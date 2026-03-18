భర్త మృతితో దారితప్పిన అక్క ... హెచ్చరించినా మారని తీరు.. చంపేసిన తమ్ముడు
భర్త చనిపోవడంతో సొంత అక్క దారి తప్పింది. ఈ విషయం తెలిసిన తమ్ముడు జీర్ణించుకోలేకపోయాడు. తీరు మార్చుకోవాలని అక్కను పలుమార్లు హెచ్చరించాడు. అయితే ఆమె ఏమాత్రం తీరు మార్చుకోలేదు. దీంతో ఆగ్రహించిన తమ్ముడు.. అక్కను చంపేసి మృతదేహాన్ని రెండు ముక్కలు చేసి చెరువులో పడేశాడు. ఈ దారుణం ఏపీలోని అబ్దుల్లాపూర్మెట్లో జరిగింది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలం, బాటసింగారానికి చెందిన ఓ మహిళ భర్త చనిపోవడంతో ఒంటరిగా ఉంటోది. ఆ తర్వాత ఆమె ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చింది. దీన్ని తమ్ముడు పప్పురామ్ గుర్తించాడు. తీరు మార్చుకోవాలని చెప్పినా వినిపించుకోకపోవడంతో ఆమెను హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని రెండు ముక్కలు చేసి మజీద్పూర్ చెరువులో పడేశాడు.
గత నెల 28వ తేదీన ఆమె బాటసింగారంలోని ఓ కిరాణా షాపుకు వెళ్లి కనిపించకుండా పోయినట్టు పోలీసులకు తమ్ముడే ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో పోలీసులు మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో పప్పు రామ్ను అరెస్టు చేసి జైలుకు తరలించారు.