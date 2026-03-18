బుధవారం, 18 మార్చి 2026
Written By ఠాగూర్

భర్త మృతితో దారితప్పిన అక్క ... హెచ్చరించినా మారని తీరు.. చంపేసిన తమ్ముడు

భర్త చనిపోవడంతో సొంత అక్క దారి తప్పింది. ఈ విషయం తెలిసిన తమ్ముడు జీర్ణించుకోలేకపోయాడు. తీరు మార్చుకోవాలని అక్కను పలుమార్లు హెచ్చరించాడు. అయితే ఆమె ఏమాత్రం తీరు మార్చుకోలేదు. దీంతో ఆగ్రహించిన తమ్ముడు.. అక్కను చంపేసి మృతదేహాన్ని రెండు ముక్కలు చేసి చెరువులో పడేశాడు. ఈ దారుణం ఏపీలోని అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌లో జరిగింది. 
 
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, అబ్దుల్లా‌పూర్‌మెట్ మండలం, బాటసింగారానికి చెందిన ఓ మహిళ భర్త చనిపోవడంతో ఒంటరిగా ఉంటోది. ఆ తర్వాత ఆమె ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చింది. దీన్ని తమ్ముడు పప్పురామ్ గుర్తించాడు. తీరు మార్చుకోవాలని చెప్పినా వినిపించుకోకపోవడంతో ఆమెను హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని రెండు ముక్కలు చేసి మజీద్‌పూర్ చెరువులో పడేశాడు. 
 
గత నెల 28వ తేదీన ఆమె బాటసింగారంలోని ఓ కిరాణా షాపుకు వెళ్లి కనిపించకుండా పోయినట్టు పోలీసులకు తమ్ముడే ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో పోలీసులు మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో పప్పు రామ్‌ను అరెస్టు చేసి జైలుకు తరలించారు. 

Tilak Varma: రామ్ చరణ్ పెద్ది సెట్స్‌ను సందర్శించిన టీ20 ప్రపంచ కప్ స్టార్ తిలక్ వర్మ

భారతదేశం సాధించిన ప్రపంచ విజయానందంలో ఉన్న తిలక్ వర్మ, 'పెద్ది' షూటింగ్ ప్రదేశానికి విచ్చేసి, ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతున్న ఆ రోజును చిత్ర బృందం మొత్తానికి ఒక సంబరాల క్షణంగా మార్చారు. సెట్స్‌ను పర్యటించిన ఈ యువ క్రికెట్ స్టార్‌కు ఘన స్వాగతం లభించింది. ఆయన చిత్రంలోని ఉత్కంఠభరితమైన క్రీడా సన్నివేశాల చిత్రీకరణను వీక్షించారు.

Koti: మహిళలలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచేలా మిస్ ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ ఇండియా : కోటి

Koti: మహిళలలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచేలా మిస్ ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ ఇండియా : కోటిదేశవ్యాప్తంగా 500కి పైగా పోటీదారులు పాల్గొన్న ఈ పోటీలో దీప్తి విజేతగా నిలవడం గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కోటి ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు. పోటీకి జ్యూరీ సభ్యులుగా ప్రముఖ హీరోయిన్లు మౌనిక కలాపాల, నక్ష శరన్, డా. అక్షయ, ప్రణూప్ జవహర్ పాల్గొని అభ్యర్థుల ప్రతిభను విశ్లేషించారు.

కన్నడ అర్థం కాదు... ట్రాన్స్‌లేట్ చేసినపుడు అసభ్యంగా ఉన్నట్టు అనిపించలేదు : నోరా ఫతేహీ

కన్నడ అర్థం కాదు... ట్రాన్స్‌లేట్ చేసినపుడు అసభ్యంగా ఉన్నట్టు అనిపించలేదు : నోరా ఫతేహీతాను నటించిన సర్కే చునార్ తేరీ సర్కే పాట వివాదంపై బాలీవుడ్ నటి నోరా ఫతేహి స్పందించారు. ఈ పాట చిత్రీకరించే సమయంలో తనకు కన్నడ భాష అర్థం కాదు కాబట్టి వారు చెప్పినట్టుగా నటించానని, పైగా ఆ సమయంలో అనువాదం చేసే సమయంలో అసభ్యంగా ఉన్నట్టు అనిపించలేదని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.

Ranveer Singh: ధురంధర్ 2 ఎందుకు వాయిదా పడిందో తెలుసా?

Ranveer Singh: ధురంధర్ 2 ఎందుకు వాయిదా పడిందో తెలుసా?దురంధర్ సినిమా బాలీవుడ్ తోపాటు టాలీవుడ్ లో ఎంతటి క్రేజ్ సంపాదించుకుందో తెలిసిందే. తాజాగా రేపు ఉగాది నాడు సీక్వెల్ రాబోతుందని ప్రకటించారు. అదే రోజు తెలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ విడుదలవుతుంది. ఈ సమయంలో పవన్ కు పోటీగా సినిమా కేవలం బాలీవుడ్ సినిమా మాత్రమే వుంది. ఇప్పటికే ప్రచారం కూడా జరిగింది. ఈ సినిమా మీద ఉన్న నమ్మంతో ఎప్పుడో ఇండియా వైడ్ గా ప్రీమియర్స్ వేస్తూ బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేసేసారు. ఇందులో తెలుగు వెర్షన్ కూడా ఉన్నాయ్. ఇలా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ ఎత్తున షోస్ ప్లాన్ చేయగా అవన్నీ దాదాపు అమ్ముడుపోయాయి.

Mohan Babu: స్వర్గం నరకం నుంచి ప్యారడైజ్ స్థాయికి చేరుకున్న డా.మోహన్ బాబు

Mohan Babu: స్వర్గం నరకం నుంచి ప్యారడైజ్ స్థాయికి చేరుకున్న డా.మోహన్ బాబుటాలీవుడ్ సీనియ‌ర్, లెజెండరీ న‌టుడు కలెక్షన్ కింగ్ డా. మోహన్ బాబు పుట్టిన రోజు మార్చి 19. . సినీ పరిశ్రమలో ఆయన అడుగు పెట్టి ఇటీవలే యాభై ఏళ్లు అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక విద్యావేత్తగా, రాజకీయ నాయకుడిగా, నిర్మాతగా, నటుడిగా మంచు మోహన్ బాబు అందుకున్న శిఖరాగ్రాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు.

సాహస యాత్రలపై నాట్స్ అవగాహన సదస్సు

సాహస యాత్రలపై నాట్స్ అవగాహన సదస్సుఐయోవా: మార్చి 16 అమెరికాలో తెలుగువారి కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా ఐయోవాలో హియావత పబ్లిక్ లైబ్రరీలో అడ్వెంచర్స్ అన్వేల్డ్ పేరుతో ఓ అవగాహన సదస్సు నిర్వహించింది. ప్రపంచంలోని ఎత్తైన శిఖరాలను అధిరోహించాలనుకునే సాహస యాత్రికులకు మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి ఐయోవా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వారు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

షి ద ఛేంజ్ 2026: హైదరాబాద్‌కు చెందిన శ్రీదేవి జాస్తికి స్విగ్గీ వారు సన్మానం

షి ద ఛేంజ్ 2026: హైదరాబాద్‌కు చెందిన శ్రీదేవి జాస్తికి స్విగ్గీ వారు సన్మానందేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 28 మంది మహిళా చెఫ్‌లు, రెస్టారెంట్లను నిర్వహించే మహిళలను స్విగ్గీ సన్మానించి, భారతదేశపు ఆహారం, ఆతిథ్య రంగాన్ని పునర్నిర్వచించింది. భారత ప్రభుత్వపు పర్యాటక, సాంస్కృతిక మంత్రిత్వశాఖ గౌరవామాత్యులు, శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెఖావత్ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. సన్మానింపబడినవారిలో శ్రీదేవి జాస్తి, సంస్థాపకురాలు, వైబ్రాంట్ లివింగ్ ఉన్నారు. స్విగ్గీ, భారతదేశపు అగ్రశ్రేణి ఆన్-డిమాండ్ కన్వీనియన్స్ ప్లాట్‌ఫారం ఇటీవలే, షి ద ఛేంజ్ 2026 సంచికను క్రొత్త ఢిల్లీలో నిర్వహించింది. ఫ్రమ్ విజన్ టు వెంచర్ టాగ్ లైన్ కలిగిన ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ కార్యక్రమం, భారతదేశపు వంటలు, వ్యాపార పరిస్థితులను పునర్నిర్వచించిన మహిళలను ఘనంగా సత్కరించింది.

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవి కాలంలో పెరుగు, మజ్జిగ తీసుకుంటుంటే శరీరానికి చలవచేస్తుందని చెబుతారు పోషకాహార నిపుణులు. పాల పదార్థమైన పెరుగుతోనే చాలామంది అన్నం తింటుంటారు. ఉదయాన్నే పెరుగులో ఉల్లిపాయ లేదా మిరపకాయ నంజుకుని తినేస్తారు. పెరుగుతో శరీరానికి కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొద్దిగా జీల‌క‌ర్ర ‌ను తీసుకుని పొడి చేసి దాన్ని ఓ కప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తింటే త్వ‌ర‌గా బ‌రువు త‌గ్గుతారు. 2. కొద్దిగా న‌ల్ల ఉప్పును తీసుకుని బాగా పొడి చేయాలి. దాన్ని ఓ క‌ప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తాగాలి. దీంతో జీర్ణ సంబంధ స‌మ‌స్య‌లు దూర‌మ‌వుతాయి. ప్ర‌ధానంగా గ్యాస్‌, అసిడిటీ వంటివి త‌గ్గుతాయి.

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసం

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసంహైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్‌ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్‌ను ప్రారంభించాయి.

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం కలిగి ఉండటం వల్ల కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చాలామంది బొద్దుగా వుంటే మంచిది అనుకుంటారు కానీ ఎత్తు తగిన బరువుకి మించి వుంటే అది అనారోగ్యానికి మూలకారణం అవుతుంది. అధికబరువు తెచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీర అదనపు బరువు మధుమేహం 2 ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ సమస్యలు అధికబరువు వల్ల వస్తాయి. అధిక రక్త కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయి. అధిక రక్తపోటు వ్యాధి వస్తుంది. మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధికి మూలకారణం ఇదే అవుతుంది. కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశం వుంటుంది.
