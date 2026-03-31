యాప్లో పరిచయమైన మహిళ... అడ్డు తొలగించుకునేందుకు హత్య చేసి శరీరాన్ని ముక్కలు చేశాడు..
యాప్లో పరిచయమైన ఓ మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న నేవీ అధికారి.. ఆ మహిళను అడ్డు తొలగించుకునేందుకు ఆమెను హత్య చేసి మృతదేహాన్ని ముక్కలు చేశాడు. ఆ శరీర భాగాల్లో కొన్ని భాగాలను పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టాడు. మరికొన్ని ముక్కలను ఫ్రిజ్లో దాచిపెట్టాడు. ఈ దారుమం విశాఖపట్టణంలోని గాజువాకలో జరిగింది. ఈ హత్యకు సంబంధించిన వివరాలను సౌత్ ఏసీపీ వై.శ్రీనివాస్ రావు, సీఐ అళహరి పార్థసారథి వివరించారు.
విశాఖ పాతగాజువాక ఎల్పీ నగర్లోని ఓ అపార్టుమెంటులో నివాసముంటున్న ఇండియన్ నేవీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ టెక్నీషియన్ చింతాడ రవీంద్ర (30)కు 2021లో డేటింగ్ యాప్లో విశాఖ తాటిచెట్లపాలెం సంజీవయ్య కాలనీకి చెందిన పి.మౌనిక (31)తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆమెతో స్నేహం కొనసాగిస్తూనే 2024లో మరో మహిళను పెళ్లి చేసుకుని ఎల్బీ నగర్లోని ప్లాట్లో ఉంటున్నాడు. పెళ్లయ్యాక కూడా మౌనికతో సంబంధం కొనసాగించాడు.
ఇటీవల భార్య కాన్పు నిమిత్తం పుట్టింటికి వెళ్లగా మౌనికను అడ్డుతొలగించుకోవాలని నిర్ణయించి ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఆమెను తన ఫ్లాట్కు తీసుకువచ్చాడు. అక్కడ వీరిద్దరి మధ్య కొంతసేపు గొడవ జరిగింది. కోపం పట్టలేని రవీంద్ర ఆమెను తొలుత హాల్లోని సోఫాపైకి తోశాడు. ఆమె ప్రతిఘటించడంతో కింద పడేసి ఊపిరి ఆడకుండా నొక్కిపెట్టాడు. ఆమె చనిపోయినట్లు నిర్ధారించుకుని ఆన్లైనులో ఒక పదునైన కత్తి, గచ్చును శుభ్రం చేసే ద్రవాలు, సంచులను తెప్పించుకున్నాడు.
తొలుత తల నుంచి మొండేన్ని వేరు చేశాడు. తర్వాత కాళ్లు, చేతులను కూడా నరికివేశాడు. వాటిని బ్యాగులో పెట్టుకుని నగరంలోని అడివివరం జీడితోటలోని నిర్జన ప్రదేశంలోకి తీసుకెళ్లాడు. వెంట తెచ్చిన పెట్రోల్తో వాటిని తగలబెట్టి ఆ రాత్రే ఇంటికి వచ్చేశాడు. శరీర విడిభాగాలను కొన్నింటిని బ్యాగులో పెట్టి ఫ్రిజ్లో భద్రపరిచాడు. మరికొన్ని భాగాలను మంచం కింద కవరులో దాచాడు.
ఈ విషయం తన మిత్రుడికి చెప్పడంతో అతని సలహా మేరకు ఆదివారం రాత్రి పోలీసు స్టేషన్కు వచ్చి లొంగిపోయాడు. డబ్బుకోసం తరచూ ఆమె వేధిస్తుండటంతో హత్య చేసినట్లు రవీంద్ర చెప్పినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతుందని పోలీసులు వెల్లడించారు.