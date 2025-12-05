శనివారం, 6 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 5 డిశెంబరు 2025 (21:38 IST)

విరాట్ కోహ్లీ 2027 వరల్డ్ కప్ వరకు ఆడుతాడా? సచిన్ 100 శతకాల మైలురాయిని?

Kohli
టీమిండియా స్టార్ ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీ అరంగేట్రం చేసిన క్షణం నుండి భారత క్రికెట్‌కు ప్రధాన స్తంభంగా ఉన్నాడు. కోలుకోవడం అసాధ్యం అనిపించినప్పుడు, జట్టు చాలాసార్లు క్లిష్ట పరిస్థితుల నుండి బయటపడటానికి కోహ్లీ బ్యాట్‌తో సహాయం చేశాడు. టెస్ట్ నిష్క్రమణ తర్వాత కోహ్లీ వన్డే భవిష్యత్తు టెస్ట్ క్రికెట్ నుండి గందరగోళంగా నిష్క్రమించినప్పటికీ, కోహ్లీ వన్డేల్లో చురుకుగా ఉన్నాడు. 
 
అంతేగాకుండా 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ వరకు కొనసాగాలని యోచిస్తున్నాడు. కానీ చాలా మంది అభిమానులు ఇది సరిపోదని భావిస్తున్నారు. 2027 ప్రపంచ కప్ కోసం కోహ్లీ మళ్లీ ఫామ్‌లోకి రావాలని ఆశిస్తున్నారు. దక్షిణాఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియాపై అతని ఫామ్‌ను చూసిన తర్వాత, కోహ్లీ 2027 ప్రపంచ కప్‌కు తర్వాత కూడా క్రికెట్ ఆడాలని ఆశిస్తున్నారు. సచిన్ తరహాలో వంద సెంచరీలు పూర్తి చేసుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. 
 
2011 వన్డే ప్రపంచ కప్ తర్వాత సచిన్ టెండూల్కర్ ప్రధానంగా తన 100 సెంచరీలను పూర్తి చేయడానికి కొనసాగించాడని అభిమానులు ఎత్తిచూపుతున్నారు. కోహ్లీ మాస్టర్ బ్లాస్టర్‌ను దాటి 101 సెంచరీలను లక్ష్యంగా చేసుకోవాలని వారు ఇప్పుడు కోరుకుంటున్నారు. ఇందుకు కోచ్, బీసీసీఐ నుంచి పూర్తిగా మద్దతు లభించాలని.. అప్పుడే ఈ మైలురాయి సాధ్యమవుతుందని అభిమానులు కూడా అంగీకరిస్తున్నారు. మరి కోహ్లీ ఫ్యాన్స్ కోరిక మేరకు తన కెరీర్‌ను కొనసాగిస్తాడా అనేది తెలియాల్సి వుంది.

పెళ్లి వయసు రాకున్నా సహజీవనం తప్పుకాదు: హైకోర్టు సంచలన తీర్పు

పెళ్లి వయసు రాకున్నా సహజీవనం తప్పుకాదు: హైకోర్టు సంచలన తీర్పుసహజీవనం ఇప్పుడు ఎక్కువగా వినబడుతున్న మాట. నగరాలు, పట్టణాల్లో తమకు ఇష్టమైన వారితో పెళ్లికి ముందే యువతీయువకులు సహజీవనం చేస్తున్నారు. అనంతరం ఇద్దరికీ ఇష్టమైతే వివాహం చేసుకుంటున్నారు. ఐతే రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఓ కేసుపై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది. పెళ్లి వయసు రాకున్నప్పటికీ యుక్తవయసులో వున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు సహజీవనం చేయడం తప్పు కాదని తీర్పు చెప్పింది. వివాహ వయసు రాకపోయినా కలిసి జీవించేందుకు ఎలాంటి ఆటంకం వుండదనీ, వివాహ వయస్సు అనే కారణంతో రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులను కొట్టివేయలేమంటూ న్యాయస్థానం పేర్కొంది.

పిల్లలూ... మీకు ఒక్కొక్కళ్లకి 1000 మంది తాలూకు శక్తి వుండాలి: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్

పిల్లలూ... మీకు ఒక్కొక్కళ్లకి 1000 మంది తాలూకు శక్తి వుండాలి: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చిలకలూరి పేటలోని ZPHS మెగా పేరెంట్-టీచర్స్ మీటింగ్‌లో బాలబాలికలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... పిల్లలూ... దేహ దారుఢ్యం కోసం వ్యాయామం చేస్తాం. మానసిక దారుఢ్యానికి పుస్తకాలు చదవాలి. Books are the training weights for your mind. ఒక లక్షమంది మెదళ్లను కదిలించే శక్తి చదువు ఇస్తుంది. ఉదాహరణకు జ్యూయిష్ కమ్యూనిటీని చూస్తే ఉండటానికి పదిమంది ఉంటారు కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు వెయ్యి మంది తాలూకు శక్తి ఉంటుంది. అలాగే మీరు కూడా తయారవ్వాలి.

బలమైన మిత్రుడు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో భారత ప్రధాని మోడి, కీలక ఒప్పందాలు

బలమైన మిత్రుడు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో భారత ప్రధాని మోడి, కీలక ఒప్పందాలురష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారతదేశ పర్యటనలో ఉన్నారు. భారతదేశం-రష్యా స్నేహాన్ని అలాగే ప్రధాని మోడీ- అధ్యక్షుడు పుతిన్ మధ్య బంధాన్ని ప్రపంచం మొత్తం గమనిస్తోంది. పుతిన్ పర్యటనలో పలు కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ న్యూఢిల్లీలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీతో కలిసి నిర్వహించిన సంయుక్త విలేకరుల సమావేశంలో కూడంకుళం అణు విద్యుత్ ప్లాంట్‌లో కొనసాగుతున్న సహకారాన్ని హైలైట్ చేశారు. కుడంకుళం ప్రాజెక్ట్ ద్వైపాక్షిక సహకారానికి ఒక ప్రధాన ఉదాహరణగా మిగిలిపోయిందని, ఆరు రియాక్టర్లలో రెండు ఇప్పటికే పనిచేస్తున్నాయని, మరో నాలుగు పూర్తయ్యే దశలో ఉన్నాయని పుతిన్ అన్నారు.

అసలే చలి.. నాలుగు రోజుల్లో 5.89 లక్షల బీరు కేసులు కుమ్మేసిన మందుబాబులు

అసలే చలి.. నాలుగు రోజుల్లో 5.89 లక్షల బీరు కేసులు కుమ్మేసిన మందుబాబులుతెలంగాణను చలి వాతావరణం పట్టిపీడిస్తోంది. అయినప్పటికీ బీర్ల వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. హైదరాబాద్‌లో మాత్రమే నాలుగు రోజుల్లో 5.89 లక్షల బీరు కేసులు అమ్ముడయ్యాయి. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో అమ్మకాలు 4.26 లక్షల కేసులుగా నమోదయ్యాయి. ఇది 107శాతం పెంపును చూపుతోంది. తెలంగాణ అంతటా, మద్యం ఆదాయం దాదాపు రూ.600 కోట్ల ఆదాయంతో కొత్త రికార్డులను సృష్టించింది.

జనం మధ్యకి తోడేలుకుక్కలు వచ్చేసాయా? యూసఫ్‌గూడలో బాలుడిపై వీధి కుక్క దాడి

జనం మధ్యకి తోడేలుకుక్కలు వచ్చేసాయా? యూసఫ్‌గూడలో బాలుడిపై వీధి కుక్క దాడిహైదరాబాదులోని యూసఫ్ గూడ శ్రీలక్ష్మీనరసింహ నగర్ ప్రాంతంలో గేటు వద్ద ఆడుకుంటున్న బాలుడిపై దారినే పోతున్న వీధి కుక్క ఒక్కసారి పైనబడి దాడి చేసింది. ఇంతలో బాలుడిపై కుక్క దాడి చేయడాన్ని గమనించిన పెద్దాయన కర్రతో దాన్ని తోలేసాడు. కుక్క కాటుకి గురైన బాలుడిని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. కాగా ఇటీవల కుక్కల దాడులు చేస్తున్నా కార్పొరేషన్ అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Shiv Rajkumar: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు బయోపిక్‌‌లో నటించేందుకు సిద్ధం

Shiv Rajkumar: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు బయోపిక్‌‌లో నటించేందుకు సిద్ధంకన్నడ సూపర్ స్టార్ శివ రాజ్ కుమార్ విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న దుర్గమ్మను సందర్శించారు. ఆలయ అధికారులు ఆయనకు దుర్గమ్మ చిత్రపటం, ప్రసాదం అందజేశారు. ఆ దర్శనం తనకు లభించడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని చెప్పారు. శివ రాజ్ కుమార్ ప్రస్తుతం తెలుగు రాజకీయ నాయకుడు గుమ్మడి నర్సయ్య జీవితం ఆధారంగా రూపొందుతున్న చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. రాజకీయాల్లో నైతికత, విలువలను కాపాడిన వ్యక్తిగా నటించడం తనకు సంతోషంగా ఉందని ఆయన అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు బయోపిక్‌పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Srinandu: పెళ్లి చూపులు అంత స్పెషల్ సినిమా సైక్ సిద్ధార్థ : సురేష్ బాబు

Srinandu: పెళ్లి చూపులు అంత స్పెషల్ సినిమా సైక్ సిద్ధార్థ : సురేష్ బాబుశ్రీ నందు తన అప్ కమింగ్ మూవీ 'సైక్ సిద్ధార్థ'కు రానా దగ్గుబాటి స్పిరిట్ మీడియా బ్యాకింగ్ తో వస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి వరుణ్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. స్పిరిట్ మీడియా, నందునెస్ కీప్ రోలింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై శ్రీ నందు, శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి తుడి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. మ్యాడ్ మాక్స్-స్టైల్ మ్యాడ్‌నెస్‌తో యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందిన సైక్ సిద్ధార్థ లో హై ఎనర్జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వుండబోతుంది.

Catherine Tresa: సందీప్ కిషన్... అడ్వెంచర్ కామెడీ సిగ్మా లో కేథరీన్ థ్రెసా స్పెషల్ సాంగ్

Catherine Tresa: సందీప్ కిషన్... అడ్వెంచర్ కామెడీ సిగ్మా లో కేథరీన్ థ్రెసా స్పెషల్ సాంగ్సుబాస్కరన్ నేతృత్వంలోని లైకా ప్రొడక్షన్స్, అద్భుతమైన సాంకేతిక నైపుణ్యం, వరల్డ్ వైడ్ ఎట్రాక్షన్ వుండే బిగ్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించే చిత్రాలని చేస్తోంది. జాసన్ సంజయ్ దర్శకత్వంలో యాక్షన్-అడ్వెంచర్ కామెడీ సిగ్మాను నిర్మాణ సంస్థ ప్రస్తుతం చిత్రీకరిస్తోంది. ఇందులో సందీప్ కిషన్ హీరో పాత్ర పోషిస్తున్నారు. షూటింగ్ ముగింపు దశకు చేరుకుంది.

నేను ఒక్కోసారి సినిమా రెమ్యూనరేషన్ కోల్పోతుంటా: పవన్ కల్యాణ్ పాత వీడియో

నేను ఒక్కోసారి సినిమా రెమ్యూనరేషన్ కోల్పోతుంటా: పవన్ కల్యాణ్ పాత వీడియోతను కొన్నిసార్లు కొన్ని సినిమాలకు రెమ్యునరేషన్ కోల్పోతుంటానని డిప్యూటీ సీఎం, నటుడు పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు. ఇది పాత వీడియో అయినప్పటికీ ప్రస్తుతం అది వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో పవన్ కల్యాణ్ ఏమన్నారంటే... ఒక పనిని ఫలవంతంగా చేయాలంటే ఒక చిన్నసైజు యుద్ధం చేయాలి. మనం కూర్చునే చెక్క టేబుల్ కావాలంటే చెట్లు నరకాలి, ఇంకా ఆ తర్వాత ఎంతో పనిచేస్తే కానీ ఆ టేబుల్ మనదగ్గరకి రాదు. అలాగే సినిమా చేయాలంటే ముఖ్యంగా నిర్మాత నలిగిపోతాడు. ఎందరినో ఒప్పించాలి.

D. Suresh Babu: సినిమా వ్యాపారం వీధిలోకి వెళ్ళింది : డి. సురేష్ బాబు

D. Suresh Babu: సినిమా వ్యాపారం వీధిలోకి వెళ్ళింది : డి. సురేష్ బాబుబాలకృష్ణ నటించిన అఖండ 2-తాండవం చిత్రం ఊహించని సమస్యల కారణంగా చిత్ర బృందం విడుదలను నిలిపివేసింది, అభిమానులను నిరాశపరిచింది. వాయిదా తర్వాత, ఆలస్యం వెనుక గల కారణం గురించి అనేక సిద్ధాంతాలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. విడుదల ఆలస్యంపై టాలీవుడ్ నిర్మాత సురేష్ బాబు ఇప్పుడు స్పందించారు.
