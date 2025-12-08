జూలై 2027 గోదావరి పుష్కరాలు.. ముందుగానే పోలవరం పూర్తికి శరవేగంగా పనులు
జూలై 2027లో జరిగే గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే పోలవరం నీటిపారుదల ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడానికి రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ, కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటాదారుల సంస్థలతో కలిసి సమయంతో పోటీ పడుతోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇటీవల ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం ఇది జరిగింది.
2027 డిసెంబర్ చివరి నాటికి ప్రాజెక్టు పూర్తి కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ప్రాజెక్టు అమలును వేగవంతం చేయడాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రతిష్టాత్మకమైన అంశంగా తీసుకున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టును షెడ్యూల్ కంటే ఆరు నెలల ముందుగానే పూర్తి చేయాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు. పనుల అమలును వేగవంతం చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి క్రమం తప్పకుండా సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
నిధులను త్వరగా విడుదల చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదిస్తున్నారు. అధికారులు వివిధ భాగాల డ్రాయింగ్లు, డిజైన్లను సిద్ధం చేస్తున్నారు. కేంద్ర జల సంఘం నుండి అనుమతులు కోరుతున్నారు. ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ మార్గదర్శకత్వం కోసం అంతర్జాతీయ నిపుణులను కలిగి ఉంది.
ప్రాజెక్ట్ యొక్క అనేక కీలక భాగాల అమలుకు సంబంధించి మార్గదర్శకత్వం అందించడానికి అనేక కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు రంగంలోకి దిగాయి. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 7.2 లక్షల ఎకరాల కొత్త కమాండ్ ఏరియాను తీసుకురావడానికి సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజీ, ప్రకాశం బ్యారేజీ కింద 13.5 లక్షల ఎకరాలలో విస్తరించి ఉన్న ప్రస్తుత కమాండ్ ఏరియాను స్థిరీకరించడానికి సహాయపడుతుందని జలవనరుల అధికారులు చెబుతున్నారు.
7.2 లక్షల ఎకరాలు పూర్వపు తూర్పు గోదావరి, విశాఖపట్నం జిల్లాలలో విస్తరించి ఉన్న ఎడమ ప్రధాన కాలువ ద్వారా నాలుగు లక్షల ఎకరాలు విస్తరించి ఉన్నాయి.