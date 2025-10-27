Polavaram: రూ.45,000 కోట్లతో పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు.. జూన్ 2027 నాటికి పూర్తి
రూ.45,000 కోట్లతో నిర్మిస్తున్న పోలవరం ప్రాజెక్టు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. జూన్ 2027 నాటికి షెడ్యూల్ ప్రకారం పూర్తవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే 80శాతం పనులు పూర్తయ్యాయని అధికారులు ధృవీకరించారు. బట్రెస్ వాల్ పూర్తయింది. డయాఫ్రమ్ వాల్ పనులు పూర్తి కావడానికి దగ్గరలో ఉన్నాయి.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2027 చివరి నాటికి, జూన్ 2027 కంటే ముందే ప్రాజెక్టు తుది గడువును నిర్ణయించింది. గోదావరి పుష్కరాలు పండుగకు ముందే ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఎర్త్-కమ్-రాక్ఫిల్ డ్యామ్తో సహా ప్రధాన పనులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, డిసెంబర్ 2027 నాటికి వాటిని పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు.
కుడి కాలువ సొరంగం, అప్రోచ్ ఛానల్, హెడ్ రెగ్యులేటర్కు కూడా నిర్దిష్ట గడువులు నిర్ణయించబడ్డాయి. ఈ ప్రాజెక్టుకు బడ్జెట్ కేటాయింపులతో పాటు రాబోయే పుష్కరాలకు సంబంధించిన మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదలలకు సంబంధించి చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
సజావుగా సాగేలా కేంద్ర జల సంఘం, జల్ శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ నుండి అవసరమైన అనుమతులను కూడా ప్రభుత్వం కోరుతుంది. పోలవరంను పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని, ప్రాజెక్టు స్థలాన్ని జాతీయ రహదారికి అనుసంధానించే ఐకానిక్ రోడ్డును ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచించారు.
ప్రాజెక్టు ప్రాంతమంతా సీసీటీవీలను ఏర్పాటు చేయాలని, ఆర్టీజీఎస్కు అనుసంధానించి, కొనసాగుతున్న పనులను నిరంతరం రియల్ టైమ్లో పర్యవేక్షించాలని ఆయన ఆదేశించారు.