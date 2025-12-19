శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025 (09:53 IST)

ప్రేమిస్తున్నానని తోటి విద్యార్థి వేధింపులు.. ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన 14ఏళ్ల బాలిక

నెల్లూరు నగరంలోని ఫతేఖాన్‌పేట ప్రాంతంలో గురువారం పదో తరగతి చదువుతున్న లావణ్య అనే విద్యార్థిని తన నివాసంలో ఆత్మహత్య చేసుకుంది. 14 ఏళ్ల ఆ బాలికను తోటి విద్యార్థి వేధింపులకు గురిచేయడం, పాఠశాల యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం వహించడమే తమ కుమార్తె ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కారణమని ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆరోపించారు. 
 
ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ షోరూంలో సూపర్‌వైజర్‌గా పనిచేస్తున్న లావణ్య తండ్రి తిరుపాల్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, ప్రియాంక ఇంగ్లీష్ మీడియం హైస్కూల్‌లో చదువుతున్న తన కుమార్తెను ఆమె సహవిద్యార్థి చింతల అశ్విన్ నిరంతరం వేధింపులకు గురిచేశాడు. అతను పదే పదే ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తూ ఆమెకు సందేశాలు పంపడం వల్ల ఆమె తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురైంది. 
 
తిరుపాల్ మాట్లాడుతూ, తాను పాఠశాల కరస్పాండెంట్ కాకాని శ్రీనివాస రావుకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూస్తామని హామీ ఇచ్చినా, పాఠశాల యాజమాన్యం ఈ విషయాన్ని పట్టించుకోలేదని ఆరోపించారు. 
 
సుమారు 15 రోజుల క్రితం, ఆ బాలిక తన చేతికి గాయం చేసుకుని ఆత్మహత్యాయత్నం చేసింది. దీంతో తల్లిదండ్రులు మరోసారి పాఠశాల యాజమాన్యాన్ని సంప్రదించారు. అయితే, కరస్పాండెంట్ తమతో దురుసుగా ప్రవర్తించారని, "మీ కూతురిని మీరే చూసుకోండి" అని హెచ్చరించారని తండ్రి ఆరోపించారు.
 
గురువారం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట సమయంలో, కుటుంబ సభ్యులు ఇంట్లో లేని సమయంలో, ఆ బాలిక తన చున్నీతో ఇంట్లోనే ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మధ్యాహ్న భోజనం కోసం ఆమె సోదరుడు ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఇంటి తలుపు తెరిచి ఉండటాన్ని గమనించి, ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. 
 
అతను వెంటనే తన తండ్రికి సమాచారం ఇవ్వగా, ఆయన హుటాహుటిన ఇంటికి చేరుకున్నారు. తమ కుమార్తెకు న్యాయం జరిగేలా, సమగ్ర విచారణ జరిపి, బాధ్యులైన వారందరిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ ఆ బాధిత తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
 
చిన్న బజార్ పోలీస్ సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ సిహెచ్. కోటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ, తాము కేసు నమోదు చేసి అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నామని తెలిపారు.

