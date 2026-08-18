ఫిషింగ్ హార్బర్ ప్రాజెక్టులను త్వరగా పూర్తి చేస్తాం.. బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి
రాష్ట్ర తీరప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి టిడిపి నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన శాఖ మంత్రి బి.సి. జనార్ధన్ రెడ్డి మంగళవారం తెలిపారు. అలాగే, అన్ని ఓడరేవు, మత్స్య రేవు (ఫిషింగ్ హార్బర్) ప్రాజెక్టులను త్వరగా పూర్తి చేస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
అసెంబ్లీలో ప్రసంగిస్తూ, శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని బుడగట్లపాలెం ఫిషింగ్ హార్బర్ పనులను వేగవంతం చేస్తామని, అలాగే మంచినీళ్లపేటలో ఒక ఫిష్ ల్యాండింగ్ సెంటర్ను నిర్మిస్తామని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో, తీరప్రాంత అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. రాష్ట్రంలో చేపట్టిన అన్ని ఓడరేవు, మత్స్య రేవు ప్రాజెక్టులను త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని ఆయన అన్నారు. కృష్ణపట్నం- రామయ్యపట్నం ఓడరేవుల వద్ద ఉన్న మౌలిక సదుపాయాలు, కోల్డ్ స్టోరేజ్ సమస్యలను గుర్తించిన మంత్రి, వాటిని త్వరగా పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
అదానీ కృష్ణపట్నం పోర్ట్ యాజమాన్యం నెల్లూరు జిల్లాలోని నెల్లటూరు ఎఫ్ఎల్సీ కోసం రూ. 25 కోట్ల కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్ఆర్) నిధులను అందించడానికి అంగీకరించిందని రెడ్డి తెలిపారు. ఇప్పటికే రూ. 15 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయని, మత్స్యకారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని బియ్యపుతిప్ప గ్రామంలో ఉన్న మత్స్య రేవును ఎఫ్ఎల్సీగా మార్చడంతో పాటు ఇతర కార్యక్రమాలను కూడా చేపడతామని రెడ్డి చెప్పారు.