విరాట్ కోహ్లీ 2027 వరల్డ్ కప్ వరకు ఆడుతాడా? సచిన్ 100 శతకాల మైలురాయిని?
టీమిండియా స్టార్ ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీ అరంగేట్రం చేసిన క్షణం నుండి భారత క్రికెట్కు ప్రధాన స్తంభంగా ఉన్నాడు. కోలుకోవడం అసాధ్యం అనిపించినప్పుడు, జట్టు చాలాసార్లు క్లిష్ట పరిస్థితుల నుండి బయటపడటానికి కోహ్లీ బ్యాట్తో సహాయం చేశాడు. టెస్ట్ నిష్క్రమణ తర్వాత కోహ్లీ వన్డే భవిష్యత్తు టెస్ట్ క్రికెట్ నుండి గందరగోళంగా నిష్క్రమించినప్పటికీ, కోహ్లీ వన్డేల్లో చురుకుగా ఉన్నాడు.
అంతేగాకుండా 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ వరకు కొనసాగాలని యోచిస్తున్నాడు. కానీ చాలా మంది అభిమానులు ఇది సరిపోదని భావిస్తున్నారు. 2027 ప్రపంచ కప్ కోసం కోహ్లీ మళ్లీ ఫామ్లోకి రావాలని ఆశిస్తున్నారు. దక్షిణాఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియాపై అతని ఫామ్ను చూసిన తర్వాత, కోహ్లీ 2027 ప్రపంచ కప్కు తర్వాత కూడా క్రికెట్ ఆడాలని ఆశిస్తున్నారు. సచిన్ తరహాలో వంద సెంచరీలు పూర్తి చేసుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
2011 వన్డే ప్రపంచ కప్ తర్వాత సచిన్ టెండూల్కర్ ప్రధానంగా తన 100 సెంచరీలను పూర్తి చేయడానికి కొనసాగించాడని అభిమానులు ఎత్తిచూపుతున్నారు. కోహ్లీ మాస్టర్ బ్లాస్టర్ను దాటి 101 సెంచరీలను లక్ష్యంగా చేసుకోవాలని వారు ఇప్పుడు కోరుకుంటున్నారు. ఇందుకు కోచ్, బీసీసీఐ నుంచి పూర్తిగా మద్దతు లభించాలని.. అప్పుడే ఈ మైలురాయి సాధ్యమవుతుందని అభిమానులు కూడా అంగీకరిస్తున్నారు. మరి కోహ్లీ ఫ్యాన్స్ కోరిక మేరకు తన కెరీర్ను కొనసాగిస్తాడా అనేది తెలియాల్సి వుంది.