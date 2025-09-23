ఈశాన్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం- ఏపీలో మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు
ఈశాన్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. దీని వలన రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాలకు మరిన్ని వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మంగళవారం ఉదయం నాటికి అల్పపీడనం పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా వాయువ్య బంగాళాఖాతం వైపు కదిలే అవకాశం ఉంది.
సెప్టెంబర్ 25 గురువారం నాటికి తూర్పు-మధ్య దానికి ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో మరో తాజా అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ నివేదిక తెలిపింది. పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ, సెప్టెంబర్ 26 (శుక్రవారం) నాటికి దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలకు ఆనుకుని వాయువ్య దానికి ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయువ్యంగా మారే అవకాశం ఉంది.
ఇది సెప్టెంబర్ 27 (శనివారం) నాటికి దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలను దాటే అవకాశం ఉంది. ఈ వ్యవస్థ వల్ల సెప్టెంబర్ 25 నుండి కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. సెప్టెంబర్ 23, సెప్టెంబర్ 24 తేదీల్లో ఎన్సీఏపీ, యానాం ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.
కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమ అంతటా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో రాయలసీమ మీదుగా విడిగా ఉన్న ప్రదేశాలలో గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ఎన్సీఏపీ యానాం మీదుగా విడిగా ఉన్న ప్రదేశాలలో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్ 25-సెప్టెంబర్ 26 తేదీలలో దక్షిణ తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్ (SCAP)లోని కొన్ని ప్రదేశాలలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
CAP, రాయలసీమలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి. CAP, యానాం మీదుగా కొన్ని ప్రదేశాలలో గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రదేశాలలో గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.