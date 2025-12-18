Digi Rythu Bazar: ఏపీలో ఇక ఇంటికే నేరుగా రైతు బజార్ నుంచి కూరగాయలు.. ఎలాగంటే?
రైతు బజార్ నుంచే కూరగాయలను ఇక డోర్ డెలివరీ చేసుకునే సదుపాయాన్ని ఏపీ సర్కారు కల్పించింది. టెక్నాలజీని అద్భుతంగా వినియోగించుకునే సదుపాయాలను కల్పించడంలో ఏపీ సర్కారు ముందుంది.
ఈ క్రమంలో రైతు బజార్లలో లభించే తాజా కూరగాయలను, పండ్లను నేరుగా వినియోగదారుల ఇంటికే చేర్చేందుకు డిజిటల్ రైతు బజార్ అనే పైలట్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించింది. తద్వారా రైతులు పండించిన పంటను నేరుగా వినియోగదారులకు అమ్మడం ద్వారా మధ్యవర్తుల బెడద తప్పుతుంది.
దీనివల్ల రైతుకు సరైన ధర దక్కుతుంది, వినియోగదారుడికి తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన కూరగాయలు అందుతాయి. ఇందుకుగానూ ప్రభుత్వం డిజి రైతు బజార్ అనే ప్రత్యేక వెబ్సైట్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది స్విగ్గీ, జొమాటో లేదా బ్లింకిట్ వంటి క్విక్ కామర్స్ యాప్లకు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా పనిచేస్తుంది. ఈ విధానంలో రైతులు తమ ఉత్పత్తులకు ధరను నిర్ణయిస్తారు. మధ్యలో దళారులు ఉండరు.
రైతు బజార్కు ఉదయాన్నే వచ్చే ఫ్రెష్ కూరగాయలను నేరుగా ఇంటికి పంపిస్తారు. నగదు రహిత లావాదేవీలను ప్రోత్సహించేలా ఆన్లైన్ పేమెంట్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టును ప్రస్తుతం విశాఖపట్నంలోని ఎంవీపీ రైతు బజార్లో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ప్రారంభించింది. త్వరలోనే అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించనున్నారు.