Donald Trump: ఇజ్రాయెల్ అణు ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తుందని భావించడం లేదు
ఇరాన్తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్ అణు ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తుందని తాను భావించడం లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోమవారం పేర్కొన్నారు. ఇజ్రాయెల్ అలా చేయదని వైట్హౌస్లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ చెప్పినట్లు సీఎన్ఎన్ తెలిపింది.
పరిస్థితి మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళనలు ఉన్నాయని, వైట్హౌస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్రిప్టో వ్యవహారాల సలహాదారు డేవిడ్ సాక్స్ ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో పరోక్షంగా ప్రస్తావించిన నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు సీఎన్ఎన్ పేర్కొంది.
ఇజ్రాయెల్ అణు ఆయుధాన్ని ప్రయోగించే ఆలోచన చేయడం ద్వారా యుద్ధాన్ని తీవ్రతరం చేస్తుందేమోనని ఆందోళన చెందాల్సి ఉంటుందని సాక్స్ అన్నారు. మా సంబంధం చాలా బాగుంది. ఇరు దేశాల సైన్యాల మధ్య సమన్వయం చాలా అద్భుతంగా ఉంది.. అని చెప్పుకొచ్చారు.
ఇదిలా ఉండగా, తాను పదవిలో ఉన్నప్పుడు ఇరాన్పై చర్యలు తీసుకుని ఉంటే బాగుండేదని ఒక మాజీ అమెరికా అధ్యక్షుడు ఇటీవల తనతో చెప్పినట్లు ట్రంప్ సోమవారం తెలిపారు.