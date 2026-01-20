Sabarimala: శబరిమల బంగారు స్మగ్లింగ్ కేసు.. 21 ప్రాంతాల్లో విస్తృత సోదాలు
శబరిమల బంగారు స్మగ్లింగ్ కేసుతో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై దర్యాప్తులో భాగంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మంగళవారం పలు రాష్ట్రాల్లోని 21 ప్రాంతాల్లో విస్తృత సోదాలు నిర్వహించింది. కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాలలో ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న వారందరి నివాసాలలో, వారికి సంబంధించిన సంస్థలలో సోదాలు జరుగుతున్నాయి.
ఈడీ ప్రధాన నిందితులైన ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టి, మాజీ దేవస్వం బోర్డు అధ్యక్షుడు ఎ. పద్మకుమార్, ఎన్. వాసు, మురారి బాబు, బంగారు వ్యాపారులు గోవర్ధన్, పంకజ్ భండారీల ఇళ్లలో సోదాలు ప్రారంభించింది. చెన్నైలోని స్మార్ట్ క్రియేషన్స్లో, బళ్లారికి చెందిన బంగారు వ్యాపారి గోవర్ధన్ నివాసంలో కూడా సోదాలు జరుగుతున్నాయి.
కేరళలో, ఈడీ బృందాలు తిరువనంతపురంలోని దేవస్థానం బోర్డు ప్రధాన కార్యాలయానికి చేరుకున్నాయి. కొట్టాయంలోని మురారి బాబు నివాసంలో, కిలిమనూరు సమీపంలోని పులిమత్లో ఉన్న ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టి ఇంట్లో, పెట్టాలోని ఎన్. వాసు నివాసంలో, ఆరన్ములలోని ఎ. పద్మకుమార్ ఇంట్లో సోదాలు జరుగుతున్నాయి.
వెంగనూరులోని వలియకట్టక్కల్లో ఉన్న ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టి సోదరి నివాసంలో, అలాగే కే.పి. శంకరదాస్, ఎన్. విజయకుమార్ మరియు ఎస్. బైజుల తిరువనంతపురం ఇళ్లలో కూడా సోదాలు ప్రారంభమయ్యాయి. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ) నిబంధనల కింద సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
శబరిమల బంగారు స్మగ్లింగ్ కేసుతో ముడిపడి ఉన్న ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తూ, పెద్ద ఎత్తున మనీలాండరింగ్ జరిగిందా లేదా అని నిర్ధారించుకుంటోంది. కేరళ హైకోర్టు పర్యవేక్షణలో ఒక ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) బంగారు స్మగ్లింగ్ కేసుపై దర్యాప్తు చేస్తుండగా, ఈడీ కేవలం ఆర్థిక లావాదేవీల మార్గంపై దృష్టి సారించి సమాంతర దర్యాప్తును ప్రారంభించింది.
ఈ ఏజెన్సీ ఒక ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ (ఈసీఐఆర్)ను నమోదు చేసింది. ఇందులో సిట్ చేర్చిన నిందితులందరి పేర్లను పేర్కొంది, వారిలో తంత్రి కండారు రాజీవర్ కూడా ఉన్నారు. అయితే, ఇప్పటివరకు తంత్రి నివాసంలో ఎలాంటి సోదాలు నిర్వహించలేదు.