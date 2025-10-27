TTD Parakamani: టీటీడీ పరకామణి వ్యవహారంపై సీఐడీ దర్యాప్తుకు ఆదేశం
ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు టీటీడీ పరకామణి వ్యవహారంపై సీఐడీ దర్యాప్తుకు ఆదేశించింది. లోక్ అదాలత్లో గతంలో నమోదైన పరకామణి కేసు పరిష్కారం గురించి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ వ్యవహారంలో పాల్గొన్న రవికుమార్ ఆస్తులను దర్యాప్తు చేయాలని, అతని కుటుంబ సభ్యుల బ్యాంకు ఖాతాలు, ఆస్తులను ధృవీకరించాలని కోర్టు అవినీతి నిరోధక బ్యూరో (ఏసీబీ)ని ఆదేశించింది.
ఈ కేసుకు సంబంధించి ఏవైనా ఆస్తులు బదిలీ అయ్యాయా లేదా అనే దానిపై కూడా దర్యాప్తు జరగాలని ఆదేశించింది. అంతేకాకుండా, కేసు పరిష్కారంలో టీటీడీ బోర్డు, అధికారుల పాత్రను క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేయాలని హైకోర్టు నొక్కి చెప్పింది. తదుపరి విచారణలో వివరణాత్మక నివేదికను సమర్పించాలని సీఐడీ, ఏసీబీలను ఆదేశించింది.