పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రాంతాన్ని ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రంగా మారుస్తాం.. నిమ్మల మాస్టర్ ప్లాన్
ఏపీలోని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రాంతాన్ని ఒక ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఈ బృహత్తర ప్రాజెక్టులో భాగంగా సుమారు 9900 ఎకరాల భూమిని అభివృద్ధి చేయనున్నారు. జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఇటీవల మాస్టర్ ప్లాన్- అభివృద్ధి ప్రతిపాదనలను సమీక్షించారు.
పోలవరం ప్రాంతంలో దాని పరిసరాల్లో పర్యావరణ పర్యాటకం, నదీతీర పర్యాటకం, ప్రాంతీయ ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రోత్సహించడం ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. మంత్రి సచివాలయంలో వాస్తుశిల్పులు, ఏజెన్సీ ప్రతినిధులతో చర్చలు జరిపారు. ప్రధాన ఆకర్షణగా పోలవరం స్పిల్వేను సుందరీకరించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
నిమ్మల రామానాయుడు ప్రకారం, ఈ ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన భూమిని లైడార్ సర్వే ద్వారా గుర్తించారు. ఈ ప్రాంతాన్ని దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధి ప్రణాళికలతో ఒక ప్రత్యేక పర్యాటక జోన్గా మార్చనున్నారు. ఇది రాష్ట్ర సాంస్కృతిక గుర్తింపును చాటిచెప్పే ఒక మైలురాయిగా రూపుదిద్దుకోనుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు, వంతెనల నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ వంతెనలు పోలవరం ఎడమ గట్టును చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలతో కలుపుతాయి.
రహదారి అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరచాలని కూడా అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రతిపాదిత పర్యాటక కేంద్రానికి సులభంగా చేరుకోవడానికి జాతీయ రహదారి 365బీబీని ఎన్హెచ్ 516ఈతో అనుసంధానించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి.