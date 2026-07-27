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  4. Teacher burns student's private part with a hot knife for urinating in the classroom
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 27 July 2026 (15:23 IST)

క్లాసు రూంలో మూత్రం పోశాడని వేడి కత్తితో విద్యార్థి ప్రైవేట్ పార్ట్ కాల్చిన టీచర్

knife
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (15:26 IST)
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చదువులు చెప్పాల్సిన టీచర్లు కొన్నిచోట్ల సహనం కోల్పోయి ఉన్మాదుల్లా మారుతున్నారు. విద్యార్థులపై దారుణమైన దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇట్లాంటి ఘటన జరిగింది. క్లాసు రూములో విద్యార్థి మూత్రం పోసాడన్న ఆగ్రహంతో ఓ టీచర్ దారుణానికి పాల్పడింది. విద్యార్థి ప్రైవేట్ పార్టుపై బాగా వేడి చేసిన కత్తిని తీసుకుని దానిపై కాల్చింది.
 
పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వారణాసిలో సెరీన్ సోనీ ప్లేస్కూలులో చదువుతున్న ఓ ఐదేళ్ల విద్యార్థి తనకు మూత్రం వస్తుందంటూ టీచరుకి తెలిపాడు. అందుకు ఉపాధ్యాయురాలు అంగీకరించలేదు. కూర్చుని పాఠం వినమంటూ అతడిని అక్కడే కూర్చోపెట్టింది. దాంతో నియంత్రణ కోల్పోయి క్లాసు రూములోనే మూత్రం పోసుకున్నాడు. దీనితో తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలకు గురైన టీచర్, ఓ కత్తిని తీసుకుని దాన్ని బాగా వేడి చేయించి ఆ కత్తిని మూత్రం పోసిన విద్యార్థి ప్రైవేట్ పార్టుపై వాత పెట్టేసింది. ఈ విషయం ఎవరికైనా చెబితే పరిణామాలు తీవ్రంగా వుంటాయని కూడా బెదిరించింది. ఐతే టీచర్ తనపై జరిపిన దాడిని విద్యార్థి తన తల్లిదండ్రులకు తెలిపాడు. దాంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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ఐవీఆర్
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