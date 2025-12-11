ఐఫాతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక బహుళ-వార్షిక ప్రపంచ స్థాయి భాగస్వామ్యం

హైదరాబాద్: భారతదేశ సాంస్కృతిక దౌత్యం, సృజనాత్మక ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక చారిత్రాత్మక ముందడుగుగా, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారి దార్శనిక నాయకత్వంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ఇంటర్నేషనల్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అకాడమీ వీకెండ్- అవార్డ్స్ మరియు ఐఫా ఉత్సవంతో ఒక కీలక బహుళ-వార్షిక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఈ ప్రథమ ప్రయత్నం భారతీయ సినిమాను ప్రపంచ వేదికపై ఏకం చేయడమే కాకుండా, తెలంగాణను భారతదేశపు సాంస్కృతిక మరియు సృజనాత్మక రాజధానిగా నిలబెడుతుంది.
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2025లో కుదిరిన ఈ ఒప్పందం, శక్తివంతమైన ద్వంద్వ ప్రపంచ వ్యూహాన్ని పరిచయం చేస్తుంది. ఐఫా 26వ ఎడిషన్ 2026లో తెలంగాణను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పడం మరియు ఐఫా ఉత్సవం, హైదరాబాద్ 2026-2028 ద్వారా ప్రపంచాన్ని తెలంగాణకు రప్పించడం. ఐఫా 2026లో తెలంగాణను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పడం: ఐఫా 2026లో తెలంగాణ అధికారిక భాగస్వామ్య రాష్ట్రంగా వ్యవహరిస్తుంది. ఇది 120కి పైగా దేశాల్లో ఐఫా ప్రసారాల ద్వారా మరియు 2.5 బిలియన్ల ప్రపంచ వీక్షకులకు తెలంగాణ గురించి తెలియజేసే అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. ఈ కీలక భాగస్వామ్యం తెలంగాణ ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపును గణనీయంగా బలపరచడమే కాకుండా, పర్యాటకాన్ని పెంచడం మరియు అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు, పరిశ్రమ ప్రముఖులు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రవాసులతో సంబంధాలను మరింతగా పెంచుతుంది.
ఐఫా ఉత్సవం హైదరాబాద్ 2026 నుండి 2028 వరకు ప్రపంచాన్ని తెలంగాణకు రప్పించడం:
తెలుగు, తమిళ, కన్నడ మరియు మలయాళ సినిమా వేడుకలకు హైదరాబాద్ వరుసగా మూడు సంవత్సరాల పాటు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఐఫా ఉత్సవం ఏటా వేలాది మంది సందర్శకులను ఆకర్షిస్తుందని, తెలంగాణను దక్షిణ భారతదేశ సాంస్కృతిక రాజధానిగా, సినిమా ఆధారిత పర్యాటకానికి కేంద్రంగా మరియు ప్రపంచ సృజనాత్మక పరిశ్రమలకు అధిక-విలువైన గమ్యస్థానంగా నిలుపుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇది రాష్ట్రంలోని ఆతిథ్య, ఈవెంట్స్, రిటైల్, డిజిటల్ మీడియా, సినిమా నిర్మాణ రంగాలను మరింత ప్రోత్సహిస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా గౌరవ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ, మా ఆహ్వానం మేరకు ప్రపంచం మాతో కలిసి పనిచేయడానికి, ఆవిష్కరణలు చేయడానికి మరియు భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న రాష్ట్రాన్ని నిర్మించడానికి దోహదపడే తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2025 తర్వాత, భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రభావవంతమైన సాంస్కృతిక సంస్థలలో ఒకటైన ఐఫాతో ఈ విప్లవాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించడం తెలంగాణకు గర్వకారణం. తెలంగాణ భారతదేశపు అతి పిన్న వయసు గల రాష్ట్రం మరియు అసాధారణ అవకాశాలతో నిండిన రాష్ట్రం. ఈ ప్రయాణంలో గ్లోబల్ పార్ట్నర్స్ మరియు వాటాదారులు మాతో చేరడం మాకు మరింత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తోంది.
ప్రపంచ భాగస్వాములు, చలనచిత్ర నిర్మాతలు, సృష్టికర్తలు, పెట్టుబడిదారులు మా సంస్కృతిని, మా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరియు మా ఆశయ స్ఫూర్తిని అనుభవించడానికి తెలంగాణ స్వాగతం పలుకుతోంది. ఐఫా 2026 ద్వారా, మేము తెలంగాణ కథను ప్రపంచానికి వినిపిస్తాము, 2026 నుండి 2028 వరకు హైదరాబాద్లో జరిగే ఐఫా ఉత్సవం ద్వారా ప్రపంచాన్ని తిరిగి మా రాష్ట్రానికి రప్పిస్తాము. వరుసగా మూడేళ్లపాటు ఐఫా ఉత్సవం నిర్వహించడం ద్వారా, దక్షిణ భారతదేశ సాంస్కృతిక రాజధానిగా, సినిమా ఆధారిత పర్యాటకం, సృజనాత్మక ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రపంచ కేంద్రంగా మా స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకోవడమే మా లక్ష్యం. ఈ భాగస్వామ్యం భారతదేశ సాంస్కృతిక దౌత్యంలో ఒక నిర్ణయాత్మక మైలురాయి. ఇక్కడ సినిమా అనేది తెలంగాణకు మరియు ప్రపంచానికి మధ్య వారధిగా మారుతుంది. అలాగే, సృజనాత్మకత, ఆవిష్కరణలు, సాఫ్ట్-పవర్ లీడర్షిప్లో హైదరాబాద్ ఒక ప్రపంచ కేంద్రంగా అవతరిస్తుంది. తెలంగాణ రైజింగ్ ఆగిపోని ప్రవాహం. రండి, ఈ ప్రగతిలో మాతో చేరండి.
తెలంగాణ మరియు భారతదేశం రెండింటికీ ఇది ఒక నిర్ణయాత్మక క్షణం. ఈ భాగస్వామ్యం ఒక భారతీయ రాష్ట్రం చేపట్టిన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక సాంస్కృతిక, సృజనాత్మక, ఆర్థిక సహకారాలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రదర్శించిన విజన్ నుండి ప్రేరణ పొంది, తెలంగాణను అన్స్టాపబుల్ గా ప్రకటించి, 2034 నాటికి రాష్ట్రాన్ని 1 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చాలని, 2047 నాటికి భారతదేశ జీడీపీలో 10% అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఆ బృహత్తర మిషన్లో ఈ కూటమి ఐఫాను ఒక ఉత్ప్రేరకంగా నిలబెడుతుంది. తెలంగాణ సాంస్కృతిక స్వరాన్ని వినిపించడానికి, హైదరాబాద్ను భారతదేశపు సృజనాత్మక, ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా నిలబెట్టడానికి, పర్యాటకం, పెట్టుబడి, సృజనాత్మక-ఆర్థిక విస్తరణ లక్ష్యాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి రూపొందించబడిన ఈ భాగస్వామ్యం, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న తెలంగాణ కోసం సమ్మిట్ రూపొందించిన రోడ్మ్యాప్తో ప్రత్యక్షంగా అనుసంధానించబడి ఉంది.
దేశంలోనే అత్యంత సినిమా-స్నేహపూర్వక ఇనిషియేటివ్గా ఫిల్మ్ ఇన్ తెలంగాణను ప్రోత్సహించడానికి, టాస్క్తో యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలను రూపొందించడానికి, ఐఫా థింక్ ట్యాంక్, ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఐఫా ద్వారా సృజనాత్మక ఆర్థిక వ్యవస్థను విస్తరించడానికి, అంతర్జాతీయ సాంస్కృతిక దౌత్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, అంతర్జాతీయ నాయకత్వానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఆధునిక, ఆదర్శవంతమైన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపును పెంచడానికి ఐఫా, తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో కలిసి పని చేస్తుంది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్, ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయ స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెల్, అలాగే పర్యాటక, సాంస్కృతిక మరియు క్రీడా శాఖల స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీ జయేష్ రంజన్ గారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, ఐఫాతో ఈ భాగస్వామ్యం తెలంగాణ పర్యాటక విధానం 2025-2030కి పూర్తిగా అనుగుణంగా ఉంది. సంస్కృతి, సృజనాత్మకత మరియు గ్లోబల్ ఎంగేజ్మెంట్లో మా రాష్ట్రాన్ని భారతదేశపు అత్యంత ప్రాధాన్యత గల గమ్యస్థానంగా మార్చాలన్నది మా ఆశయం. ఐఫా ద్వారా ఈ విజన్ సాకారం అవుతుంది. మా వారసత్వాన్ని సినిమాటిక్ స్టోరీటెల్లింగ్ మరియు ఆవిష్కరణలతో మిళితం చేసి తెలంగాణను ప్రపంచానికి చూపించడానికి ఇది దోహదపడుతుంది. ఐఫా ఉత్సవానికి వరుసగా మూడు సంవత్సరాలు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం హైదరాబాద్ను దక్షిణ భారతదేశ సాంస్కృతిక, చలనచిత్ర రాజధానిగా పునర్నిర్వచిస్తుంది. ఇది ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్ 2034 ప్రకారం మా దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను బలపరుస్తుంది. సృజనాత్మక ఆర్థిక వ్యవస్థను విస్తరించడం, టాస్క్ ద్వారా నైపుణ్యాభివృద్ధితో యువతను శక్తివంతం చేయడం, ఫిల్మ్ ఇన్ తెలంగాణను జాతీయ బెంచ్మార్క్గా అభివృద్ధి చేయడం, అంతర్జాతీయ సాంస్కృతిక దౌత్యాన్ని మరింతగా పెంచడం ఇందులో ఉన్నాయి. సినిమా, సంస్కృతి, ఆర్థిక వ్యవస్థ, సాఫ్ట్ పవర్ అన్నీ కలిసి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే ఈ తరుణం, తెలంగాణకు మరియు భారతదేశానికి ఒక పరివర్తనాత్మక అవకాశం.
గత 25 సంవత్సరాలుగా గ్లోబల్ కల్చరల్ సూపర్ బ్రాండ్గా వెలుగొందుతున్న ఐఫా, లండన్, న్యూయార్క్, ఆమ్స్టర్డామ్, సింగపూర్, అబుదాబి మరియు మాడ్రిడ్ వంటి ప్రపంచ రాజధానులలో ఒక ఐకానిక్ లెగసీని నిర్మించి, భారతదేశపు అత్యంత ప్రభావవంతమైన సాంస్కృతిక ఎగుమతుల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. భారీ ప్రపంచవ్యాప్త వీక్షకులు, బహుళ-బిలియన్-రూపాయల మీడియా విలువ, గమ్యస్థానాల బ్రాండింగ్పై గణనీయమైన ప్రభావం మరియు సినిమా ద్వారా విశేషమైన సాఫ్ట్-పవర్ ప్రభావంతో, ఐఫా ఒక సాటిలేని అంతర్జాతీయ వేదికగా నిలుస్తోంది. ఐఫాతో జతకట్టడం ద్వారా, తెలంగాణ ఇప్పుడు తమ అంతర్జాతీయ ఉనికిని విస్తరించడానికి సాంస్కృతిక కథనాలను ఉపయోగించుకున్న ప్రపంచ స్థాయి గమ్యస్థానాల ఎలైట్ సర్కిల్లో చేరడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
ఐఫా కో-ఫౌండర్ ఆండ్రీ టిమ్మిన్స్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, గౌరవ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారి దార్శనిక నాయకత్వంలో, ఈ భాగస్వామ్యం కేవలం ఐఫాకే కాదు, భారతీయ సినిమా ప్రపంచ ప్రస్థానంలోనే ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయి. మేము కలిసి, భారతదేశ సృజనాత్మక పరిశ్రమలను ఏకం చేసే, తెలంగాణ ప్రపంచ గుర్తింపును పెంచే మరియు దేశంలోని సాంస్కృతిక, ఆవిష్కరణల రాజధానిగా రాష్ట్రాన్ని ప్రదర్శించే ఒక వినూత్న వేదికను సృష్టిస్తున్నాము. తెలంగాణ దీర్ఘకాలిక విజన్కు సేవ చేయడం, దాని సాంస్కృతిక స్వరాన్ని ప్రపంచానికి వినిపించడం, హైదరాబాద్ను గ్లోబల్ క్రియేటివ్ హబ్గా నిలబెట్టడం, పర్యాటకం మరియు పెట్టుబడులను బలోపేతం చేయడం, ఫిల్మ్ ఇన్ తెలంగాణ ఇనిషియేటివ్ను గెలిపించడం మరియు యువత, సృష్టికర్తల కోసం శాశ్వతమైన లెగసీ ప్రోగ్రామ్లను రూపొందించడం మా నిబద్ధత.
2026లో జరగబోయే మా 26వ ఎడిషన్ ఐఫా వీకెండ్-అవార్డ్స్లో, తెలంగాణ శక్తివంతమైన అంతర్జాతీయ ఉనికిని చాటుకుంటుంది. 2026 నుండి 2028 వరకు హైదరాబాద్లో జరిగే ఐఫా ఉత్సవం ద్వారా, సినిమా అనే సార్వత్రిక భాషను ఉపయోగించి తెలంగాణ చైతన్యం, ప్రతిభ మరియు భవిష్యత్తు ఆశయాలను జరుపుకోవడానికి మేము ప్రపంచాన్ని తెలంగాణకు రప్పిస్తాము. ఇది కేవలం ఒక భాగస్వామ్యం మాత్రమే కాదు, తరతరాలకు నిలిచిపోయే వారసత్వాన్ని నిర్మించే ఒక ఉమ్మడి లక్ష్యం.