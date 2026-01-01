గురువారం, 5 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వ్యాధి
Written By సిహెచ్
Last Modified: గురువారం, 5 ఫిబ్రవరి 2026 (00:32 IST)

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

Biggest Myths Around Lung Cancer
కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
ప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది.
 
ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు - ఇది పొగాకు వాడకం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా, వాయు కాలుష్యం, భవనాల్లోని గాలి నాణ్యత, సెకండ్ హ్యాండ్ పొగ, వివిధ అంశాలకు వృత్తిపరంగా లోను కావడం ద్వారా కూడా ప్రభావితమవుతుంది. అదే సమయంలో, రోగ నిర్ధారణ, చికిత్సలో పురోగతి చోటుచేసుకుంటోంది. అంటే, చికిత్స ఫలితాలు చాలామంది నమ్ముతున్నంత విచారకరంగా ఏమీ ఉండవు - ముఖ్యంగా వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తించినప్పుడు.
 
హైదరాబాద్‌లోని యశోద హాస్పిటల్‌లోని ఆంకాలజీ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్, మెడికల్- హెమటో ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ జివికె రెడ్డి మాట్లాడుతూ, మనం ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద సవాళ్లలో ఒకటి ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్‌ను నిర్ధారించడమే కాదు, దాని చుట్టూ ఉన్న అపోహలను సరిదిద్దడం అని అన్నారు. ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ధూమపానం చేసేవారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేస్తుందని, ఆ లక్షణాలను విస్మరించవచ్చని లేదా చికిత్సా ఎంపికలు తక్కువగా ఉన్నాయని చాలామంది ఇప్పటికీ నమ్ముతారు. వాస్తవానికి, నేడు మేం ధూమపానం చేయని వారిలోనే ఎక్కువగా ఈ వ్యాధిని నిర్ధారి స్తున్నాం, ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో. ఒక దశాబ్దం క్రితం కంటే ఇప్పుడు మన వద్ద చాలా ఎక్కువ చికిత్స సాధనాలు ఉన్నాయి. లక్షణాల ప్రారంభ మూల్యాంకనం, సకాలంలో రోగ నిర్ధారణ అనేవి రోగుల మనుగడ, జీవన నాణ్యత రెండింటినీ గణనీయంగా మెరుగుపరు స్తాయి అని అన్నారు.
 
దీనిని మరింత బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్‌కు సంబంధించి ఉన్న కొన్ని సాధారణ అపోహలు, వాటి వెనుక ఉన్న నిజాలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి:
అపోహ 1: ధూమపానం చేసేవారికి మాత్రమే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వస్తుంది.
ధూమపానం ఒక అతిపెద్ద ప్రమాద కారకంగా ఉన్నప్పటికీ, ధూమపానం చేయని వారిలోనూ, ముఖ్యంగా పట్టణ వాతావరణాలలో కాలుష్యం పెరిగిన వారిలో ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ఎక్కువగా నిర్ధారణ అవుతోంది. ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ క్యాన్సర్ బహిరంగ వాయు కాలుష్యాన్ని క్యాన్సర్ కారకంగా వర్గీకరి స్తుంది. ఆసియాలో, మహిళల్లో దాదాపు 60-80 శాతం ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కేసులు ఎప్పుడూ ధూమపానం చేయని వారిలో సంభవిస్తాయని పరిశోధనలు చూపిస్తున్నాయి. ఈ ధోరణిని ప్రతిబింబిస్తూ, భారతీయ మహానగరాల్లోని వైద్యులు పొగాకు వాడకం అలవాటు లేని మహిళలు, యువకులలో ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ నిర్ధారణ పెరుగుదలను నివేదిస్తున్నారు. ఇది కలుషితమైన గాలి, పార్టిక్యులేట్ మ్యాటర్, సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోక్, ఇంటి లోపలి కాలుష్య కారకాలకు దీర్ఘకాలికంగా గురికావడం యొక్క పెరుగుతున్న పాత్రను నొక్కి చెబుతుంది.
 
అపోహ 2: ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ అంటే ఎల్లప్పుడూ పేలవమైన మనుగడ రేటు లేదా మరణం అని అర్థం.
రోగ నిర్ధారణ దశ, కణితి రకం, మాలిక్యూలర్ ప్రొఫైల్‌ను బట్టి ఫలితాలు విస్తృతంగా మారుతూ ఉంటాయి. ఇమేజింగ్, పాథాలజీ, పరమాణు పరీక్షలలో పురోగతి ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ సంరక్షణను మార్చివేసింది. నేడు, చికిత్స రోగి ప్రొఫైల్‌కు అనుగుణంగా వ్యక్తిగతీకరించబడుతోంది. చాలా మంది రోగులు గతంలో సాధ్యమైన దానికంటే ఎక్కువ కాలం, మెరుగ్గా జీవిస్తున్నారు.
 
అపోహ 3: నిరంతర దగ్గు మాత్రమే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ యొక్క ఏకైక లక్షణం.
దీర్ఘకాలిక దగ్గు అనేది ఒక సాధారణ హెచ్చరిక సంకేతం అయినప్పటికీ, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ లక్షణాలు చాలా వైవిధ్యంగా, సూక్ష్మంగా ఉంటాయి, ముఖ్యంగా ప్రారంభ దశల్లో. శ్వాస ఆడకపోవడం, ఛాతీ నొప్పి, వివరించలేని అలసట, గొంతు బొంగురుపోవడం, బరువు తగ్గడం లేదా పదేపదే శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు అన్నీ ఈ సమస్యను సూచిస్తాయి. కాలుష్య నగరాల్లో, ఈ లక్షణాలను తరచుగా సాధారణమైనవిగా తోసిపుచ్చు తారు. దాంతో రోగ నిర్ధారణను ఆలస్యం చేస్తారు. సత్వరమే గుర్తించడం అనేది చికిత్స ఎంపికలను గణనీయంగా విస్తృతం చేస్తుంది,  ఫలితాలను మెరుగుపరుస్తుంది కాబట్టి, లక్షణాలు కొనసాగితే లేదా తీవ్రమైతే వైద్య మూల్యాంకనం కోసం వైద్యులు సలహా ఇస్తారు.
 
అపోహ 4: ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్లన్నీ ఒకే రకంగా ఉంటాయి
ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్‌లో అనేక ఉప రకాలతో సహా స్మాల్ సెల్, నాన్- స్మాల్ సెల్ అనే రెండు ప్రధాన రకాలు ఉన్నాయి. నేడు చికిత్స ట్యూమర్ బయోలజీపై ఆధారపడి ఉంది. ఇది బయోమార్కర్, మాలిక్యులర్ పరీక్షను తప్పనిసరి చేస్తుంది. ఈ తేడాలను గుర్తించడం అనేది వైద్యులు టార్గెటెడ్ అడ్వాన్స్డ్ చికిత్సలు, ఇమ్యునో థెరపీతో సహా చికిత్సను అనుకూలీకరించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది ప్రారంభంలోనే నిర్ధారణ అయినప్పుడు మెరుగైన ఫలితాలకు దారితీస్తుంది.
 
అపోహ 5: ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వృద్ధులను మాత్రమే ప్రభావితం చేస్తుంది.
వృద్ధులలో ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, భారతీయ నగరాల్లోని వైద్యులు ధూమపానం చేయని వారితో సహా మహిళలు, యువకులలో ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్‌ను ఎక్కువగా గమనిస్తున్నారు. వాయు కాలుష్యం, పాసివ్ ధూమపానం మొదలైన ఇతర అంశాలకు గురికావడం రిస్క్ ప్రొఫైల్‌ను విస్తృతం చేసింది. వయస్సు లేదా లింగంతో సంబంధం లేకుండా అప్రమత్తతను ముఖ్యమైనదిగా చేసింది. లక్షణాల ముందస్తు మూల్యాంకనం అనేది విస్తృత శ్రేణి చికిత్సా ఎంపికలను పొందటానికి వీలు కల్పిస్తుంది, ఫలితాలను మెరుగుపరుస్తుంది.
 
ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ఇకపై ఒక అలవాటు లేదా దేనికైనా గురి కావడం ద్వారా నిర్వచించబడిన వ్యాధి కాదు. భారతదేశ నగరాల్లో, ఇది చుట్టుపక్కల పరిస్థితులకు గురి కావడం, జీవనశైలి కారణంగా చోటు చేసు కుంటోంది. ఈ లక్షణాలను ఎంత త్వరగా గుర్తిస్తున్నారు, ఎంత తీవ్రంగా తీసుకుంటారనేది ఇప్పుడు కీలకంగా మారుతున్నాయి. సకాలంలో రోగ నిర్ధారణ, సమాచారంతో కూడిన చికిత్స నిర్ణయాలను ప్రోత్స హించడానికి అపోహలను ఛేదించడం చాలా అవసరం.

Polavaram: గోదావరి పుష్కరాలు.. పోలవరం ప్రాజెక్టును దేశానికి అంకింతం చేస్తారా?

Polavaram: గోదావరి పుష్కరాలు.. పోలవరం ప్రాజెక్టును దేశానికి అంకింతం చేస్తారా?ఏపీలోని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం 2027 జూన్‌లో జరిగే గోదావరి పుష్కరాల సందర్భంగా పోలవరం ప్రాజెక్టును దేశానికి అంకితం చేయాలని యోచిస్తోంది. ప్రాజెక్టు స్థలాన్ని సందర్శించిన విదేశీ సలహాదారులు అప్పటికి ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. వారి అంచనా ప్రభుత్వ విశ్వాసాన్ని మరింత పెంచింది. అంతకుముందు, వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు పూర్తికి ఒక కాలపరిమితిని చెప్పలేమని పేర్కొంది. 2024లో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పోలవరం ప్రాజెక్టును ఒక ప్రాధాన్యతా సవాలుగా పరిగణించింది. కేంద్రం కూడా క్రమం తప్పకుండా నిధులు విడుదల చేస్తూ మద్దతు అందించింది.

ఓటు ప్రాథమిక హక్కు.. దాన్ని ఎన్నికల సంఘం తనిఖీ చేస్తోంది : కమల్ హాసన్

ఓటు ప్రాథమిక హక్కు.. దాన్ని ఎన్నికల సంఘం తనిఖీ చేస్తోంది : కమల్ హాసన్దేశంలోని ప్రతి పౌరుడికి ఓటు అనేది ప్రాథమిక హక్కు అని, దాన్ని ఎస్.ఐ.ఆర్ పేరుతో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తనిఖీ చేస్తోందని సినీ నటుడు, రాజ్యసభ సభ్యుడు కమల్ హాసన్ వ్యాఖ్యానించారు. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఈసీ చేపట్టిన ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో భాగంగా, బుధవారం రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగించారు.

అంబటి రాంబాబుకు నిద్ర సమస్య... స్లీప్ అప్నియా పరికరం అమర్చిన జైలు అధికారులు

అంబటి రాంబాబుకు నిద్ర సమస్య... స్లీప్ అప్నియా పరికరం అమర్చిన జైలు అధికారులుఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడును దూషించిన కేసులో అరెస్టయి రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న వైకాపా మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు నిద్ర సమస్య ఉంది. దీంతో ఆయనకు స్లీప్ అప్నియా అనే ప్రత్యేక పరికరాన్ని జైలు అధికారులు అమర్చారు.

AIADMK: తమిళనాడు మాజీ సీఎం జయలలితకు భారతరత్న ఇవ్వాలి.. అన్నాడీఎంకే

AIADMK: తమిళనాడు మాజీ సీఎం జయలలితకు భారతరత్న ఇవ్వాలి.. అన్నాడీఎంకేతమిళనాడు నుంచి దేశ అత్యున్నత భారతరత్నతో గౌరవించాలని మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలితకు అందించాలని అన్నాడీఎంకే డిమాండ్ చేసింది. పాలన, సంక్షేమ విధానంపై ఆమె దీర్ఘకాల ప్రభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని పార్లమెంటులో ఈ విజ్ఞప్తిని లేవనెత్తారు. రాజ్యసభలో జీరో అవర్ సందర్భంగా ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తిన అన్నాడీఎంకే సభ్యుడు ధనఫాల్, జయలలితను పరిపాలనా బలాన్ని రాజకీయ ధైర్యంతో కలిపిన నాయకురాలిగా అభివర్ణించారు.

Revanth Reddy: రేవంత్ రెడ్డి ఒక బినామీ ముఖ్యమంత్రి.. కేటీఆర్ ధ్వజం

Revanth Reddy: రేవంత్ రెడ్డి ఒక బినామీ ముఖ్యమంత్రి.. కేటీఆర్ ధ్వజంతెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఒక బినామీ నాయకుడని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కే.టీ. రామారావు ఆరోపించారు. రేవంత్ రెడ్డి స్వతంత్రంగా కాకుండా, ఇతర శక్తుల కోసం పనిచేస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. తన ఆరోపణలకు మద్దతుగా త్వరలోనే ఆధారాలను సమర్పిస్తానని కేటీఆర్ అన్నారు. బుధవారం తెలంగాణ భవన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రిపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు తర్వాత కేఎల్‌ఎస్‌ఆర్ అసలు స్వరూపం బయటపడిందని ఆయన అన్నారు. ఈ తీర్పు ప్రభుత్వ నిర్ణయాలపై అనేక ప్రశ్నలను లేవనెత్తిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Watch More Videos

Actress Eesha Rebha: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేధింపులు.. పోలీసులను ఆశ్రయించిన ఈషా రెబ్బా

Actress Eesha Rebha: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేధింపులు.. పోలీసులను ఆశ్రయించిన ఈషా రెబ్బానటి ఈషా రెబ్బా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లపై అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యల ద్వారా వేధింపులకు గురవుతున్నానని ఆరోపిస్తూ బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. తన ఫిర్యాదులో, ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లో తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని పదేపదే అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు పోస్ట్ చేస్తున్నాడని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ఆ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా వెనుక ఉన్న వ్యక్తిని గుర్తించడానికి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితుడిని గుర్తించిన తర్వాత చట్ట ప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.

Peddi: రామ్ చరణ్ చిత్రం పెద్ది విడుదల వాయిదా వేశారు

Peddi: రామ్ చరణ్ చిత్రం పెద్ది విడుదల వాయిదా వేశారురామ్ చరణ్ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా పెద్ది. బుచ్చి బాబు సనా దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా ఫస్ట్ సింగిల్ చికిరి చికిరి తో మ్యూజిక్ ప్రమోషన్స్ అద్భుతంగా ప్రారంభించింది. ఈ ట్రాక్ ప్రపంచ రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. ఐదు భాషలలో 200 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ కు చేరుకుంది. ఈ సాంగ్ ను అనుకరిస్తూ క్రికెటర్లు, విదేశీయులు కూడా రీల్స్ చేస్తూ మరింత పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు.

Rajasekhar: బుల్లెట్ సునీల్ గా రాజశేఖర్ పవర్ ఫుల్ రీ-స్టార్ట్ గ్లింప్స్ రిలీజ్

Rajasekhar: బుల్లెట్ సునీల్ గా రాజశేఖర్ పవర్ ఫుల్ రీ-స్టార్ట్ గ్లింప్స్ రిలీజ్గ్లింప్స్ పవర్ ఫుల్ వాయిస్ ఓవర్‌తో మొదలవుతుంది. మాజీ మోటోక్రాస్ రేసర్ సునీల్‌ – ‘బుల్లెట్ సునీల్’గా పాపులర్. 18 ఇండియన్ ఛాంపియన్‌షిప్స్, 57 సౌత్ జోన్ టైటిల్స్, 100కుపైగా రేస్ విజయాలతో అద్భుతమైన ట్రాక్ రికార్డ్‌ తనది. అయినా అతడి ప్రయాణం అక్కడితో ఆగిపోలేదు. “ఇండియన్ రేసర్లు ఓడిపోయేవాళ్లే” అన్న భావన అతడిని కలచివేస్తుంది. ఆ అభిప్రాయాన్ని చెరిపేసి, రేసింగ్ సర్క్యూట్‌లో భారతదేశానికి ఉన్న నిజమైన శక్తిని ప్రపంచానికి నిరూపించాలని నిశ్చయించుకుంటాడు.

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ విడుదల తేదీ ప్రకటన

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ విడుదల తేదీ ప్రకటనపవర్‌స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కథానాయకుడిగా కల్ట్ కెప్టెన్ హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ చిత్రంపై అంచనాలు తారాస్థాయిలో ఉన్నాయి. తెలుగు సినీ ప్రియులంతా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని 2026 మార్చి 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీస్థాయిలో విడుదల చేయనున్నట్లు తాజాగా చిత్ర బృందం ప్రకటించింది.

J. D. Chakravarthy: ప్రచారం కోసం బూతులు మాట్లాడడాన్ని బరాబర్ ఖండిస్తున్నా : జె. డి. చక్రవర్తి

J. D. Chakravarthy: ప్రచారం కోసం బూతులు మాట్లాడడాన్ని బరాబర్ ఖండిస్తున్నా : జె. డి. చక్రవర్తిఏదైనా సినిమా ప్రమోషన్ కోసం రకరకాల ప్రక్రియలతో చేస్తుంటారు. దాని కోసం బూతులను మాట్లాడడం, అమ్మాయిలను హాఫ్ నేకెడ్ గా చూపించడం, లిప్ లాక్ లు చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. భాషను బూతులుగా మారుస్తూ చేసిన పాటను పాడుతున్న ఆ ఫంక్షన్ లో నేను వెంటనే బయటకు వచ్చేసి వుండాల్సింది. తప్పు చేశాను అని సీనియర్ నటుడు జె. డి. చక్రవర్తి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ వీడియోను విడుదల చేశారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com