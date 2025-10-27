First State Butterfly: రాష్ట్ర నీలి సీతాకోకచిలుకగా తిరుమల లిమ్నియాస్..
ఆంధ్రప్రదేశ్ తన సహజ వారసత్వానికి కొత్త చిహ్నానికి రెక్కలు ఇవ్వనుంది. అద్భుతమైన నీలి సీతాకోకచిలుక (తిరుమల లిమ్నియాస్)ను రాష్ట్ర సీతాకోకచిలుకగా గుర్తింపు కోసం ప్రతిపాదించారు. ఆమోదం పొందితే, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారికంగా నియమించబడిన మొదటి రాష్ట్ర సీతాకోకచిలుక అవుతుంది.
భారతదేశంలోని జీవవైవిధ్యానికి చిహ్నాలుగా సీతాకోకచిలుకలను గుర్తించిన కొన్ని ఎంపిక చేసిన రాష్ట్రాలలో మన రాష్ట్రం కూడా ఉంటుంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి, పర్యావరణ మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నేతృత్వంలో ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది.
నీలి సీతాకోక చిలుక, దాని నిగనిగలాడే ముదురు రెక్కలతో మెరిసే నీలం, తెలుపు చుక్కలతో, దక్షిణ భారతదేశంలో కనిపించే అత్యంత అందమైన సీతాకోకచిలుకలలో ఒకటి. తరచుగా తోటలు, అటవీ ప్రాంతాలలో కనిపించినప్పటికీ, తూర్పు కనుమల నుండి శ్రీశైలం, శేషాచలం, నల్లమల, అరకు లోయ వంటి అటవీ ప్రాంతాల వరకు ఇవి కనిపిస్తాయి.
1775లో డచ్ ప్రకృతి శాస్త్రవేత్త పీటర్ క్రామెర్ డి యుట్లాండ్స్చే కపెల్లెన్ మొదటి సంపుటిలో దీనిని పాపిలియో లిమ్నియాస్ అని వర్ణించారు. ఈ నీలి సీతాకోకచిలుక దాని రెక్కలపై పులి లాంటి చారలు, కాంతిని ప్రతిబింబించే పొలుసుల ద్వారా సృష్టించబడిన ఇరిడెసెంట్ నీలి రంగు నుండి దాని పేరును పొందింది.