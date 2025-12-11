గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025 (20:43 IST)

ఐఫాతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక బహుళ-వార్షిక ప్రపంచ స్థాయి భాగస్వామ్యం

హైదరాబాద్: భారతదేశ సాంస్కృతిక దౌత్యం, సృజనాత్మక ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక చారిత్రాత్మక ముందడుగుగా, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారి దార్శనిక నాయకత్వంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ఇంటర్నేషనల్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అకాడమీ వీకెండ్- అవార్డ్స్ మరియు ఐఫా ఉత్సవంతో ఒక కీలక బహుళ-వార్షిక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఈ ప్రథమ ప్రయత్నం భారతీయ సినిమాను ప్రపంచ వేదికపై ఏకం చేయడమే కాకుండా, తెలంగాణను భారతదేశపు సాంస్కృతిక మరియు సృజనాత్మక రాజధానిగా నిలబెడుతుంది.
 
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2025లో కుదిరిన ఈ ఒప్పందం, శక్తివంతమైన ద్వంద్వ ప్రపంచ వ్యూహాన్ని పరిచయం చేస్తుంది. ఐఫా 26వ ఎడిషన్ 2026లో తెలంగాణను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పడం మరియు ఐఫా ఉత్సవం, హైదరాబాద్ 2026-2028 ద్వారా ప్రపంచాన్ని తెలంగాణకు రప్పించడం. ఐఫా 2026లో తెలంగాణను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పడం: ఐఫా 2026లో తెలంగాణ అధికారిక భాగస్వామ్య రాష్ట్రంగా వ్యవహరిస్తుంది. ఇది 120కి పైగా దేశాల్లో ఐఫా ప్రసారాల ద్వారా మరియు 2.5 బిలియన్ల ప్రపంచ వీక్షకులకు తెలంగాణ గురించి తెలియజేసే అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. ఈ కీలక భాగస్వామ్యం తెలంగాణ ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపును గణనీయంగా బలపరచడమే కాకుండా, పర్యాటకాన్ని పెంచడం మరియు అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు, పరిశ్రమ ప్రముఖులు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రవాసులతో సంబంధాలను మరింతగా పెంచుతుంది.
 
ఐఫా ఉత్సవం హైదరాబాద్ 2026 నుండి 2028 వరకు ప్రపంచాన్ని తెలంగాణకు రప్పించడం:
తెలుగు, తమిళ, కన్నడ మరియు మలయాళ సినిమా వేడుకలకు హైదరాబాద్ వరుసగా మూడు సంవత్సరాల పాటు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఐఫా ఉత్సవం ఏటా వేలాది మంది సందర్శకులను ఆకర్షిస్తుందని, తెలంగాణను దక్షిణ భారతదేశ సాంస్కృతిక రాజధానిగా, సినిమా ఆధారిత పర్యాటకానికి  కేంద్రంగా మరియు ప్రపంచ సృజనాత్మక పరిశ్రమలకు అధిక-విలువైన గమ్యస్థానంగా నిలుపుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇది రాష్ట్రంలోని ఆతిథ్య, ఈవెంట్స్, రిటైల్, డిజిటల్ మీడియా, సినిమా నిర్మాణ రంగాలను మరింత ప్రోత్సహిస్తుంది.
 
ఈ సందర్భంగా గౌరవ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ, మా ఆహ్వానం మేరకు ప్రపంచం మాతో కలిసి పనిచేయడానికి, ఆవిష్కరణలు చేయడానికి మరియు భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న రాష్ట్రాన్ని నిర్మించడానికి దోహదపడే తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2025 తర్వాత, భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రభావవంతమైన సాంస్కృతిక సంస్థలలో ఒకటైన ఐఫాతో ఈ విప్లవాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించడం తెలంగాణకు గర్వకారణం. తెలంగాణ భారతదేశపు అతి పిన్న వయసు గల రాష్ట్రం మరియు అసాధారణ అవకాశాలతో నిండిన రాష్ట్రం. ఈ ప్రయాణంలో గ్లోబల్ పార్ట్‌నర్స్ మరియు వాటాదారులు మాతో చేరడం మాకు మరింత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తోంది.
 
ప్రపంచ భాగస్వాములు, చలనచిత్ర నిర్మాతలు, సృష్టికర్తలు, పెట్టుబడిదారులు మా సంస్కృతిని, మా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరియు మా ఆశయ స్ఫూర్తిని అనుభవించడానికి తెలంగాణ స్వాగతం పలుకుతోంది. ఐఫా 2026 ద్వారా, మేము తెలంగాణ కథను ప్రపంచానికి వినిపిస్తాము, 2026 నుండి 2028 వరకు హైదరాబాద్‌లో జరిగే ఐఫా ఉత్సవం ద్వారా ప్రపంచాన్ని తిరిగి మా రాష్ట్రానికి రప్పిస్తాము. వరుసగా మూడేళ్లపాటు ఐఫా ఉత్సవం నిర్వహించడం ద్వారా, దక్షిణ భారతదేశ సాంస్కృతిక రాజధానిగా, సినిమా ఆధారిత పర్యాటకం, సృజనాత్మక ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రపంచ కేంద్రంగా మా స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకోవడమే మా లక్ష్యం. ఈ భాగస్వామ్యం భారతదేశ సాంస్కృతిక దౌత్యంలో ఒక నిర్ణయాత్మక మైలురాయి. ఇక్కడ సినిమా అనేది తెలంగాణకు మరియు ప్రపంచానికి మధ్య వారధిగా మారుతుంది. అలాగే, సృజనాత్మకత, ఆవిష్కరణలు, సాఫ్ట్-పవర్ లీడర్‌షిప్‌లో హైదరాబాద్ ఒక ప్రపంచ కేంద్రంగా అవతరిస్తుంది. తెలంగాణ రైజింగ్ ఆగిపోని ప్రవాహం. రండి, ఈ ప్రగతిలో మాతో చేరండి.
 
తెలంగాణ మరియు భారతదేశం రెండింటికీ ఇది ఒక నిర్ణయాత్మక క్షణం. ఈ భాగస్వామ్యం ఒక భారతీయ రాష్ట్రం చేపట్టిన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక సాంస్కృతిక, సృజనాత్మక, ఆర్థిక సహకారాలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రదర్శించిన విజన్ నుండి ప్రేరణ పొంది, తెలంగాణను అన్‌స్టాపబుల్ గా ప్రకటించి, 2034 నాటికి రాష్ట్రాన్ని 1 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చాలని, 2047 నాటికి భారతదేశ జీడీపీలో 10% అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఆ బృహత్తర మిషన్‌లో ఈ కూటమి ఐఫాను ఒక ఉత్ప్రేరకంగా నిలబెడుతుంది. తెలంగాణ సాంస్కృతిక స్వరాన్ని వినిపించడానికి, హైదరాబాద్‌ను భారతదేశపు సృజనాత్మక, ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా నిలబెట్టడానికి, పర్యాటకం, పెట్టుబడి, సృజనాత్మక-ఆర్థిక విస్తరణ లక్ష్యాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి రూపొందించబడిన ఈ భాగస్వామ్యం, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న తెలంగాణ కోసం సమ్మిట్ రూపొందించిన రోడ్‌మ్యాప్‌తో ప్రత్యక్షంగా అనుసంధానించబడి ఉంది.
 
దేశంలోనే అత్యంత సినిమా-స్నేహపూర్వక ఇనిషియేటివ్‌గా ఫిల్మ్ ఇన్ తెలంగాణను ప్రోత్సహించడానికి, టాస్క్‌తో యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలను రూపొందించడానికి, ఐఫా థింక్ ట్యాంక్, ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఐఫా ద్వారా సృజనాత్మక ఆర్థిక వ్యవస్థను విస్తరించడానికి, అంతర్జాతీయ సాంస్కృతిక దౌత్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, అంతర్జాతీయ నాయకత్వానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఆధునిక, ఆదర్శవంతమైన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపును పెంచడానికి ఐఫా, తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో కలిసి పని చేస్తుంది.
 
తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్, ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయ స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సెల్, అలాగే పర్యాటక, సాంస్కృతిక మరియు క్రీడా శాఖల స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీ జయేష్ రంజన్ గారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, ఐఫాతో ఈ భాగస్వామ్యం తెలంగాణ పర్యాటక విధానం 2025-2030కి పూర్తిగా అనుగుణంగా ఉంది. సంస్కృతి, సృజనాత్మకత మరియు గ్లోబల్ ఎంగేజ్‌మెంట్‌లో మా రాష్ట్రాన్ని భారతదేశపు అత్యంత ప్రాధాన్యత గల గమ్యస్థానంగా మార్చాలన్నది మా ఆశయం. ఐఫా ద్వారా ఈ విజన్ సాకారం అవుతుంది. మా వారసత్వాన్ని సినిమాటిక్ స్టోరీటెల్లింగ్ మరియు ఆవిష్కరణలతో మిళితం చేసి తెలంగాణను ప్రపంచానికి చూపించడానికి ఇది దోహదపడుతుంది. ఐఫా ఉత్సవానికి వరుసగా మూడు సంవత్సరాలు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం హైదరాబాద్‌ను దక్షిణ భారతదేశ సాంస్కృతిక, చలనచిత్ర రాజధానిగా పునర్నిర్వచిస్తుంది. ఇది ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్ 2034 ప్రకారం మా దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను బలపరుస్తుంది. సృజనాత్మక ఆర్థిక వ్యవస్థను విస్తరించడం, టాస్క్ ద్వారా నైపుణ్యాభివృద్ధితో యువతను శక్తివంతం చేయడం, ఫిల్మ్ ఇన్ తెలంగాణను జాతీయ బెంచ్‌మార్క్‌గా అభివృద్ధి చేయడం, అంతర్జాతీయ సాంస్కృతిక దౌత్యాన్ని మరింతగా పెంచడం ఇందులో ఉన్నాయి. సినిమా, సంస్కృతి, ఆర్థిక వ్యవస్థ, సాఫ్ట్ పవర్ అన్నీ కలిసి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే ఈ తరుణం, తెలంగాణకు మరియు భారతదేశానికి ఒక పరివర్తనాత్మక అవకాశం.
 
గత 25 సంవత్సరాలుగా గ్లోబల్ కల్చరల్ సూపర్ బ్రాండ్‌గా వెలుగొందుతున్న ఐఫా, లండన్, న్యూయార్క్, ఆమ్‌స్టర్‌డామ్, సింగపూర్, అబుదాబి మరియు మాడ్రిడ్ వంటి ప్రపంచ రాజధానులలో ఒక ఐకానిక్ లెగసీని నిర్మించి, భారతదేశపు అత్యంత ప్రభావవంతమైన సాంస్కృతిక ఎగుమతుల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. భారీ ప్రపంచవ్యాప్త వీక్షకులు, బహుళ-బిలియన్-రూపాయల మీడియా విలువ, గమ్యస్థానాల బ్రాండింగ్‌పై గణనీయమైన ప్రభావం మరియు సినిమా ద్వారా విశేషమైన సాఫ్ట్-పవర్ ప్రభావంతో, ఐఫా ఒక సాటిలేని అంతర్జాతీయ వేదికగా నిలుస్తోంది. ఐఫాతో జతకట్టడం ద్వారా, తెలంగాణ ఇప్పుడు తమ అంతర్జాతీయ ఉనికిని విస్తరించడానికి సాంస్కృతిక కథనాలను ఉపయోగించుకున్న ప్రపంచ స్థాయి గమ్యస్థానాల ఎలైట్ సర్కిల్‌లో చేరడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
 
ఐఫా కో-ఫౌండర్ ఆండ్రీ టిమ్మిన్స్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, గౌరవ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారి దార్శనిక నాయకత్వంలో, ఈ భాగస్వామ్యం కేవలం ఐఫాకే కాదు, భారతీయ సినిమా ప్రపంచ ప్రస్థానంలోనే ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయి. మేము కలిసి, భారతదేశ సృజనాత్మక పరిశ్రమలను ఏకం చేసే, తెలంగాణ ప్రపంచ గుర్తింపును పెంచే మరియు దేశంలోని సాంస్కృతిక, ఆవిష్కరణల రాజధానిగా రాష్ట్రాన్ని ప్రదర్శించే ఒక వినూత్న వేదికను సృష్టిస్తున్నాము. తెలంగాణ దీర్ఘకాలిక విజన్‌కు సేవ చేయడం, దాని సాంస్కృతిక స్వరాన్ని ప్రపంచానికి వినిపించడం, హైదరాబాద్‌ను గ్లోబల్ క్రియేటివ్ హబ్‌గా నిలబెట్టడం, పర్యాటకం మరియు పెట్టుబడులను బలోపేతం చేయడం, ఫిల్మ్ ఇన్ తెలంగాణ ఇనిషియేటివ్‌ను గెలిపించడం మరియు యువత, సృష్టికర్తల కోసం శాశ్వతమైన లెగసీ ప్రోగ్రామ్‌లను రూపొందించడం మా నిబద్ధత.
 
2026లో జరగబోయే మా 26వ ఎడిషన్ ఐఫా వీకెండ్-అవార్డ్స్‌లో, తెలంగాణ శక్తివంతమైన అంతర్జాతీయ ఉనికిని చాటుకుంటుంది. 2026 నుండి 2028 వరకు హైదరాబాద్‌లో జరిగే ఐఫా ఉత్సవం ద్వారా, సినిమా అనే సార్వత్రిక భాషను ఉపయోగించి తెలంగాణ చైతన్యం, ప్రతిభ మరియు భవిష్యత్తు ఆశయాలను జరుపుకోవడానికి మేము ప్రపంచాన్ని తెలంగాణకు రప్పిస్తాము. ఇది కేవలం ఒక భాగస్వామ్యం మాత్రమే కాదు, తరతరాలకు నిలిచిపోయే వారసత్వాన్ని నిర్మించే ఒక ఉమ్మడి లక్ష్యం.

Peddi: పెద్ది కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం, మార్చి 27న రిలీజ్

Peddi: పెద్ది కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం, మార్చి 27న రిలీజ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మోస్ట్ ఎవైటెడ్ రస్టిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ 'పెద్ది' తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లు, ఫస్ట్ షాట్ గ్లింప్స్, ఫస్ట్ సింగిల్ 'చికిరి చికిరి'తో హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. రామ్ చరణ్ ట్రేడ్‌మార్క్ మెగా గ్రేస్, ఉర్రూతలూగించే స్క్రీన్ ప్రజెన్స్‌ తో ఈ పాట సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ గా మారింది.

Rana: టైం టెంపరరీ సినిమా అనేది ఫరెవర్ : రానా దగ్గుబాటి

Rana: టైం టెంపరరీ సినిమా అనేది ఫరెవర్ : రానా దగ్గుబాటిరోషన్ కనకాల తన రెండవ చిత్రం మోగ్లీ 2025 తో అలరించబోతున్నారు. సందీప్ రాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 13న రిలీజ్ కానుంది. ప్రీమియర్లు 12న ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో హీరో రానా దగ్గుబాటి, డైరెక్టర్ మారుతి ముఖ్య అతిధులుగా పాల్గొన్నారు.

గుర్రం పాపిరెడ్డి బోర్ కొట్టదు, అవతార్ రిలీజ్ మాకు పోటీ కాదు : డైరెక్టర్ మురళీ మనోహర్

గుర్రం పాపిరెడ్డి బోర్ కొట్టదు, అవతార్ రిలీజ్ మాకు పోటీ కాదు : డైరెక్టర్ మురళీ మనోహర్నరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటిస్తున్న సినిమా "గుర్రం పాపిరెడ్డి". ఈ చిత్రాన్ని డా. సంధ్య గోలీ సమర్పణలో ప్రొడ్యూసర్స్ వేణు సద్ది, అమర్ బురా, జయకాంత్ (బాబీ) నిర్మిస్తున్నారు. డార్క్ కామెడీ కథతో ఇప్పటి వరకు మనం తెరపై చూడని కాన్సెప్ట్‌తో దర్శకుడు మురళీ మనోహర్ రూపొందిస్తున్నారు. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న "గుర్రం పాపిరెడ్డి" సినిమా ఈ నెల 19న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు డైరెక్టర్ మురళీ మనోహర్

మనల్ని విమర్శించే వారి తిట్ల నుంచే పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకుందాం. ఎదుగుదాం

మనల్ని విమర్శించే వారి తిట్ల నుంచే పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకుందాం. ఎదుగుదాంఈషా రెబ్బా, సత్య, హర్ష చెముడు, సూర్య శ్రీనివాస్ , సత్యం రాజేశ్, కుషిత కల్లపు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఆహా ఒరిజినల్స్ వెబ్ సిరీస్ "త్రీ రోజెస్". ఆహా ఓటీటీలో సూపర్ హిట్టయిన ఈ సిరీస్ సీజన్ 2 డిసెంబర్ 13వ తేదీ నుంచి స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అవుతోంది. రాశీ సింగ్ మరో కీ రోల్ చేసింది. ఈ సిరీస్ ను మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై ఎస్ కేఎన్ నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ మారుతి షో రన్నర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. రవి నంబూరి, సందీప్ బొల్ల రచన చేయగా..కిరణ్ కె కరవల్ల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ రోజు ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

హీరో కార్తి చిత్రం వా వాత్తియార్‌ రిలీజ్‌కు చిక్కులు - మద్రాస్ హైకోర్టు బ్రేక్

హీరో కార్తి చిత్రం వా వాత్తియార్‌ రిలీజ్‌కు చిక్కులు - మద్రాస్ హైకోర్టు బ్రేక్కార్తి హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం వా వాత్తియార్. తెలుగులో అన్నగారు వస్తారు. నలన్ కుమార స్వామి దర్శకుడు. డిసెంబరు 12వ తేదీన విడుదల కావాల్సివుంది. అయితే, ఈ చిత్రం విడదలకు మద్రాస్ హైకోర్టు బ్రేక్ వేసింది. ప్రముఖ ఫైనాన్షియర్ అర్జున్ లాల్ వద్ద ఈ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ స్టూడియో గ్రీన్ రూ.10.35 కోట్ల రుణం తీసుకుది. ఈ మొత్తానికి వడ్డీతో కలిపి రూ.21.78 కోట్లు అయింది. ఈ మొత్తం చెల్లించేవరకు చిత్రం విడుదల చేయొద్దని నిర్మాణ సంస్థ స్టూడియో గ్రీన్ అధినేత కేఈ జ్ఞానవేల్ రాజాను ఆదేశిస్తూ విడుదలపై మధ్యంతర స్టే విధించింది.

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?శీతాకాలంలో వస్తాయి రేగు పండ్లు. రోజువారీ ఆహారంలో రేగు పండ్లను చేర్చడం వల్ల మలబద్దకాన్ని నివారించవచ్చు. వీటిని తింటే కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నందున రేగు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది. రేగు పండ్ల శోథ నిరోధక చర్య కారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ పండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రేగు పేస్టును చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది.

ఫ్యాషన్‌ను ప్రముఖమైనదిగా నడిపించే బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్

ఫ్యాషన్‌ను ప్రముఖమైనదిగా నడిపించే బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్జైపూర్: బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ జైపూర్లో వేగం పుంజుకుంది, మోటార్ క్రీడ, ఫ్యాషన్ యొక్క ఉన్నతమైన స్థాయి యొక్క కూడలిగా మారింది. పరిమితిని అధిగమించి, జైపూర్ ఎడిషన్ మోటార్ క్రీడలచే ప్రేరేపించబడిన డిజైన్, అందమైన పెర్ఫార్మెన్స్ వేర్, మరియు ఉత్సాహవంతమైన ఫ్యాషన్ ప్రదర్శనను అన్వేషించింది. ఇవి ఫ్యాషన్ యొక్క తదుపరి ధోరణిగా గుర్తించబడ్డాయి- వేగం మరియు ఖచ్చితత్వంతో ముందుకు దూసుకుపోయాయి. ఫ్యాషన్ డిజైన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా(FDCI), సహకారంతో, స్టైల్ మరియు పవర్లు యొక్క అత్యంత వేగవంతమైన సర్క్యూట్ లోకి షోకేస్ రన్ వేని పునః ఊహించింది.

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యం

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యంక్యాన్సర్ సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఒక శక్తివంతమైన ముందడుగులో భాగంగా, కోటక్ మహీంద్రా ప్రైమ్ లిమిటెడ్ (కేఎంపీఎల్), టాటా మెమోరియల్ సెంటర్‌లో భాగమైన అడ్వాన్స్‌డ్ సెంటర్ ఫర్ ట్రీట్‌మెంట్, రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ క్యాన్సర్ (ACTREC) తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, నవీ ముంబైలోని ఖార్ఘర్‌లోని ఆ సంస్థ ప్రోటాన్ థెరపీ సెంటర్‌లో SDX వాలంటరీ బ్రీత్ హోల్డ్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. శ్రీ సూరజ్ రాజప్పన్ ( కేఎంపీఎల్ ప్రెసిడెంట్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్) శ్రీ మురళీధరన్ S (కేఎంపీఎల్ బిజినెస్ హెడ్)తో కలిసి ఈ సిస్టమ్ ప్రారంభించారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.

పది లక్షల మంది పిల్లల్లో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను పెంపొందించే లక్ష్యం

పది లక్షల మంది పిల్లల్లో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను పెంపొందించే లక్ష్యంఅడ్వర్టైజింగ్ స్టాండర్డ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (ASCI) సెప్టెంబర్‌లో పాఠశాల పిల్లల కోసం జాతీయ వినియోగదారుల విద్యా కార్యక్రమం అయిన AdWiseను ప్రారంభించింది. ఇది దేశం లోని అనేక నగరాల్లో 15-18 నెలల్లో 3 నుండి 8 తరగతుల పిల్లలలో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను మెరుగుపరచడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ASCI అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో, ఈ కార్యక్రమం 2026 చివరి నాటికి దేశంలోని 2,000 పాఠశాలల్లోని పది లక్షల మంది విద్యార్థులను తరగతి గది సెషన్ల ద్వారా కవర్ చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
