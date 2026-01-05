సోమవారం, 5 జనవరి 2026
సోమవారం, 5 జనవరి 2026 (19:03 IST)

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?

తరచుగా చాలా మంది మార్నింగ్ వాక్‌కి వెళుతుంటారు. కానీ చాలా మందికి ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది, వారు ఖాళీ కడుపుతో మార్నింగ్ వాక్ చేయవచ్చా? లేదా అనేది. దీనికి సంబంధించిన వివరం తెలుసుకుందాము.
 
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వాకింగ్ ఎల్లప్పుడూ ఖాళీ కడుపుతోనే చేయాలి.
 
అంటే అల్పాహారానికి 30 నిమిషాల ముందు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.
 
ఖాళీ కడుపుతో నడవడం వల్ల జీవక్రియ పెరుగుతుంది.
 
కొవ్వు వేగంగా కరిగిపోయి బరువు అదుపులో ఉంటుంది.
 
నడుస్తున్నప్పుడు, శరీరం శక్తి కోసం కొవ్వును ఉపయోగిస్తుంది.
 
నడక సహాయంతో, కొవ్వు సులభంగా తగ్గుతుంది, జీర్ణవ్యవస్థ బలంగా మారుతుంది.
 
ఉదయం పూట ఖాళీ కడుపుతో నడవడం వల్ల కూడా షుగర్ కంట్రోల్ అవుతుంది.
 
మార్నింగ్ వాక్ చేయడం వల్ల చర్మం మెరిసిపోయి ముడతలు తగ్గుతాయి.

భార్యను లేపుకెళ్లిన వ్యక్తిని పోలీసు స్టేషను ఎదుటే నరికి చంపారు

భార్యను లేపుకెళ్లిన వ్యక్తిని పోలీసు స్టేషను ఎదుటే నరికి చంపారుతన భార్యను మరో వ్యక్తి లేపుకెళ్లడానికి ఆ వ్యక్తిని మాటువేసి పోలీసు స్టేషను ఎదుటే హత్య చేసిన ఘటన సత్యసాయి జిల్లాలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. సత్యసాయి జిల్లాలోని రాగినేపల్లికి చెందిన ఈశ్వరప్ప అనే వ్యక్తి హరి అనే మరో వ్యక్తి భార్యను లేపుకెళ్లాడు. తన భార్య కనబడకపోవడంతో హరి పోలీసు స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేసాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఈశ్వరప్ప, హరి భార్య ఇద్దరూ నెల్లూరులో వున్నట్లు కనుగొన్నారు. వారిద్దరినీ తనకల్లు పోలీసు స్టేషనుకు సోమవారం తెల్లవారు జామున వాహనంలో తీసుకొచ్చారు. ఈశ్వరప్ప వాహనం నుంచి కిందికి దిగి పోలీసు స్టేషనులోకి వెళ్లేందుకు నడుస్తుండగా అక్కడే మాటు వేసిన హరి, అతడి సోదరుడు ఇద్దరూ వేటకొడవళ్లతో దారుణంగా నరికి చంపేసారు.

ఏపీకి నీళ్లు కావాలి తప్ప.. రాజకీయ పోరాటాలు కాదు.. మంత్రి నిమ్మల

ఏపీకి నీళ్లు కావాలి తప్ప.. రాజకీయ పోరాటాలు కాదు.. మంత్రి నిమ్మలఆంధ్రప్రదేశ్‌కు నీళ్లు కావాలి తప్ప, రాజకీయ పోరాటాలు కాదని రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు నిమ్మల విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా గోదావరి నీటిని వాడుకోగలిగినప్పుడు, దిగువన పోలవరం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటిని వాడుకుంటే తప్పేంటని ఆయన ప్రశ్నించారు. ప్రతి సంవత్సరం వేలాది టీఎంసీల గోదావరి నీరు సముద్రంలో వృధాగా కలిసిపోతున్నప్పుడు అభ్యంతరాలు ఎందుకు వ్యక్తం చేస్తున్నారని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఆ నీటిలో చిన్న భాగాన్ని ఉపయోగించుకున్నా కరువు పీడిత ప్రాంతాల భవిష్యత్తును మార్చవచ్చని అన్నారు.

తెలంగాణలో ఏం పీకి కట్టలు కట్టామని తెరాసను బీఆర్ఎస్ చేసారు?: కవిత ఆవేదన, ఆగ్రహం

తెలంగాణలో ఏం పీకి కట్టలు కట్టామని తెరాసను బీఆర్ఎస్ చేసారు?: కవిత ఆవేదన, ఆగ్రహంతెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత సోమవారం నాడు శాసనమండలిలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో తనకు ఎన్నో అవమానాలు ఎదురయ్యాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... బీఆర్ఎస్ ఏనాడు నాకు మద్దతుగా నిలబడలేదు. రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు విషయంలో బీఆర్ఎస్ ఏమీ చేయలేదు. తెలంగాణ ఏర్పాటుకు నాకున్న పరిచయంతో ఆస్కార్ ఫెర్నాండెజ్‌తో కేసీఆర్‌కు ప్రత్యేక సమావేశం జరిపించాను. ఆ తర్వాతే సోనియా గాంధీ ముందుకు వచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ముందడుగు పడింది.

తెలంగాణ జాగృతిని రాజకీయ పార్టీగా మారుస్తాం.. జయలలిత స్ఫూర్తితో కవిత ప్రకటన?

తెలంగాణ జాగృతిని రాజకీయ పార్టీగా మారుస్తాం.. జయలలిత స్ఫూర్తితో కవిత ప్రకటన?తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత, తెలంగాణ జాగృతిని త్వరలో రాజకీయ పార్టీగా మారుస్తామని ప్రకటించారు. ప్రజల మద్దతుతో శాసనసభకు తిరిగి రావడమే తన లక్ష్యమని ఆమె అన్నారు. తన రాజకీయ భవిష్యత్తును ప్రజల మద్దతే నిర్ణయిస్తుందని కవిత పేర్కొన్నారు. శాసన మండలిలో ప్రసంగించిన అనంతరం కవిత మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత ఆమె గన్ పార్క్‌ను సందర్శించి, అక్కడ తన భవిష్యత్ ప్రణాళికల గురించి పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ నుండి సస్పెండ్ అయిన తర్వాత, కవిత పార్టీకి రాజీనామా చేశారు.

నేను కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్‌ను... పిచ్చోళ్లు అనుకుంటున్నారా? హో మంత్రి అనిత ఫైర్

నేను కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్‌ను... పిచ్చోళ్లు అనుకుంటున్నారా? హో మంత్రి అనిత ఫైర్'నేను కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్‌ను.. పిచ్చోళ్లు అనుకుంటున్నారా?' అని ఏపీ హోం మంత్రి అనిత ప్రశ్నించారు. అనకాపల్లి జిల్లా అచ్యుతాపురం నాన్ సెజ్‌లో శనివారం ప్రమాదం జరిగిన ఎస్.వి.ఎస్ రసాయన పరిశ్రమను యలమంచిలి ఎమ్మెల్యే విజయకుమార్‌తో కలిసి ఆమె ఆదివారం పరిశీలించారు. వీరు వెళ్లిన సమయంలో ప్రమాదానికి కారణాలు వెల్లడించేందుకు పరిశ్రమ ప్రతినిధులు ఒక్కరు కూడా అక్కడ లేకపోవడంతో ఆమె తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

Jana Nayakudu: జననాయకుడు ఎఫెక్ట్.. ఓటీటీలో ట్రెండ్ అవుతున్న భగవంత్ కేసరి.. ఎలా?

Jana Nayakudu: జననాయకుడు ఎఫెక్ట్.. ఓటీటీలో ట్రెండ్ అవుతున్న భగవంత్ కేసరి.. ఎలా?కోలీవుడ్ అగ్ర నటుడు విజయ్ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. దీంతో ఆయన సినిమాలకు బైబై చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా జన నాయకుడు సినిమాతో తన సినీ జర్నీకి ముగింపు పలకాలనుకున్నారు. అయితే ఈ సినిమాపై ప్రస్తుతం రీమేక్ అంశాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. జన నాయకుడు బృందం ప్రారంభం నుండే ఈ సినిమా రీమేక్ కాదని గట్టిగా చెప్పింది. అయితే, ట్రైలర్ విడుదలైన తర్వాత ఆ నమ్మకం తగ్గిపోయింది. ఈ మూడు నిమిషాల వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో కొత్త చర్చకు దారితీసింది. ప్రేక్షకులు బాలకృష్ణ భగవంత్ కేసరి చిత్రానికి స్పష్టమైన సారూప్యతలను ఎత్తి చూపారు.

క్షమించండి రాశిగారు, నేను ఆ మాట అనడం తప్పే: యాంకర్ అనసూయ

క్షమించండి రాశిగారు, నేను ఆ మాట అనడం తప్పే: యాంకర్ అనసూయయాంకర్, నటి అనసూయ గతంలో తను ఓ షోలో సీనియర్ నటి రాశిపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణ చెప్పారు. ఆమె X లో ఇలా పేర్కొన్నారు. రాశి గారు, మూడేళ్ల క్రితం నేను చేసిన ఓ షోలో తెలుగు సరిగ్గా రానితనంపై చేసిన స్కిట్లో మీ పేరును ఉపయోగించి నా నోటి నుంచి డబుల్ మీనింగ్ డైలాగు చెప్పించడం జరిగింది. ఇది రాయించి డైరెక్ట్ చేసిన వ్యక్తుల్ని నేను ఆ రోజే నిలదీసి అడిగి ఉండాల్సింది కానీ అప్పటికి నాకు వున్నటువుంటి శక్తి అందుకు సహకరించలేదు. అది పొరపాటే. వెనక్కి వెళ్లి ఇప్పుడు నేను దాన్ని సరిదిద్దలేను.

Akhil: లెనిన్ నుంచి అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే పై రొమాంటిక్ సాంగ్

Akhil: లెనిన్ నుంచి అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే పై రొమాంటిక్ సాంగ్అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా మనం ఎంట‌ర్‌ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్‌పి, సితార ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ ప‌తాకాల‌పై ముర‌ళి కిషోర్ అబ్బూరు ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో అక్కినేని నాగార్జున‌, సూర్య‌దేవ‌ర నాగ‌వంశీ నిర్మిస్తోన్న చిత్రం ‘లెనిన్’. ఈ సినిమాను సోమ‌వారం రోజున ‘వారెవా వారెవా..’ అనే లిరిక‌ల్ సాంగ్‌ను విడుద‌ల చేవారు. ఈ పాట‌కు అభిమానులు, మ్యూజిక్ ల‌వ‌ర్స్ నుంచి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వ‌స్తోంది. ఈ పాట‌ను అనంత శ్రీరామ్ రాయ‌గా.. శ్వేతా మోహ‌న్‌, జుబిన్ నౌటియాల్ త‌మ వాయిస్‌తో పాట‌కు ఓ ఎమోష‌న‌ల్ ఫీల్‌ను తీసుకొచ్చారు.

ముంబైలో ప్రభాస్... రాజా సాబ్ నుంచి నాచె నాచె.. సాంగ్ లాంఛ్

ముంబైలో ప్రభాస్... రాజా సాబ్ నుంచి నాచె నాచె.. సాంగ్ లాంఛ్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న ప్రెస్టీజియస్ మూవీ "రాజా సాబ్". ఈ చిత్రాన్ని హారర్ కామెడీ జానర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ మూవీగా నిలిచిపోయేలా తెరకెక్కిస్తున్నారు దర్శకుడు మారుతి. "రాజా సాబ్" సినిమాను భారీ ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ తో అన్ కాంప్రమైజ్డ్ గా నిర్మిస్తున్నారు నిర్మాతలు టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు.

Anil Sunkara: స్క్రిప్ట్‌తో వస్తేనే సినిమా చేస్తా; ఎక్కువగా వినోదాత్మక చిత్రాలే చేస్తున్నా : అనిల్ సుంకర

Anil Sunkara: స్క్రిప్ట్‌తో వస్తేనే సినిమా చేస్తా; ఎక్కువగా వినోదాత్మక చిత్రాలే చేస్తున్నా : అనిల్ సుంకరశర్వానంద్ హీరోగా త్వరలో రాబోతోన్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ చిత్రం ‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’. ఈ మూవీలో సంయుక్త, సాక్షి వైద్య లు హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై అనిల్ సుంకర ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. దర్శకుడు రామ్ అబ్బరాజు ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేయబోతున్నారు.
