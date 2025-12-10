అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ 7వ స్నాతకోత్సవం, ముఖ్య అతిథిగా డాక్టర్ శ్రీధర్ వెంబూ

అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ 7వ స్నాతకోత్సవాన్ని ఇటీవల ఘనంగా నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా 299 మంది విద్యార్థులకు డిగ్రీలను ప్రదానం చేశారు. బ్యాచిలర్ ఆఫ్ డిజైన్, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్, మాస్టర్ ఆఫ్ డిజైన్, అనంత్ ఫెలోషిప్ ఇన్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ బిల్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎంఎస్సీ ఇన్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ బిల్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్, అనంత్ ఫెలోషిప్ ఇన్ క్లైమేట్ యాక్షన్ కోర్సులను పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఇందులో ఉన్నారు. పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత, జోహో కార్పొరేషన్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు, చీఫ్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ శ్రీధర్ వెంబూ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ అజయ్ పిరమల్, ప్రొవోస్ట్ డాక్టర్ సంజీవ్ విద్యార్థి, ఇతర బోర్డు సభ్యులు ఈ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా పట్టభద్రులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, డాక్టర్ వెంబూ ఇలా అన్నారు, అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీకి రావడం నిజంగా నాకు ఎంతో ఆనందాన్నిచ్చింది. ఇక్కడి విద్యార్థుల సృజనాత్మకత, లక్ష్యంతో కూడిన డిజైన్లు నన్ను ఆశ్చర్యపరిచాయి. నేను అద్భుతమైన పనిని చూశాను, మన దేశానికి అత్యవసరంగా కావలసిన ఆవిష్కరణలు ఇవే. మనం తరచుగా మన గతాన్ని జరుపుకుంటాం, కానీ మనం వర్తమానంలో ఏమి నిర్మిస్తున్నామో గౌరవించడానికి చాలా అరుదుగా ఆగుతాము. మనం మన జీవితకాలానికి మించి ఆలోచించాలి, భవిష్యత్తు కోసం సృష్టించాలి. అనంత్ తన విద్యార్థులకు సరిగ్గా అదే నేర్పుతోంది. మంచి డిజైన్ మన ఆత్మను, స్ఫూర్తిని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళుతుంది. ఆ స్ఫూర్తి ఈ క్యాంపస్ అంతటా సజీవంగా ఉండటం నేను చూశాను. కలలు కంటూ ఉండండి, నిత్యం ఉత్సాహంగా ఉండండి, కాలానికి తగ్గట్టుగా ఉండండి. మీరు అహంకారాన్ని పక్కనపెట్టి, గొప్పలు చెప్పుకోవడం మానేసినప్పుడు... మీ పని తరచుగా అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రకటనగా మారుతుంది.
డాక్టర్ శ్రీధర్ వెంబూ 1996లో జోహో కార్పొరేషన్ను సహ-స్థాపకులుగా ప్రారంభించారు. 2000 నుండి 2024 వరకు కంపెనీ సీఈఓగా సేవలు అందించారు. 2025లో, డీప్-టెక్ ఆర్ అండ్ డిపై, ముఖ్యంగా ఏఐ అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించడానికి ఆయన చీఫ్ సైంటిస్ట్ బాధ్యతలను చేపట్టారు. నియామకాలు, శిక్షణ, ఉత్పత్తి వ్యూహం, లొకేషన్, కస్టమర్ సంతృప్తి వంటి అంశాలలో విలక్షణమైన ఎంపికలను అనుసరిస్తూ... జోహో కార్పొరేషన్ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద సాఫ్ట్వేర్ ఉత్పత్తి కంపెనీగా ఆవిర్భవించింది. సంతృప్తి, వినయం అనే కీలక సుగుణాలతో కూడిన సమగ్ర తత్వశాస్త్రం జోహో వృద్ధికి చోదక శక్తిగా నిలిచింది.
ఈ సందర్భంగా అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ అజయ్ పిరమల్ మాట్లాడుతూ, పరిశ్రమలను పునర్నిర్మించడానికి, కమ్యూనిటీలను పునర్నిర్మించడానికి, మన పర్యావరణాన్ని పునరుద్ధరించడానికి డిజైన్ మనకు సాధనాలను అందిస్తుంది. సృజనాత్మకత, హస్తకళ, సంరక్షణలో వేళ్లూనుకున్న ఒక తత్వశాస్త్రంగా మనం మేక్ ఇన్ ఇండియా అనే ఆకాంక్ష నుండి డిజైన్ ఫర్ ఇండియా వైపు ఎలా మారుతున్నామో ఇది చూపిస్తుంది. అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీలో, మమ్మల్ని మేము ఈ జాతీయ మిషన్లో భాగంగా చూసుకుంటాము. మేము కేవలం డిజైన్ నేర్పించడం లేదు, యువత దానిని జీవితానికి, సమాజానికి, మన కాలపు సవాళ్లకు ఎలా అన్వయించాలో నేర్పుతున్నాము. సృజనాత్మకతను... మార్పు తెచ్చే కెరీర్లుగా, మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని నిర్మించే, బాగుచేసే, పునరుద్ధరించే కెరీర్లుగా మలుచుకోవడానికి మేము వారికి సహాయం చేస్తున్నాము.