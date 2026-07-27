క్లాసు రూంలో మూత్రం పోశాడని వేడి కత్తితో విద్యార్థి ప్రైవేట్ పార్ట్ కాల్చిన టీచర్
చదువులు చెప్పాల్సిన టీచర్లు కొన్నిచోట్ల సహనం కోల్పోయి ఉన్మాదుల్లా మారుతున్నారు. విద్యార్థులపై దారుణమైన దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇట్లాంటి ఘటన జరిగింది. క్లాసు రూములో విద్యార్థి మూత్రం పోసాడన్న ఆగ్రహంతో ఓ టీచర్ దారుణానికి పాల్పడింది. విద్యార్థి ప్రైవేట్ పార్టుపై బాగా వేడి చేసిన కత్తిని తీసుకుని దానిపై కాల్చింది.
పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వారణాసిలో సెరీన్ సోనీ ప్లేస్కూలులో చదువుతున్న ఓ ఐదేళ్ల విద్యార్థి తనకు మూత్రం వస్తుందంటూ టీచరుకి తెలిపాడు. అందుకు ఉపాధ్యాయురాలు అంగీకరించలేదు. కూర్చుని పాఠం వినమంటూ అతడిని అక్కడే కూర్చోపెట్టింది. దాంతో నియంత్రణ కోల్పోయి క్లాసు రూములోనే మూత్రం పోసుకున్నాడు. దీనితో తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలకు గురైన టీచర్, ఓ కత్తిని తీసుకుని దాన్ని బాగా వేడి చేయించి ఆ కత్తిని మూత్రం పోసిన విద్యార్థి ప్రైవేట్ పార్టుపై వాత పెట్టేసింది. ఈ విషయం ఎవరికైనా చెబితే పరిణామాలు తీవ్రంగా వుంటాయని కూడా బెదిరించింది. ఐతే టీచర్ తనపై జరిపిన దాడిని విద్యార్థి తన తల్లిదండ్రులకు తెలిపాడు. దాంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.