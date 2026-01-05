సోమవారం, 5 జనవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 5 జనవరి 2026 (18:24 IST)

SET, SITEEE 2026 ద్వారా అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్‌ల కోసం సింబయోసిస్ ఇంటర్నేషనల్ దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

సింబయోసిస్ ఇంటర్నేషనల్ (డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ) తన పుల్ టైమ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్‌లలో ఎంట్రన్స్ కోసం SET 2026(సింబయోసిస్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్), SITEEE 2026 (సింబయోసిస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్) నిర్వహిస్తోంది. ఇందుకోసం రిజిస్ట్రేషన్లను ప్రారంభించింది. ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు ఏప్రిల్ 15, 2026 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. SET, SITEEE రెండూ సింబయోసిస్ ఇంటర్నేషనల్ (డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ) నిర్వహించే కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలు (CBT). వీటిలో BBA, BCA, BA, BSc, మరియు B.Tech కోర్సులు ఉన్నాయి. అభ్యర్థులు రెండు పరీక్షల వరకు ఎంచుకోవచ్చు, అధిక స్కోరును పర్సంటైల్ గణన కోసం పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
 
SET 2026 మేనేజ్‌మెంట్, మాస్ కమ్యూనికేషన్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఎకనామిక్స్, అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ & డేటా సైన్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, స్పోర్ట్ & ఎక్సర్సైజ్ సైన్స్, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్, లిబరల్ ఆర్ట్స్, మరిన్ని వంటి విభాగాలలోని 12 ప్రసిద్ధ సింబయోసిస్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లకు గేట్‌వేగా పనిచేస్తుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్‌లు పూణే, నోయిడా, నాగ్‌పూర్, బెంగళూరు మరియు హైదరాబాద్‌లోని క్యాంపస్‌లలో అందించబడతాయి.
 
SITEEE 2026 అనేది పూణే, నాగ్‌పూర్, హైదరాబాద్‌లోని సింబయోసిస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ క్యాంపస్‌లు అందించే ప్రత్యేక B.Tech ప్రోగ్రామ్‌లలో ప్రవేశం కోరుకునే ఇంజనీరింగ్ అభ్యర్థుల కోసం రూపొందించబడింది. ఈ ప్రోగ్రామ్‌లు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు టెలికమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, రోబోటిక్స్ మరియు ఆటోమేషన్, రోబోటిక్స్ మరియు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మరియు మరిన్నింటితో సహా భవిష్యత్తు-కేంద్రీకృత డొమైన్‌లను కలిగి ఉంటాయి.
 
ఇక SET 2026 పరీక్ష విషయానికి వస్తే... జనరల్ ఇంగ్లీష్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, జనరల్ అవేర్‌నెస్ మరియు అనలిటికల్ & లాజికల్ రీజనింగ్‌పై అభ్యర్థులను మూల్యాంకనం చేస్తుంది, అయితే SITEEE 2026 ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ మరియు మ్యాథమెటిక్స్‌లో కోర్ సామర్థ్యాలను అంచనా వేస్తుంది. ప్రతి పరీక్షలో మూడు నుండి నాలుగు విభాగాలలో 60 ఆబ్జెక్టివ్-టైప్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి, మైనస్ మార్కులు లేవు, ఇది న్యాయమైన మరియు విశ్వాసంతో నడిచే అంచనా ప్రక్రియను అనుమతిస్తుంది.
 
అభ్యర్థులు మే 2, 2026 (శనివారం) మరియు మే 10, 2026 (ఆదివారం) తేదీలలో ప్రవేశ పరీక్షలకు హాజరు కావచ్చు. SET/SITEEE 2026 ఫలితాలు మే 20, 2026న ప్రకటించబడతాయి. పరీక్ష 01 కోసం అడ్మిట్ కార్డులు ఏప్రిల్ 24,2026 (శుక్రవారం) నుండి మరియు పరీక్ష 02 కోసం ఏప్రిల్ 30,2026 (గురువారం) నుండి అందుబాటులో ఉంటాయి.
 
అర్హత ప్రమాణాలు
SET 2026:
దరఖాస్తుదారులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుండి కనీసం 50% మార్కులు లేదా దానికి సమానమైన గ్రేడ్ (SC/ST అభ్యర్థులకు 45%)తో స్టాండర్డ్ XII (10+2) లేదా తత్సమాన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. పరిశోధనతో హానర్స్‌ను ఎంచుకునే విద్యార్థులు సెమిస్టర్ 6 చివరిలో కనీసం 7.5 CGPA పొందాలి. బహుళ ఎంట్రీలకు అర్హత FYUG ప్రోగ్రామ్‌ల కోసం విశ్వవిద్యాలయం యొక్క లాటరల్ ఎంట్రీ నియమాల ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది.
 
SITEEE 2026:
అభ్యర్థులు కెమిస్ట్రీ, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, బయాలజీ, ఇన్ఫర్మేటిక్స్ ప్రాక్టీసెస్, బయోటెక్నాలజీ, టెక్నికల్ వొకేషనల్ సబ్జెక్టులు, వ్యవసాయం, ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్, బిజినెస్ స్టడీస్ లేదా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ నుండి ఒక సబ్జెక్టుతో పాటు భౌతిక శాస్త్రం మరియు గణితాన్ని తప్పనిసరి సబ్జెక్టులుగా తీసుకొని 10+2 పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. కనీసం 45% మార్కులు (SC/ST అభ్యర్థులకు 40%) అవసరం. లేదా అనుబంధ రంగంలో D.Voc. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు కూడా అర్హులు. విభిన్న విద్యా నేపథ్యాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, విశ్వవిద్యాలయం గణితం, భౌతిక శాస్త్రం మరియు ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ వంటి అంశాలలో బ్రిడ్జ్ కోర్సులను అందిస్తుంది.
 
నమోదు ప్రక్రియ
అభ్యర్థులు 15 ఏప్రిల్ 2026 లోపు అధికారిక పోర్టల్‌లో ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం ద్వారా SET 2026 మరియు SITEEE 2026 కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు పరీక్షకు రూ. 2250 మరియు ప్రోగ్రామ్‌కు రూ.1000. చెల్లింపులు ఆన్‌లైన్‌లో లేదా “సింబయాసిస్ టెస్ట్ సెక్రటేరియట్” పేరు మీద డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ద్వారా చేయవచ్చు. మరింత సమాచారం కోసం మరియు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి,set-test.org వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి.

