సోమవారం, 1 డిశెంబరు 2025
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 1 డిశెంబరు 2025 (12:04 IST)

విమర్శలకు బ్యాట్‌తోనే సమాధానం చెప్పిన విరాట్ కోహ్లీ

గత కొంతకాలంగా తనపైనా, తన ఫామ్‌పైనా వస్తున్న విమర్శలకు భారత స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ తన బ్యాట్‌తోనే సమాధానం చెప్పాడు. ఆదివారం రాంచీ వేదికగా సౌతాఫ్రికా జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 120 బంతుల్లో ఏడు సిక్స్‌లు, 11 ఫోర్ల సాయంతో 135 పరుగులు చేసి తానేంటో మరోమారు నిరూపించాడు. పైగా, ఫార్మెట్ ఏదైనా, తనకు వయసు పెరుగుతున్నా తన క్లాస్ ఆటతీరు మాత్రం శాశ్వతమని బ్యాట్‌తోనే బదులిచ్చాడు. ఈ ఉత్కంఠ భరిత మ్యాచ్‌లో టీమిండియా 17 పరుగుల తేడాతో విజయభేరీ మోగించింది. 
 
గత కొంతకాలంగా విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలను టెస్టు జట్టులోకి తిరిగి రావాలని బీసీసీఐ కోరుతున్నట్లు వార్తలు బలంగా వినిపించాయి. ఈ నేపథ్యంలో మ్యాచ్ అనంతరం 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు అందుకున్న కోహ్లి తన భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై స్పష్టతనిచ్చాడు. 'నేను ఏ ఫార్మాట్ ఆడినా నా 120 శాతం ఇస్తాను. నా సన్నద్ధతపై నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. ప్రస్తుతానికి నా దృష్టి కేవలం వన్డే ఫార్మెట్‌పైనే ఉంది. టెస్టుల గురించి ఆలోచించడం లేదు' అని తేల్చి చెప్పాడు. దీంతో అతని టెస్టు పునరాగమనంపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు తెరపడినట్లయింది.
 
ఈ మ్యాచ్‌లో తొలతు బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 349 పరుగులు చేసింది. ఇందులో విరాట్ కోహ్లీ 135, కేఎల్ రాహుల్ 60, రోహిత్ శర్మ 57, రవీంద్ర జడేజా 32 చొప్పున పరుగులు చేశారు. ఆ తర్వాత సౌతాఫ్రికా జట్టు 49.2 ఓవర్లలో 332 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఆ జట్టులో మ్యాథ్యూ బ్రీట్జ్కే 72, మార్కో జెన్సన్ 70, బోష్ 67, జోర్జి 39, బ్రెవిస్ 37 చొప్పున పరుగులు చేశారు. అయితే భారత బౌలర్లు క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు తీయడంతో విజయానికి 18 పరుగుల దూరంలో సఫారీలో పోరాటం ఆగిపోయింది. 

భర్తను హత్య చేసిన భార్య.. గొడవలే గొడవలు.. ఇంట్లోకి రానివ్వకపోవడంతో..?

భర్తను హత్య చేసిన భార్య.. గొడవలే గొడవలు.. ఇంట్లోకి రానివ్వకపోవడంతో..?పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని మాల్డా జిల్లాలోని బామంగోలా ప్రాంతంలో ఒక మహిళ తన భర్తను హత్య చేసిందని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడిని బిశ్వజిత్ సర్కార్‌గా గుర్తించారు. నిందితురాలిని పంపా రాయ్‌గా గుర్తించారు. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో, సర్కార్, రాయ్ ప్రేమ వ్యవహారం కలిగి ఉన్నారని, ఆరు సంవత్సరాల క్రితం వివాహం చేసుకున్నారని వారికి ఒక కుమార్తె ఉందని వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. టోల్ ప్లాజా కార్మికుడు సర్కార్, రాయ్ అనేక విషయాలపై తరచుగా గొడవ పడుతుండేవారు.

కుమార్తెను ప్రేమిస్తున్నాడనీ యువకుడిని చంపేశారు... అయినా శవాన్నే పెళ్లి చేసుకున్న యువతి...

కుమార్తెను ప్రేమిస్తున్నాడనీ యువకుడిని చంపేశారు... అయినా శవాన్నే పెళ్లి చేసుకున్న యువతి...మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్‌లో ఓ పరువు హత్య జరిగింది. ఇది స్థానికంగా కలకలం రేపింది. తమ కూతురిని ప్రేమిస్తున్నాడన్న కారణంతో ఓ యువకుడిని యువతి కుటుంబ సభ్యులే అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేశారు. ప్రియుడి అంత్యక్రియల వద్దకు చేరుకున్న ఆ యువతి, అతని మృతదేహాన్ని పెళ్లాడి, ఇకపై అతని కుటుంబంతోనే కోడలిగా ఉంటానని శపథం చేయడం అందరినీ కదిలించింది.

ఇండియన్ టాలెంట్‌తో అమెరికా ఎంతో మేలు జరిగింది : ఎలాన్ మస్క్

ఇండియన్ టాలెంట్‌తో అమెరికా ఎంతో మేలు జరిగింది : ఎలాన్ మస్క్టెస్లా, స్పేస్ ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతిభావంతులైన భారతీయుల వల్ల అమెరికాకు ఎంతో మేలు జరిగిందన్నారు. జెరోధా సహ వ్యవస్థాపకుడు నిఖిల్ కామత్ నిర్వహించిన 'పీపుల్ బై డబ్ల్యూటీఎఫ్' పాడ్‌కాస్ట్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అదేసమయంలో, కొన్ని కంపెనీలు హెచ్-1బీ వీసా విధానాన్ని దుర్వినియోగం చేశాయని, అందుకే అమెరికాలో కొన్ని వలస వ్యతిరేక విధానాలు వచ్చాయని గుర్తు చేశారు.

Cyclone Ditwah: దిత్వా తుఫాను.. తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు

Cyclone Ditwah: దిత్వా తుఫాను.. తమిళనాడులో భారీ వర్షాలుతమిళనాడు-పుదుచ్చేరి తీరాలకు మూసివేయబడిన దిత్వా తుఫాను అవశేషాల కారణంగా సోమవారం చెన్నై, తిరువళ్లూరు, కాంచీపురం, కడలూరు, రాణిపేటతో సహా తమిళనాడులోని అనేక ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. లోతైన వాయుగుండం వ్యవస్థ మరింత బలహీనపడుతుంది. రాబోయే 24 గంటలు బలహీనమైన వ్యవస్థగా ఇది స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

Cyclone Ditwah: దిత్వా తుఫాను బలహీనపడినా.. రెడ్ అలెర్ట్ జారీ.. ఎక్కడ?

Cyclone Ditwah: దిత్వా తుఫాను బలహీనపడినా.. రెడ్ అలెర్ట్ జారీ.. ఎక్కడ?తిరుపతి, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలలో సోమవారం తెల్లవారుజామున దిత్వా తుఫాను బలహీనపడి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దిట్వా తూర్పు తీర ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉండటంతో నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గాలులతో కూడిన మోస్తరు వర్షం కురిసింది. తుఫాను కారణంగా తలెత్తే పరిస్థితిని పర్యవేక్షించడానికి, నిర్వహించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దుర్బల జిల్లాల్లో నియంత్రణ గదులను ఏర్పాటు చేసింది, దీనివల్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి.

Harshali Malhotra: ఎనర్జీ కోసం ఉదయం దీనిని తాగమని ఆయన నాకు చెప్పేవారు: హర్షాలి మల్హోత్రా

Harshali Malhotra: ఎనర్జీ కోసం ఉదయం దీనిని తాగమని ఆయన నాకు చెప్పేవారు: హర్షాలి మల్హోత్రాబజరంగీ భాయిజాన్ సినిమాలో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా నటించిన హర్షాలి మల్హోత్రా మళ్ళీ బాలక్రిష్ణ నటించిన అఖండ 2లో నటించింది. భజరంగీ.. తర్వాత చాలా ఆఫర్లు వచ్చాయి. అవి వద్దునుకుని స్టడీస్ పై ఫోకస్ చేశాను. అలాగే కథక్ నేర్చుకున్నాను. ఒక మంచి అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఈ సినిమా రావడం అదృష్టంగా భావించాను అని అన్నారు.

'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'లో ఆ ఇద్దరు స్టార్ హీరోల స్టెప్పులు!

'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'లో ఆ ఇద్దరు స్టార్ హీరోల స్టెప్పులు!అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న కొత్త చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. ఇందులో మరో స్టార్ హీరో నటించనున్నారు. ఆయన ఎవరో కాదు.. విక్టరీ వెంకటేష్. వీరిద్దరూ కలిసి ఈ చిత్రంలో ఓ పాటకు డ్యాన్స్ వేయనున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం షూటింగ్ శరవేగంగా సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర యూనిట్ ఒక అదిరిపోయే అప్డేట్‌ను వెల్లడించింది.

Chiranjeevi and Venkatesh: చంటి, చంటబ్బాయి పై మాస్ డ్యాన్స్ సాంగ్ చిత్రీకరణ

Chiranjeevi and Venkatesh: చంటి, చంటబ్బాయి పై మాస్ డ్యాన్స్ సాంగ్ చిత్రీకరణమెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్ లు చంటి, చంటబ్బాయి సినిమా పేర్లతో నటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు వీరిద్దరూ కలిసి నటిస్తున్న చిత్రం మన శంకరవరప్రసాద్ గారు. గత రెండు రోజులుగా పాటకు సంబంధించిన రిహార్సల్స్ కూడా జరిగాయి. నిన్నటి నుంచి షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. కొరియోగ్రాఫర్ విజయ్ పోలాకి మాస్ ను ఆకట్టుకునే పాటను డిజైన్ చేశారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

రజనీకాంత్ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి!!

రజనీకాంత్ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి!!సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటిస్తున్న సీక్వెల్ మూవీ జైలర్-2. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకుడు. సన్ పిక్చర్స్ పతాకంపై బడా నిర్మాత కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం షూటింగ్ శరవేగంగా సాగుతోంది. వచ్చే యేడాది సంక్రాంతికి విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం తొలిభాగం సూపర్ డూపర్ హిట్ సాధించింది. దీంతో సీక్వెల్ రూపొందిస్తున్నారు.

'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' అందర్నీ సర్‌ప్రైజ్ చేస్తారు : అనిల్ రావిపూడి

'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' అందర్నీ సర్‌ప్రైజ్ చేస్తారు : అనిల్ రావిపూడిమెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న తాజా చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రం ప్రతి ఒక్కరినీ సర్‌ప్రైజ్ చేస్తారని ఆ చిత్ర దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అన్నారు. తాజాగా హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఓ సినీ కార్యక్రమంలో అనిల్ రావిపూడి పాల్గొని మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ నటన మరో స్థాయిలో ఉంటుందని, అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరినీ సర్‌ప్రైజ్‌ చేస్తారన్నారు.
