ఉద్యోగం దొరకలేదని అపార్ట్మెంట్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్న వ్యక్తి
బుధవారం పెట్బషీరాబాద్లోని ఒక నివాస అపార్ట్మెంట్లో 30 ఏళ్ల వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడిని కామారెడ్డి జిల్లాలోని బిక్నూర్ గ్రామానికి చెందిన సాయి చరణ్ రెడ్డిగా గుర్తించారు. అతను ఉపాధి వెతుక్కుంటూ హైదరాబాద్కు వచ్చాడు.
తన స్వగ్రామం నుండి వచ్చిన తర్వాత, అతను పెట్బషీరాబాద్లోని గోదావరి హోమ్స్ ప్రాంతంలో ఉన్న లింగన అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తున్నాడు. ఆ వ్యక్తికి ఉద్యోగం లేదని, ఉద్యోగం కోసం చురుకుగా ప్రయత్నిస్తున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.
ప్రాథమిక విచారణ ప్రకారం, నగరానికి వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగం సంపాదించలేకపోవడంతో అతను తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యాడు. అతనికి కొన్ని కుటుంబ కలహాలు కూడా ఉన్నాయి. డిసెంబర్ 17న అతను మరణించి కనిపించాడు. అతను ఫోన్ కాల్స్కు స్పందించకపోవడంతో అతని తండ్రి పొరుగువారికి సమాచారం ఇవ్వడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
పొరుగువారు తలుపులు పగలగొట్టి ఇంట్లోకి వెళ్లి చూడగా, అతను మరణించి కనిపించాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, అతని మరణానికి దారితీసిన పరిస్థితులను తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అతని మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం పరీక్ష కోసం గాంధీ ఆసుపత్రి మార్చురీకి తరలించారు.