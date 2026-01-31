శనివారం, 31 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వ్యాధి
Written By సిహెచ్
Last Modified: శనివారం, 31 జనవరి 2026 (21:21 IST)

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదం

Eye test
హైదరాబాద్: భారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్ల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతుండటం, తరచుగా వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వీటిని వాడుతుండటంపై వైద్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లాకోమా అనే ప్రమాదకరమైన కంటి సమస్యకు ప్రధాన కారణమవుతోందని, ఇది శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలర్జీలు, చర్మవ్యాధులు, శ్వాసకోశ సమస్యల కోసం వాడే స్టెరాయిడ్లు, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దొరికే కంటి చుక్కల మందులు... దీర్ఘకాలం వాడితే కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. దీనివల్ల కంటి నాడికి దీర్ఘకాలిక నష్టం వాటిల్లుతుందని చాలామంది రోగులకు తెలియకపోవడం గమనార్హం.
 
అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమంలో భాగంగా, డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్ దేశవ్యాప్తంగా డయాబెటిక్ రోగులకు ఉచిత గ్లాకోమా పరీక్షలను అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్ ఫిబ్రవరి 15, 2026 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. గ్లాకోమాతో బాధపడుతున్న సుమారు 1.2 నుండి 1.3 కోట్ల మంది ప్రజలకు భారతదేశం నిలయంగా ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న గ్లాకోమా బాధితులలో ఇది దాదాపు ఆరవ వంతు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 7.5 నుండి 8 కోట్ల మంది గ్లాకోమాతో బాధపడుతుండగా, ఈ సంఖ్య 2040 నాటికి 11 కోట్లు దాటుతుందని అంచనా. ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాశ్వత అంధత్వానికి గ్లాకోమా ప్రధాన కారణమైనప్పటికీ, భారతదేశంలో ఇది చాలా వరకు గుర్తించబడకుండా పోతోంది.
 
దేశంలో 85-90% గ్లాకోమా కేసులు గుర్తించబడకుండా పోవడం అత్యంత ఆందోళనకరమైన విషయం. ఈ వ్యాధి నిశ్శబ్దంగా ముదిరిపోతుంది. లక్షణాలు కనిపించే సమయానికి, కంటి నాడికి కోలుకోలేని నష్టం జరిగిపోతుంది. ఆలస్యంగా గుర్తించడం వల్ల నివారించగలిగే దృష్టి లోపం, జీవన ప్రమాణాలు తగ్గడం వంటి దుష్ప్రభావాలు కలుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్, డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్ గ్లాకోమా సర్జన్, డాక్టర్ కౌసల్య మాట్లాడుతూ, వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా స్టెరాయిడ్ మందులు లేదా ఐ డ్రాప్స్ వాడేవారిలో స్టెరాయిడ్-ప్రేరిత గ్లాకోమా కేసులు పెరుగుతున్నట్లు మేము గమనిస్తున్నాము. ఇందులో ప్రమాదకరమైన విషయం ఏమిటంటే.. రోగులకు మొదట్లో ఎలాంటి లక్షణాలు తెలియవు, వారు బాగానే ఉన్నామని అనుకుంటారు. కానీ కంటి ఒత్తిడి నిశ్శబ్దంగా పెరిగిపోతూ, శాశ్వత నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది అని వివరించారు.
 
గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా, వృద్ధాప్యం, మధుమేహం, మయోపియా(దగ్గరి చూపు లోపం) పెరగడం, మెరుగైన పరీక్షా విధానాల వల్ల గుర్తించబడుతున్న గ్లాకోమా కేసుల సంఖ్య పెరిగింది. అయితే, వీటిలో చాలా కేసులు దీర్ఘకాలిక లేదా పర్యవేక్షణ లేని స్టెరాయిడ్ వాడకం వల్ల వచ్చే సెకండరీ గ్లాకోమాతో ముడిపడి ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సకాలంలో స్క్రీనింగ్, వైద్య సలహాలు తీసుకుంటే దీనిని నివారించవచ్చు.
 
సాధారణంగా 40 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో గ్లాకోమా నిర్ధారణ అవుతుంది. 50 నుండి 70 ఏళ్ల మధ్య ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అయితే, కుటుంబ చరిత్ర లేదా ఇతర కారణాల వల్ల యువకుల్లోనూ, చిన్న వయసులోనే గ్లాకోమా వస్తున్నట్లు వైద్యులు గుర్తిస్తున్నారు. ప్రైమరీ ఓపెన్-యాంగిల్ గ్లాకోమా అత్యంత సాధారణ రకం కాగా, స్టెరాయిడ్-ప్రేరిత గ్లాకోమా మరియు స్యూడోఎక్స్‌ఫోలియేషన్ గ్లాకోమా కేసులు కూడా క్లినికల్ ప్రాక్టీస్‌లో తరచుగా కనిపిస్తున్నాయి.
 
పరిధీయ దృష్టి (పక్క చూపు) తగ్గిపోవడం, తరచుగా కళ్లద్దాలు మార్చాల్సి రావడం, లేదా వెలుతురు చుట్టూ వలయాలు కనిపించడం వంటి ముందస్తు లక్షణాలను చాలామంది రోగులు గుర్తించలేరు. సెంట్రల్ విజన్ (నేరుగా చూసే చూపు) మొదట్లో ప్రభావితం కాకపోవడం వల్ల, వ్యాధి నిర్ధారణ మరియు చికిత్స ఆలస్యమవుతుంది అని డాక్టర్ కౌసల్య తెలిపారు.
 
చూపు బాగుంటే కళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయని, గ్లాకోమా కేవలం వృద్ధులకే వస్తుందని, కంటి ఒత్తిడి సాధారణంగా ఉంటే గ్లాకోమా లేనట్లే అని భావించడం అపోహ అని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. డయాబెటిస్, హైపర్‌టెన్షన్ (బీపీ), థైరాయిడ్ సమస్యలు, అధిక మయోపియా, హైపర్‌మెట్రోపియా (దూరపు చూపు లోపం) ఉన్నవారు, దీర్ఘకాలం స్టెరాయిడ్లు వాడేవారు, లేదా చిన్నతనంలో కంటికి దెబ్బ తగిలిన వారు.. అధిక రిస్క్‌లో ఉంటారు. వీరు ఏటా తప్పనిసరిగా కంటి స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవాలి.
 
గ్లాకోమా అవగాహన నెలలో భాగంగా, నిపుణులు సాధారణ కంటి పరీక్షల ఆవశ్యకతను నొక్కి చెబుతున్నారు. 40 ఏళ్లు పైబడిన వ్యక్తులు ప్రతి ఒకటి లేదా రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి సమగ్ర పరీక్ష చేయించుకోవాలి. అధిక రిస్క్ ఉన్నవారు ఏటా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. కేవలం విజన్ టెస్టులు సరిపోవు; కంటి ఒత్తిడి మరియు కంటి నాడి ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేయడం చాలా ముఖ్యం.

Ambati Rambabu: అంబటి రెండు చేతులు జోడించి క్షమాపణలు చెప్పాలి

Ambati Rambabu: అంబటి రెండు చేతులు జోడించి క్షమాపణలు చెప్పాలివైసీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు భగ్గుమన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడిపై తీవ్ర అసభ్య పదజాలంతో వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ మండిపడ్డారు. అంబటి బహిరంగంగా, రెండు చేతులు జోడించి క్షమాపణ చెప్పాలని గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి డిమాండ్ చేశారు. ఆమె నేతృత్వంలో వందలాది మంది టీడీపీ కార్యకర్తలు, మహిళలు గుంటూరు నవభారత్ నగర్‌లోని అంబటి నివాసాన్ని ముట్టడించారు. దీంతో అక్కడ తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది.

చిన్నారుల మెదళ్లను తొలిచేస్తున్న సోషల్ మీడియా : మాజీ సీఈవో అమితాబ్

చిన్నారుల మెదళ్లను తొలిచేస్తున్న సోషల్ మీడియా : మాజీ సీఈవో అమితాబ్సోషల్ మీడియా చిన్నారుల మెదళ్లను తొలుస్తోందని నీతి ఆయోగ్ మాజీ సీఈవో అమితాబ్ కాంత్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దేశ యువత సోషల్‌ మీడియా విపరీత వాడకంపై ఇటీవలి ఆర్థిక సర్వే తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ డిజిటల్‌ వ్యసనం ఆర్థిక దుష్పరిణామాలకు దారితీస్తుందని, వయసుపరంగా నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉందన్న సూచనలపై నీతిఆయోగ్‌ మాజీ సీఈఓ అమితాబ్‌ కాంత్‌ ఏకీభవించారు. చిన్నారుల మెదళ్లను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుందన్న ఆయన.. స్కూళ్లు, కాలేజీల్లో వీటి వాడకాన్ని నిషేధించాలన్నారు.

అజిత్ పవార్‌ సతీమణికి పదవి - మహారాష్ట్రకు తొలి డిప్యూటీ సీఎం

అజిత్ పవార్‌ సతీమణికి పదవి - మహారాష్ట్రకు తొలి డిప్యూటీ సీఎంఇటీవల జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో మృత్యువాతపడిన మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఎన్సీపీ నేత అజిత్ పవార్ సతీమణి సునేత్ర పవార్‌ను ఉప ముఖ్యమంత్రిగా నియమితులయ్యారు. ఆమె శనివారం డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. మహారాష్ట్ర భవన్‌లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో సునేత్ర పవార్ రాష్ట్ర తొలి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

నల్గొండ జిల్లాలో దారుణం : మహిళపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు..

నల్గొండ జిల్లాలో దారుణం : మహిళపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు..తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నల్గొండ జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. నాంపల్లి మండలం కేతపల్లిలో మహిళ దారుణ హత్యకు గురైంది. గ్రామానికి చెందిన కుందేళ్ల నగేశ్‌ భార్య మమత (25)తో.. అదే గ్రామానికి చెందిన వంపు సుజాత గొడవపడింది. వాగ్వాదం పెరిగి మమతపై పెట్రోల్‌ పోసి నిప్పంటించింది. ఆ సమయంలో బాధితురాలు తన ఐదు నెలల కుమారుడిని ఎత్తుకొని ఉంది.

13.5 టన్నుల బంగారం, 23 టన్నుల నగదు- చైనా మాజీ మేయర్ జాంగ్ జీకి ఉరిశిక్ష (video)

13.5 టన్నుల బంగారం, 23 టన్నుల నగదు- చైనా మాజీ మేయర్ జాంగ్ జీకి ఉరిశిక్ష (video)చైనా మాజీ మేయర్ జాంగ్ జీకి ఉరిశిక్ష విధించడం జరిగింది. అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అవినీతిపై జీరో టాలరెన్స్ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఈ ఉద్యమం కింద పది లక్షల మందికి పైగా అధికారులు శిక్షలు ఎదుర్కొన్నారు. ఇందులో కేవలం చిన్న అధికారులే కాకుండా, మంత్రులు, గవర్నర్లు మరియు సైనికాధికారులు కూడా ఉండటం గమనార్హం. చైనాలో అవినీతికి వ్యతిరేకంగా సాగుతున్న పోరాటంలో ఒక సంచలన తీర్పు వెలువడింది.

Watch More Videos

ఫంకీ లో రట్టాటటావ్ గీతంలో విశ్వక్ సేన్, కయాదు లోహర్‌ కెమిస్ట్రీ వన్నెతెచ్చింది

ఫంకీ లో రట్టాటటావ్ గీతంలో విశ్వక్ సేన్, కయాదు లోహర్‌ కెమిస్ట్రీ వన్నెతెచ్చిందివైవిధ్యమైన చిత్రాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న కథానాయకుడు మాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్, హాస్య చిత్రాలకు చిరునామాగా మారిన దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కలయికలో వస్తున్న చిత్రం 'ఫంకీ'. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కయాదు లోహర్‌ కథానాయిక.

NagAswin: నాగ్ అశ్విన్, సింగీతం శ్రీనివాసరావు, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ కాంబినేషన్ చిత్రం షురూ

NagAswin: నాగ్ అశ్విన్, సింగీతం శ్రీనివాసరావు, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ కాంబినేషన్ చిత్రం షురూఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ఇవాళ పూజా కార్యక్రమంతో ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన అనౌన్స్‌మెంట్ వీడియోలో సింగీతం క్రియేటివిటీ, ఆయన సినిమాలపై ఉన్న ప్రేమ, తరతరాల దర్శకులపై ఆయన ప్రభావాన్ని గుర్తు చేసే క్లిప్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. పుష్పక విమానం, ఆదిత్య 369 లాంటి క్లాసిక్స్‌ను మరోసారి గుర్తు చేశాయి.

'జన నాయగన్' నిర్మాతకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతోంది : హీరో విజయ్

'జన నాయగన్' నిర్మాతకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతోంది : హీరో విజయ్'జన నాయగన్' చిత్రాన్ని నిర్మించిన కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్, నిర్మాతకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతోందని టీవీకే అధ్యక్షుడు, సినీ హీరో విజయ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నగరంలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, తాను రాజకీయాల్లోకి రావడం వల్లే తన సినిమాను ఇలా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని, తన కారణంగా నిర్మాతకు నష్టం జరుగుతోందన్నారు.

సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని చిత్రం పండగ లాంటి సినిమా : శివాజీ

సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని చిత్రం పండగ లాంటి సినిమా : శివాజీశివాజీ, హీరోయిన్ లయ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం 'సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని'. శ్రీ శివాజీ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సుధీర్ శ్రీరామ్ రచన దర్శకత్వం వహించారు. బాల నటుడు రోహన్ తో పాటు అలీ, ధనరాజ్, రఘుబాబు, 30 ఇయర్స్ పృధ్వీ తదితరులు ఈ చిత్రంలో కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 12న డైరెక్ట్ ఈటీవి విన్ ఓటీటీ వేదికగా ఈ క్రైమ్‌ కామెడీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ డేట్ & సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Tharun Bhascker: దర్శకుడిగా నేను వెనుకబడలేదు : తరుణ్ భాస్కర్

Tharun Bhascker: దర్శకుడిగా నేను వెనుకబడలేదు : తరుణ్ భాస్కర్నేను దర్శకుడుగానే ఎక్కువ ఇష్టపడతాను. మన క్రియేటివిటీ నుంచి వచ్చిన ఒక కథని తెరపై చూడడంలో ఉన్న ఆనందం మరి ఎందులో రాదు. యాక్టింగ్ లో చాలా మంచి పేరు వస్తుంది కానీ పర్సనల్ క్రియేటివ్ సాటిస్ఫేషన్ ఇచ్చేది మాత్రం డైరెక్షనే. అంటూ తరుణ్ భాస్కర్ అన్నారు. ఇటీవలే రిషా రెబ్బ తో ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః సినిమాలో నటుడిగా నటించాడు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com