్రదర్శనలలో శాంతియుతంగా పాల్గొన్న విద్యార్థులు, యువతపై ఎలాంటి చట్టపరమైన కేసులు లేదా పోలీసు చర్యలు తీసుకోబడవని స్పష్టంగా హామీ ఇవ్వడం.
దేశవ్యాప్తంగా పౌరులు కట్టుదిట్టమైన నిఘా ఉంచాలని, అన్ని ప్రయత్నాలు పూర్తిగా అహింసాత్మకంగా ఉండేలా చూసుకోవాలని వాంగ్చుక్ విజ్ఞప్తి చేశారు. చర్చల ద్వారా కుదిరిన షరతులపై వివరణాత్మక సమాచారాన్ని త్వరలో ఒక ప్రత్యేక పబ్లిక్ వీడియో సందేశంలో పంచుకుంటామని ఆయన తెలిపారు.