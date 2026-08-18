  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Andhra Govt Committed to Developing State's Coastline: Janardhan Reddy
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (15:13 IST)

ఫిషింగ్ హార్బర్ ప్రాజెక్టులను త్వరగా పూర్తి చేస్తాం.. బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి

Vizag
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (15:13 IST)
google-news
రాష్ట్ర తీరప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి టిడిపి నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన శాఖ మంత్రి బి.సి. జనార్ధన్ రెడ్డి మంగళవారం తెలిపారు. అలాగే, అన్ని ఓడరేవు, మత్స్య రేవు (ఫిషింగ్ హార్బర్) ప్రాజెక్టులను త్వరగా పూర్తి చేస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. 
 
అసెంబ్లీలో ప్రసంగిస్తూ, శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని బుడగట్లపాలెం ఫిషింగ్ హార్బర్ పనులను వేగవంతం చేస్తామని, అలాగే మంచినీళ్లపేటలో ఒక ఫిష్ ల్యాండింగ్ సెంటర్‌ను నిర్మిస్తామని మంత్రి పేర్కొన్నారు. 
 
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో, తీరప్రాంత అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. రాష్ట్రంలో చేపట్టిన అన్ని ఓడరేవు, మత్స్య రేవు ప్రాజెక్టులను త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని ఆయన అన్నారు. కృష్ణపట్నం- రామయ్యపట్నం ఓడరేవుల వద్ద ఉన్న మౌలిక సదుపాయాలు, కోల్డ్ స్టోరేజ్ సమస్యలను గుర్తించిన మంత్రి, వాటిని త్వరగా పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. 
 
అదానీ కృష్ణపట్నం పోర్ట్ యాజమాన్యం నెల్లూరు జిల్లాలోని నెల్లటూరు ఎఫ్ఎల్‌సీ కోసం రూ. 25 కోట్ల కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్ఆర్) నిధులను అందించడానికి అంగీకరించిందని రెడ్డి తెలిపారు. ఇప్పటికే రూ. 15 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయని, మత్స్యకారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా పెండింగ్‌లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని బియ్యపుతిప్ప గ్రామంలో ఉన్న మత్స్య రేవును ఎఫ్ఎల్‌సీగా మార్చడంతో పాటు ఇతర కార్యక్రమాలను కూడా చేపడతామని రెడ్డి చెప్పారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
Nalgonda: విద్యార్థినులతో అసభ్య ప్రవర్తన.. అధ్యాపకుడిపై దాడి

NTR: ఇటు ఎన్.టి.ఆర్.కు ఫిజియో థెరపీ - అటు డ్రాగన్ డేట్ గురించి అప్ డేట్

NTR: ఇటు ఎన్.టి.ఆర్.కు ఫిజియో థెరపీ - అటు డ్రాగన్ డేట్ గురించి అప్ డేట్గత నెలలో ఎన్.టి.ఆర్. కు షూటింగ్ సందర్భంగా జరిగిన కుడి భుజం గాయంగా ఈనెల 12న శస్త్రచికిత్స చేశారు. ఇటీవలే డిశ్చార్జ్ అయిన ఆయన గురించి అబిమానులు, సోషల్ మీడియా పర్సన్స్ తెగ వాకబు చేస్తున్నారు. అసలు ఏమి జరిగింది? ఎందుకు అలా జరిగింది? అంటూ వస్తున్న ప్రశ్నలకు ఈరోజు సికింద్రాబాద్‌లోని KIMS హాస్పిటల్స్‌లో అందించిన చికిత్స, అలాగే ఆయన రికవరీ జర్నీ గురించి వివరించారు.

Snadeep: తుది దశకు చేరుకున్న సిగ్మా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, గాంధీ జయంతికి డేట్ ఫిక్స్

Snadeep: తుది దశకు చేరుకున్న సిగ్మా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, గాంధీ జయంతికి డేట్ ఫిక్స్సందీప్ కిషన్, ఫరియా అబ్దుల్లా కాంబినేషన్ లో సిగ్మా చిత్రం రూపొందుతోంది. జాసన్ సంజయ్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న యాక్షన్ అడ్వెంచర్ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై సుభాస్కరన్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు విడుదలైన టీజర్ మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకోగా, తొలి రెండు సింగిల్స్ కూడా చార్ట్‌బస్టర్స్‌గా నిలిచాయి. దీంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.

రవితేజ చెప్పిన ముదురు ముం* మాటలో తప్పులేదంటున్న: శివ నిర్వాణ

రవితేజ చెప్పిన ముదురు ముం* మాటలో తప్పులేదంటున్న: శివ నిర్వాణతాగుబోతు భర్త, కూతురు కోసం ఏదైనా చేయగలిగితే ధైర్యం వున్న వ్యక్తి కథతో ఇరుముడి చిత్రం రూపొందింది. సహజంగా అయ్యప్ప మాలలు రకరకాల కోరికలతో వేస్తుంటారు. కొందరైతే సీరియస్ ధరిస్తే, మరికొంతమందికి ఆ సీరియస్ నెస్ మధ్యలో వదిలేస్తారు. ఇలా నాకు తెలిసిన కొంతమందిని పరిశీలించి ఈ చిత్ర కథను రాసుకున్నానని దర్శకుడు శివ నిర్వాణ తెలియజేశారు. ఈ చిత్రం ఈనెల 21న థియేటర్ లలో విడుదల కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా పలు ఆసక్తికర విషయాలను దర్శకుడు వెల్లడించారు.

టైమ్స్ స్క్వేర్‌లో బుట్టబొమ్మ చేతిలో జాతీయ పతాకం...ఉల్లాసంగా(video)

టైమ్స్ స్క్వేర్‌లో బుట్టబొమ్మ చేతిలో జాతీయ పతాకం...ఉల్లాసంగా(video)ఆగస్టు 16న, వారసత్వంలో సామరస్యం అనే ఇతివృత్తంతో భారతదేశ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మాడిసన్ అవెన్యూలో జరిగిన 44వ ఇండియా డే పరేడ్‌కు పూజా హెగ్డే ముఖ్య అతిథిగా వ్యవహరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వేలాది మంది నృత్యాలు, ప్రదర్శనలు, శకటాలతో పాల్గొన్నారు. అదే సమయంలో న్యూయార్క్ గవర్నర్ క్యాథీ హోచుల్ భారతీయ-అమెరికన్ సమాజం, సంస్కృతిని, వారు చేసిన సేవలను ప్రశంసించారు.

పవన్ కళ్యాణ్ గారు మోదీ ని కలిసినప్పుడు నేనిచ్చిన స్కోర్ నచ్చి పిలిపించారు : అజయ్ అరసాడ

పవన్ కళ్యాణ్ గారు మోదీ ని కలిసినప్పుడు నేనిచ్చిన స్కోర్ నచ్చి పిలిపించారు : అజయ్ అరసాడమా ఫ్యామిలీ, నా రక్తంలోనే ఆర్ట్, మ్యూజిక్ ఉంది. మాది వైజాగ్. టీసీఎస్‌లో ఉద్యోగం కూడా చేశాను. ఏడేళ్లు జాబ్ చేశాను. అలా జాబ్ చేస్తుండగానే రెండు సినిమాలకు పని చేశాను. నాకు దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ స్పూర్తి. మా అమ్మ, భార్య సపోర్ట్ వల్లే నేను ఈ ఇండస్ట్రీలోకి రాగలిగాను. వైజాగ్‌లోనే శ్రీ చరణ్ నాకు మంచి ఫ్రెండ్. ‘గూఢచారి’కి నన్ను కీబోర్డ్ ప్రోగ్రామర్‌గా తీసుకున్నాడు అని సంగీత దర్శకుడు అజయ్ అరసాడ తెలియజేస్తున్నారు.