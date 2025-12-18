Chandrababu: పవన్ కళ్యాణ్, నారా లోకేష్ను కొనియాడిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ను సమర్థవంతమైన పాలనకు ఉదాహరణగా సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాల నుండి రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పటికీ, ప్రజా జీవితంలో ఆయన ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్నారని, అనుభవం, బాధ్యత ద్వారా పాలన నేర్చుకున్నారని ఆయన అన్నారు.
ఉద్యోగాలు కల్పించడం ద్వారా ప్రభుత్వం డీఎస్సీ అభ్యర్థుల చిరకాల కలను నెరవేర్చిందని చంద్రబాబు చెప్పారు. ప్రశంసలకు బదులుగా, వారు హైకోర్టు నుండి సుప్రీంకోర్టు వరకు కేసులు, పిటిషన్లను ఎదుర్కొన్నారు. 31 కేసులను పరిష్కరించిన తర్వాత, ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని, లబ్ధిదారులకు ఉపశమనం కలిగించామని చెప్పారు.
డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు, ఇతర నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించడం ద్వారా డీఎస్సీ నియామకాల సమయంలో గతంలో ఇలాంటి సవాళ్లు తలెత్తాయని వెల్లడించారు. రిట్లు, పిటిషన్లు క్లియర్ అయ్యాయి. నియామకాలు పూర్తయ్యాయి. డిప్యూటీ సీఎం హాజరైన సమావేశంలో, కొత్తగా నియమితులైన కానిస్టేబుల్ తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు కానీ తన గ్రామంలో రోడ్డు లేకపోవడం గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
కానిస్టేబుల్ బాబు రావు రోడ్డు నిర్మాణాన్ని అభ్యర్థించారు. డిప్యూటీ సీఎం పంచాయతీరాజ్ను నిర్వహిస్తున్నందున, చంద్రబాబు ఆయనను పవన్ కళ్యాణ్ను సంప్రదించమని ఆదేశించారు. డిప్యూటీ సీఎం వెంటనే అధికారులను సంప్రదించి రోడ్డు ఖర్చు రూ.3.9 కోట్లుగా నిర్ధారించారని, ఇది సమావేశంలో ప్రకటించబడిందని చంద్రబాబు అన్నారు.
ఇది ప్రతిస్పందనాత్మక పాలనను ప్రతిబింబిస్తుందని అన్నారు. రాష్ట్ర పరిపాలనను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవాలని, చురుకైన పాలనను అవలంబించాలని చంద్రబాబు కలెక్టర్లను కోరారు. పెట్టుబడులు యాదృచ్ఛికంగా రావని, నిరంతర కృషి, పనితీరు ద్వారా వస్తాయని ఆయన అన్నారు.
మంత్రి నారా లోకేష్ అమెరికాలో గూగుల్తో ప్రారంభ చర్చలు జరిపిన విధానాన్ని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. కంపెనీ భారతదేశంలో పెట్టుబడులను ప్లాన్ చేసినప్పుడు, విధాన స్పష్టత, గ్రీన్ ఎనర్జీ దృష్టి మరియు ఖర్చుతో కూడుకున్న శక్తి కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. $15 బిలియన్ల పెట్టుబడి ప్రభుత్వ నిబద్ధత, పనితీరును చూపిస్తుందని చంద్రబాబు అన్నారు.