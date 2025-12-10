గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 10 డిశెంబరు 2025 (22:26 IST)

అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ 7వ స్నాతకోత్సవం, ముఖ్య అతిథిగా డాక్టర్ శ్రీధర్ వెంబూ

Anant National University 7th Convocation
అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ 7వ స్నాతకోత్సవాన్ని ఇటీవల ఘనంగా నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా 299 మంది విద్యార్థులకు డిగ్రీలను ప్రదానం చేశారు. బ్యాచిలర్ ఆఫ్ డిజైన్, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్, మాస్టర్ ఆఫ్ డిజైన్, అనంత్ ఫెలోషిప్ ఇన్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ బిల్ట్ ఎన్విరాన్‌మెంట్, ఎంఎస్సీ ఇన్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ బిల్ట్ ఎన్విరాన్‌మెంట్, అనంత్ ఫెలోషిప్ ఇన్ క్లైమేట్ యాక్షన్ కోర్సులను పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఇందులో ఉన్నారు. పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత, జోహో కార్పొరేషన్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు, చీఫ్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ శ్రీధర్ వెంబూ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ అజయ్ పిరమల్, ప్రొవోస్ట్ డాక్టర్ సంజీవ్ విద్యార్థి, ఇతర బోర్డు సభ్యులు ఈ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొన్నారు.
 
ఈ సందర్భంగా పట్టభద్రులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, డాక్టర్ వెంబూ ఇలా అన్నారు, అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీకి రావడం నిజంగా నాకు ఎంతో ఆనందాన్నిచ్చింది. ఇక్కడి విద్యార్థుల సృజనాత్మకత, లక్ష్యంతో కూడిన డిజైన్లు నన్ను ఆశ్చర్యపరిచాయి. నేను అద్భుతమైన పనిని చూశాను, మన దేశానికి అత్యవసరంగా కావలసిన ఆవిష్కరణలు ఇవే. మనం తరచుగా మన గతాన్ని జరుపుకుంటాం, కానీ మనం వర్తమానంలో ఏమి నిర్మిస్తున్నామో గౌరవించడానికి చాలా అరుదుగా ఆగుతాము. మనం మన జీవితకాలానికి మించి ఆలోచించాలి, భవిష్యత్తు కోసం సృష్టించాలి. అనంత్ తన విద్యార్థులకు సరిగ్గా అదే నేర్పుతోంది. మంచి డిజైన్ మన ఆత్మను, స్ఫూర్తిని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళుతుంది. ఆ స్ఫూర్తి ఈ క్యాంపస్ అంతటా సజీవంగా ఉండటం నేను చూశాను. కలలు కంటూ ఉండండి, నిత్యం ఉత్సాహంగా ఉండండి, కాలానికి తగ్గట్టుగా ఉండండి. మీరు అహంకారాన్ని పక్కనపెట్టి, గొప్పలు చెప్పుకోవడం మానేసినప్పుడు... మీ పని తరచుగా అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రకటనగా మారుతుంది.
 
డాక్టర్ శ్రీధర్ వెంబూ 1996లో జోహో కార్పొరేషన్‌ను సహ-స్థాపకులుగా ప్రారంభించారు. 2000 నుండి 2024 వరకు కంపెనీ సీఈఓగా సేవలు అందించారు. 2025లో, డీప్-టెక్ ఆర్ అండ్ డిపై, ముఖ్యంగా ఏఐ అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించడానికి ఆయన చీఫ్ సైంటిస్ట్ బాధ్యతలను చేపట్టారు. నియామకాలు, శిక్షణ, ఉత్పత్తి వ్యూహం, లొకేషన్, కస్టమర్ సంతృప్తి వంటి అంశాలలో విలక్షణమైన ఎంపికలను అనుసరిస్తూ... జోహో కార్పొరేషన్ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద సాఫ్ట్‌వేర్ ఉత్పత్తి కంపెనీగా ఆవిర్భవించింది. సంతృప్తి, వినయం అనే కీలక సుగుణాలతో కూడిన సమగ్ర తత్వశాస్త్రం జోహో వృద్ధికి చోదక శక్తిగా నిలిచింది.
 
ఈ సందర్భంగా అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ అజయ్ పిరమల్ మాట్లాడుతూ, పరిశ్రమలను పునర్నిర్మించడానికి, కమ్యూనిటీలను పునర్నిర్మించడానికి, మన పర్యావరణాన్ని పునరుద్ధరించడానికి డిజైన్ మనకు సాధనాలను అందిస్తుంది. సృజనాత్మకత, హస్తకళ, సంరక్షణలో వేళ్లూనుకున్న ఒక తత్వశాస్త్రంగా మనం మేక్ ఇన్ ఇండియా అనే ఆకాంక్ష నుండి డిజైన్ ఫర్ ఇండియా వైపు ఎలా మారుతున్నామో ఇది చూపిస్తుంది. అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీలో, మమ్మల్ని మేము ఈ జాతీయ మిషన్‌లో భాగంగా చూసుకుంటాము. మేము కేవలం డిజైన్ నేర్పించడం లేదు, యువత దానిని జీవితానికి, సమాజానికి, మన కాలపు సవాళ్లకు ఎలా అన్వయించాలో నేర్పుతున్నాము. సృజనాత్మకతను... మార్పు తెచ్చే కెరీర్‌లుగా, మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని నిర్మించే, బాగుచేసే, పునరుద్ధరించే కెరీర్‌లుగా మలుచుకోవడానికి మేము వారికి సహాయం చేస్తున్నాము.

Raviteja: రవితేజ, డింపుల్ హయతి.. భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి నుంచి మెలోడీ సాంగ్

Raviteja: రవితేజ, డింపుల్ హయతి.. భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి నుంచి మెలోడీ సాంగ్మాస్ మహారాజా రవితేజ, కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వం వహిస్తున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'తో అలరించబోతున్నారు . SLV సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని హై ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ తో నిర్మిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తోంది. ఇందులో రవితేజ సరసన ఆషికా రంగనాథ్‌ , డింపుల్ హయతి కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. ఫస్ట్ సింగిల్ బెల్లాబెల్లా చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ప్రోమోతో టీజ్ చేసిన తర్వాత మేకర్స్ ఈరోజు అద్దం ముందు లిరికల్ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.

ఎవరు కొత్త తరహా సినిమా చేసినా ప్రోత్సాహించాలి, లేకుంటే ముందడుగు వేయలేరు : కార్తి

ఎవరు కొత్త తరహా సినిమా చేసినా ప్రోత్సాహించాలి, లేకుంటే ముందడుగు వేయలేరు : కార్తిస్టార్ హీరో కార్తి నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ "అన్నగారు వస్తారు" ఈ నెల 12న వరల్డ్ వైడ్ గా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని ప్రెస్టీజియస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టూడియో గ్రీన్ బ్యానర్ లో కె.ఇ. జ్ఞానవేల్ రాజా నిర్మిస్తున్నారు. యాక్షన్ కామెడీ కథతో దర్శకుడు నలన్ కుమారస్వామి రూపొందిస్తున్నారు. కృతి శెట్టి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు హీరో కార్తి.

మాకు మనవళ్ళు పుట్టినా నాగార్జున అలానే ఉన్నారు.. యాంటీ ఏజింగ్ టెస్టులు చేయాలి...

మాకు మనవళ్ళు పుట్టినా నాగార్జున అలానే ఉన్నారు.. యాంటీ ఏజింగ్ టెస్టులు చేయాలి...టాలీవుడ్ మన్మథుడు అక్కినేని నాగార్జున నిత్య యవ్వనంగా కనిపిస్తుండటం ఇపుడు చిత్రపరిశ్రమలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అందుకే నాగార్జునను చూస్తే అనేక మంది హీరోహీరోయిన్లు అసూయ పడుతుంటారు. తాజాగా కోలీవుడ్ నటుడు విజయ్ సేతుపతి కూడా నాగార్జున యవ్వనంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాకు మనవళ్లు పుట్టినా నాగార్జున మాత్రం అలానే ఉన్నారని, అందువల్ల ఆయనను తీసుకెళ్లి యాంటీ ఏజింగ్ పరీక్షలు చేయాలంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.

విదు, ప్రీతి అస్రాని మ‌ధ్య కెమిస్ట్రీ 29 సినిమాకు ప్ర‌ధానాక‌ర్ష‌ణ

విదు, ప్రీతి అస్రాని మ‌ధ్య కెమిస్ట్రీ 29 సినిమాకు ప్ర‌ధానాక‌ర్ష‌ణ29 సినిమాకు ర‌త్న‌కుమార్ ర‌చ‌న‌, ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నారు. రియ‌లిజం, ఫీల్ గుడ్, రా ఎమోష‌న్స్‌తో యూనిట్ స్టోరీతో ఈ సినిమాను ఈయ‌న రూపొందిస్తున్నారు. మెయ్యాద మాన్‌, ఆడై, గులు గులు వంటి విజ‌యవంత‌మైన చిత్రాల త‌ర్వాత గ్రిప్పింగ్ స్టోరీతో, హృద‌యాల‌ను హ‌త్తుకునే మాన‌వ సంబంధాల‌ను తెలియ‌జేసేలా, ప్రేమ గొప్ప‌దనాన్ని తెలియ‌జేసేలా ప్రేమ క‌థా చిత్రంగా 29 రానుంది.

మగాళ్లను మొక్కు కుంటూ కాదు తొక్కు కుంటూ పోతం.. పురుష కొత్త పోస్టర్

మగాళ్లను మొక్కు కుంటూ కాదు తొక్కు కుంటూ పోతం.. పురుష కొత్త పోస్టర్ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించే చిత్రాలకు మినిమం గ్యారెంటీ ఉంటుంది. కామెడీ బేస్డ్ చిత్రాలకు ఎలాంటి లాజిక్ కూడా అవసరం ఉండదు. అందుకే స్టార్ హీరోలు సైతం కామెడీ బేస్డ్, ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించే కథల్ని చేసేందుకు ఇష్టపడుతుంటారు. ఇక ఆడియెన్స్ సైతం థియేటర్‌కు కాస్త రిలాక్స్ అవ్వడానికి, ఎంటర్టైన్ కోసమే వస్తారు. అందుకే ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా వినోదభరితమైన కథలకే పట్టం కడతారు. ఈ క్రమంలో అందరినీ నవ్వించేందుకు ఓ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌తో ‘పురుష:’ టీం వస్తోంది.

ఫ్యాషన్‌ను ప్రముఖమైనదిగా నడిపించే బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్

ఫ్యాషన్‌ను ప్రముఖమైనదిగా నడిపించే బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్జైపూర్: బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ జైపూర్లో వేగం పుంజుకుంది, మోటార్ క్రీడ, ఫ్యాషన్ యొక్క ఉన్నతమైన స్థాయి యొక్క కూడలిగా మారింది. పరిమితిని అధిగమించి, జైపూర్ ఎడిషన్ మోటార్ క్రీడలచే ప్రేరేపించబడిన డిజైన్, అందమైన పెర్ఫార్మెన్స్ వేర్, మరియు ఉత్సాహవంతమైన ఫ్యాషన్ ప్రదర్శనను అన్వేషించింది. ఇవి ఫ్యాషన్ యొక్క తదుపరి ధోరణిగా గుర్తించబడ్డాయి- వేగం మరియు ఖచ్చితత్వంతో ముందుకు దూసుకుపోయాయి. ఫ్యాషన్ డిజైన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా(FDCI), సహకారంతో, స్టైల్ మరియు పవర్లు యొక్క అత్యంత వేగవంతమైన సర్క్యూట్ లోకి షోకేస్ రన్ వేని పునః ఊహించింది.

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యం

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యంక్యాన్సర్ సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఒక శక్తివంతమైన ముందడుగులో భాగంగా, కోటక్ మహీంద్రా ప్రైమ్ లిమిటెడ్ (కేఎంపీఎల్), టాటా మెమోరియల్ సెంటర్‌లో భాగమైన అడ్వాన్స్‌డ్ సెంటర్ ఫర్ ట్రీట్‌మెంట్, రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ క్యాన్సర్ (ACTREC) తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, నవీ ముంబైలోని ఖార్ఘర్‌లోని ఆ సంస్థ ప్రోటాన్ థెరపీ సెంటర్‌లో SDX వాలంటరీ బ్రీత్ హోల్డ్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. శ్రీ సూరజ్ రాజప్పన్ ( కేఎంపీఎల్ ప్రెసిడెంట్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్) శ్రీ మురళీధరన్ S (కేఎంపీఎల్ బిజినెస్ హెడ్)తో కలిసి ఈ సిస్టమ్ ప్రారంభించారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.

పది లక్షల మంది పిల్లల్లో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను పెంపొందించే లక్ష్యం

పది లక్షల మంది పిల్లల్లో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను పెంపొందించే లక్ష్యంఅడ్వర్టైజింగ్ స్టాండర్డ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (ASCI) సెప్టెంబర్‌లో పాఠశాల పిల్లల కోసం జాతీయ వినియోగదారుల విద్యా కార్యక్రమం అయిన AdWiseను ప్రారంభించింది. ఇది దేశం లోని అనేక నగరాల్లో 15-18 నెలల్లో 3 నుండి 8 తరగతుల పిల్లలలో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను మెరుగుపరచడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ASCI అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో, ఈ కార్యక్రమం 2026 చివరి నాటికి దేశంలోని 2,000 పాఠశాలల్లోని పది లక్షల మంది విద్యార్థులను తరగతి గది సెషన్ల ద్వారా కవర్ చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?తమలపాకులతో అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తమలపాకు జీర్ణ ఎంజైమ్‌లను ఉత్తేజపరచడం ద్వారా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. దగ్గు, జలుబు, ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యల నుండి ఉపశమనం అందించడానికి ఇది సాంప్రదాయకంగా ఉపయోగించబడుతుంది. కఫాన్ని పలచన చేసి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. తమలపాకు సహజంగా యాంటీమైక్రోబయల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది నోటి దుర్వాసనను తగ్గించి, చిగుళ్ల సమస్యలు, దంతక్షయం నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది.
