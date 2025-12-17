తెలంగాణ ఎన్నికల్లోనూ జగన్ను ఓడించిన చంద్రబాబు.. ఎలాగంటే?
ఈ కథ తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. తెలంగాణలో మూడవ దశ పంచాయతీ ఎన్నికలలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఇప్పుడు ఓటర్లు, నెటిజన్లలో నవ్వులు పూయించింది. ఈ సంఘటన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని జూలూరుపాడు మండలం గుండ్లరేవు గ్రామంలో జరిగింది.
స్థానిక ఎన్నికల పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల పేర్ల కారణంగా వినోదాత్మకంగా మారింది. ఈ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో భూక్య చంద్రబాబు, బానోత్ జగన్నాథం అలియాస్ జగన్ ఒకరికొకరు పోటీ పడ్డారు. ఇద్దరు అభ్యర్థులు రెండు వేర్వేరు కాంగ్రెస్ వర్గాల మద్దతుతో పోటీ చేయడంతో, ఇది స్థానిక రాజకీయాలకు మరో కోణాన్ని జోడించింది.
వారి పేర్ల కారణంగా, ప్రచారమే ఒక చర్చనీయాంశంగా మారింది. బుధవారం పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత, బానోత్ జగన్పై భూక్య చంద్రబాబు విజయం సాధించి, ఈ ఫలితానికి అనూహ్య మలుపు ఇచ్చారు. ఈ ఫలితం ఆన్లైన్లో వైరల్ అయింది. తెలంగాణలో కూడా చంద్రబాబు జగన్ను ఓడించారని ప్రజలు చమత్కరించారు. చాలా మంది మీమ్స్, కామెంట్లను ఫన్నీగా సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటున్నారు.