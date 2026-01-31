కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదం

హైదరాబాద్: భారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్ల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతుండటం, తరచుగా వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వీటిని వాడుతుండటంపై వైద్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లాకోమా అనే ప్రమాదకరమైన కంటి సమస్యకు ప్రధాన కారణమవుతోందని, ఇది శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలర్జీలు, చర్మవ్యాధులు, శ్వాసకోశ సమస్యల కోసం వాడే స్టెరాయిడ్లు, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దొరికే కంటి చుక్కల మందులు... దీర్ఘకాలం వాడితే కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. దీనివల్ల కంటి నాడికి దీర్ఘకాలిక నష్టం వాటిల్లుతుందని చాలామంది రోగులకు తెలియకపోవడం గమనార్హం.
అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమంలో భాగంగా, డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్ దేశవ్యాప్తంగా డయాబెటిక్ రోగులకు ఉచిత గ్లాకోమా పరీక్షలను అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్ ఫిబ్రవరి 15, 2026 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. గ్లాకోమాతో బాధపడుతున్న సుమారు 1.2 నుండి 1.3 కోట్ల మంది ప్రజలకు భారతదేశం నిలయంగా ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న గ్లాకోమా బాధితులలో ఇది దాదాపు ఆరవ వంతు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 7.5 నుండి 8 కోట్ల మంది గ్లాకోమాతో బాధపడుతుండగా, ఈ సంఖ్య 2040 నాటికి 11 కోట్లు దాటుతుందని అంచనా. ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాశ్వత అంధత్వానికి గ్లాకోమా ప్రధాన కారణమైనప్పటికీ, భారతదేశంలో ఇది చాలా వరకు గుర్తించబడకుండా పోతోంది.
దేశంలో 85-90% గ్లాకోమా కేసులు గుర్తించబడకుండా పోవడం అత్యంత ఆందోళనకరమైన విషయం. ఈ వ్యాధి నిశ్శబ్దంగా ముదిరిపోతుంది. లక్షణాలు కనిపించే సమయానికి, కంటి నాడికి కోలుకోలేని నష్టం జరిగిపోతుంది. ఆలస్యంగా గుర్తించడం వల్ల నివారించగలిగే దృష్టి లోపం, జీవన ప్రమాణాలు తగ్గడం వంటి దుష్ప్రభావాలు కలుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్, డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్ గ్లాకోమా సర్జన్, డాక్టర్ కౌసల్య మాట్లాడుతూ, వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా స్టెరాయిడ్ మందులు లేదా ఐ డ్రాప్స్ వాడేవారిలో స్టెరాయిడ్-ప్రేరిత గ్లాకోమా కేసులు పెరుగుతున్నట్లు మేము గమనిస్తున్నాము. ఇందులో ప్రమాదకరమైన విషయం ఏమిటంటే.. రోగులకు మొదట్లో ఎలాంటి లక్షణాలు తెలియవు, వారు బాగానే ఉన్నామని అనుకుంటారు. కానీ కంటి ఒత్తిడి నిశ్శబ్దంగా పెరిగిపోతూ, శాశ్వత నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది అని వివరించారు.
గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా, వృద్ధాప్యం, మధుమేహం, మయోపియా(దగ్గరి చూపు లోపం) పెరగడం, మెరుగైన పరీక్షా విధానాల వల్ల గుర్తించబడుతున్న గ్లాకోమా కేసుల సంఖ్య పెరిగింది. అయితే, వీటిలో చాలా కేసులు దీర్ఘకాలిక లేదా పర్యవేక్షణ లేని స్టెరాయిడ్ వాడకం వల్ల వచ్చే సెకండరీ గ్లాకోమాతో ముడిపడి ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సకాలంలో స్క్రీనింగ్, వైద్య సలహాలు తీసుకుంటే దీనిని నివారించవచ్చు.
సాధారణంగా 40 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో గ్లాకోమా నిర్ధారణ అవుతుంది. 50 నుండి 70 ఏళ్ల మధ్య ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అయితే, కుటుంబ చరిత్ర లేదా ఇతర కారణాల వల్ల యువకుల్లోనూ, చిన్న వయసులోనే గ్లాకోమా వస్తున్నట్లు వైద్యులు గుర్తిస్తున్నారు. ప్రైమరీ ఓపెన్-యాంగిల్ గ్లాకోమా అత్యంత సాధారణ రకం కాగా, స్టెరాయిడ్-ప్రేరిత గ్లాకోమా మరియు స్యూడోఎక్స్ఫోలియేషన్ గ్లాకోమా కేసులు కూడా క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో తరచుగా కనిపిస్తున్నాయి.
పరిధీయ దృష్టి (పక్క చూపు) తగ్గిపోవడం, తరచుగా కళ్లద్దాలు మార్చాల్సి రావడం, లేదా వెలుతురు చుట్టూ వలయాలు కనిపించడం వంటి ముందస్తు లక్షణాలను చాలామంది రోగులు గుర్తించలేరు. సెంట్రల్ విజన్ (నేరుగా చూసే చూపు) మొదట్లో ప్రభావితం కాకపోవడం వల్ల, వ్యాధి నిర్ధారణ మరియు చికిత్స ఆలస్యమవుతుంది అని డాక్టర్ కౌసల్య తెలిపారు.
చూపు బాగుంటే కళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయని, గ్లాకోమా కేవలం వృద్ధులకే వస్తుందని, కంటి ఒత్తిడి సాధారణంగా ఉంటే గ్లాకోమా లేనట్లే అని భావించడం అపోహ అని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. డయాబెటిస్, హైపర్టెన్షన్ (బీపీ), థైరాయిడ్ సమస్యలు, అధిక మయోపియా, హైపర్మెట్రోపియా (దూరపు చూపు లోపం) ఉన్నవారు, దీర్ఘకాలం స్టెరాయిడ్లు వాడేవారు, లేదా చిన్నతనంలో కంటికి దెబ్బ తగిలిన వారు.. అధిక రిస్క్లో ఉంటారు. వీరు ఏటా తప్పనిసరిగా కంటి స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవాలి.
గ్లాకోమా అవగాహన నెలలో భాగంగా, నిపుణులు సాధారణ కంటి పరీక్షల ఆవశ్యకతను నొక్కి చెబుతున్నారు. 40 ఏళ్లు పైబడిన వ్యక్తులు ప్రతి ఒకటి లేదా రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి సమగ్ర పరీక్ష చేయించుకోవాలి. అధిక రిస్క్ ఉన్నవారు ఏటా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. కేవలం విజన్ టెస్టులు సరిపోవు; కంటి ఒత్తిడి మరియు కంటి నాడి ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేయడం చాలా ముఖ్యం.