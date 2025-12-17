Baba Vanga: 2026లో భూమిపైకి గ్రహాంతరవాసులు వస్తారట.. ఏఐతో ముప్పు
బాబా వంగా ఒక బల్గేరియన్ ఆధ్యాత్మిక వేత్త. ఆమె గణించిన భవిష్యవాణి అంచనాలు ఇప్పటికీ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే తాజాగా ఆమె చేసినట్టు ప్రచారం అవుతున్న 2026 భవిష్యవాణి ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతోంది. 2026లో భూమిపైకి గ్రహాంతరవాసులు వస్తారని ఆమె ఊహించినట్లు సమాచారం.
ముఖ్యంగా 3I/అట్లాస్ అనే ఒక భారీ ఖగోళ వస్తువు భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తుందని, అది కేవలం గ్రహశకలం కాదని గ్రహాంతరవాసుల నౌక కావచ్చని టాక్ వస్తోంది. ఇది నవంబర్ 2026లో జరగవచ్చునని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో అత్యంత వేగంగా వైరల్ ఇది వైరల్ అవుతోంది.
అలాగే ఇంకా ఏఐతో ముప్పు తప్పదని కూడా ఆమె హెచ్చరించినట్లు సమాచారం. టెక్నాలజీ మనుషుల నియంత్రణ దాటిపోతుందని ఆమె హెచ్చరించినట్లు చెబుతారు. మనుషులు యంత్రాలపై అతిగా ఆధారపడటం వల్ల మానవ మేధస్సు కంటే ఏఐ వేగంగా ఎదగడం, ఉద్యోగాల కోత, నైతిక విలువలు పడిపోవడం వంటివి 2026లో తీవ్రం కాబోతున్నాయట.
వాతావరణ మార్పుల వల్ల 2026లో భారీ భూకంపాలు, సునామీలు, తీవ్రమైన వడగాల్పులు ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేస్తాయని బాబా వంగా హెచ్చరించినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రపంచ యుద్ధ మేఘాలు తప్పవని తెలిపారు.