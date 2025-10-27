తిరుమలలో భారీ వర్షాలు.. పూర్తిగా నిండిపోయిన పాపవినాశనం, గోగర్భం జలాశయాలు
గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా పాపవినాశనం, గోగర్భం జలాశయాలు పూర్తిగా నిండిపోయాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఆదివారం పాపవినాశనం, గోగర్భం జలాశయాల నుండి అదనపు నీటిని విడుదల చేసింది.
పాపవినాశనం ఆనకట్ట ఇప్పుడు దాని పూర్తి జలాశయ స్థాయి (ఎఫ్ఆర్ఎల్) 697.14 మీటర్లు, ప్రస్తుత నిల్వ 4,900 లక్షల గ్యాలన్లకు పైగా ఉంది. గోగర్భం ఆనకట్ట 2,894 అడుగుల ఎఫ్ఆర్ఎల్కు వ్యతిరేకంగా దాదాపు 2,893.80 అడుగుల వద్ద నిండి ఉంది. దాదాపు 2,800 లక్షల గ్యాలన్ల నీటిని కలిగి ఉంది. టిటిడి చైర్మన్ బి.ఆర్. నాయుడు పాపవినాశనం ఆనకట్టను సందర్శించి, నీటి విడుదల కార్యక్రమంలో భాగంగా గంగా హారతి ఇచ్చే ముందు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
దీనిపై విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, తిరుమలలోని ఐదు జలాశయాలు ఇప్పుడు వాటి మొత్తం సామర్థ్యంలో దాదాపు 95 శాతం వరకు నిండిపోయాయని, నిల్వ స్థాయిలలో గణనీయమైన మెరుగుదల, రాబోయే నెలలకు తగిన నిల్వలను నిర్ధారిస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు.
యాత్రికులు, నివాసితుల అవసరాలను తీర్చడానికి తిరుమలకు ప్రతిరోజూ దాదాపు 50 లక్షల గ్యాలన్ల నీరు అవసరమని నాయుడు అన్నారు. దీనిలో, తిరుపతి సమీపంలోని కల్యాణి ఆనకట్ట నుండి 25 లక్షల గ్యాలన్లు మరియు కొండలపై ఉన్న జలాశయాల నుండి మరో 25 లక్షల గ్యాలన్లు తీసుకుంటారు. ప్రస్తుత నిల్వలు 250 రోజుల వరకు నీటి అవసరాలను తీర్చడానికి సరిపోతాయి.. అని ఆయన అన్నారు.
ఆనకట్టలను నిరంతరం పర్యవేక్షించడం, నీటి వనరులను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం కోసం టిటిడి ఇంజనీరింగ్ విభాగాన్ని ఆయన ప్రశంసించారు. టిటిడి చీఫ్ ఇంజనీర్ సత్య నారాయణ, తిరుమల ఆలయ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఎం. లోకనాథం, విజిలెన్స్, సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఎ. సురేంద్ర, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్లు సుబ్రహ్మణ్యం, శ్రీనివాసరావు, సుధాకర్, ఇతర అధికారులు హాజరయ్యారు.