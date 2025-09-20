అవసరమైతే ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు రాజీనామా చేద్దాం.. ఎంపీగా నేను పోటీచేస్తా.. పోయేదేముంది?: జగన్
మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ రాజకీయ వ్యూహాలు చాలా వరకు అనూహ్యమైనవి. ఆయనకు పెద్దగా సలహాదారులు లేకపోవడంతో, ఆయన నిర్ణయాలు చాలావరకు ఏకపక్షంగా ఉంటాయి. పెద్దగా చర్చ లేకుండానే ఆయన పార్టీ సభ్యులు వాటిని అనుసరిస్తారనే టాక్ వుంది.
ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం వైకాపా చీఫ్ జగన్ తన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలతో సమావేశమైనప్పుడు కూడా ఇలాంటి విషయమే జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఏపీ అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష హోదా లభించని పరిస్థితి కొనసాగుతున్న తరుణంలో అవసరమైతే 11 మంది వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు, కొంతమంది ఎంపీలు రాజీనామా చేసే అవకాశం గురించి.. రాజీనామాలు చేయాల్సిన అవసరం గురించి ఆయన మాట్లాడినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇప్పటికే 60 రోజులకు పైగా అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరు కానందుకు అసెంబ్లీ స్పీకర్ తనపై క్రమశిక్షణా చర్య తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటే తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసే అవకాశం గురించి జగన్ చర్చించారని తెలుస్తోంది. ఆసక్తికరంగా, అవసరమైతే తాను ఎంపీగా పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని జగన్ ఎత్తి చూపినట్లు మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఈ ప్రకటన అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఎందుకంటే మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎమ్మెల్యే నుండి ఎంపీగా మారేందుకు సిద్ధంగా వుండటం ఆసక్తికరమైన పరిణామం. జగన్ తన రాజకీయ జీవితాన్ని ఎంపీగా ప్రారంభించిన విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ గమనించాలి. కాబట్టి ఆ స్థానానికి తిరిగి రావడం ఆయనకు కష్టం కాకపోవచ్చు.
అయితే, ఒకప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ప్రాంతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఇప్పుడు ఎంపీగా పోటీ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారనేది అసాధారణమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. దీనిని బట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కావాలనే కలను వదులుకున్నారా, లేకుంటే కేంద్రంలో చిన్న పాత్రైనా పోషించడానికి ఎంపీగా కొనసాగాలని యోచిస్తున్నారా అనే దానిపై రాజకీయ నిపుణులలో చర్చలకు దారితీస్తోంది.
తన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను అసెంబ్లీకి హాజరు కాకుండా ఆపడం లేదని, అవసరమైతే వారికి మార్గనిర్దేశం చేయాలని పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డికి కూడా జగన్ సలహా ఇచ్చారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే, ఆయన స్వయంగా హాజరు కావడానికి ఇష్టపడలేదు. బదులుగా ఎంపీగా పోటీ చేయాలనే ఆలోచనను తెరపైకి తెచ్చారు.