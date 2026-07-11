ఫిన్లాండ్లో అదృశ్యమైన హైదరాబాద్ విద్యార్థి.. బీచ్లో మృతదేహం
ఫిన్లాండ్లో అదృశ్యమైన హైదరాబాద్కు చెందిన విద్యార్థి మృతదేహం లభ్యమైందని స్థానిక పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడిని రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్ నగర్కు చెందిన 18 ఏళ్ల మణిదీప్ రెడ్డి గుజ్జగా గుర్తించారు. హెల్సింకిలోని క్రూనువోరెన్రాంటా తీరప్రాంత సముద్రంలో జరిపిన గాలింపు చర్యల్లో జూలై 9న అతని మృతదేహం లభ్యమైంది. పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, ప్రస్తుతం దీని వెనుక ఎలాంటి కుట్ర లేదా నేరపూరిత చర్య ఉన్నట్లు అనుమానాలు లేవు. మరణానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
Helsinki Sea
లాహ్టీలోని ఎల్యూటీ యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ చదువుల కోసం మణిదీప్ 2025లో ఫిన్లాండ్కు వెళ్లారు. మే 5న లాహ్టీ నుండి హెల్సింకీకి జెడ్-ట్రైన్లో ప్రయాణించిన తర్వాత, మే నెల ప్రారంభంలో క్రూనువోవోరెన్రాంటా ప్రాంతంలో ఆయన చివరిసారిగా కనిపించారు. ఆ ప్రాంతంలోని ఒక కె-మార్కెట్' స్టోర్లో ఆయన కనిపించడమే చివరిగా నిర్ధారించబడిన సమాచారమని పోలీసులు తెలిపారు.
ఆయన అదృశ్యం నేపథ్యంలో, ఫిన్లాండ్ నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (ఎన్బీఐ) ఆధ్వర్యంలో హెల్సింకీ పోలీసులు, ఫిన్నిష్ బోర్డర్ గార్డ్ సహకారంతో విస్తృత గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. మే 5న తన తల్లితో మాట్లాడినప్పుడే మణిదీప్ చివరిసారిగా కుటుంబ సభ్యులతో సంప్రదింపులు జరిపారని వారు తెలిపారు.
Priyadarshi: ప్రియదర్శి నటిస్తున్న ఇడుపు కాయితం విడుదల తేదీ ఫిక్స్
ప్రొడ్యూసర్ బన్నీ వాస్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్స్ పై ప్రియదర్శి హీరోగా నిర్మిస్తున్న సినిమా ఇడుపు కాయితం. ఈ సినిమాలో తెలంగాణ ఫోక్ సాంగ్స్ ద్వారా పేరు తెచ్చుకున్న నటి నాగదుర్గ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. తెలంగాణ ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీతో ఎంటర్ టైనింగ్ డ్రామాగా "ఇడుపు కాయితం" సినిమాను యువ దర్శకుడు వంశీరెడ్డి దొండపాటి రూపొందిస్తున్నారు. ఇటీవలే ఈ సినిమా లాంఛనంగా పూజా కార్యక్రమాలు జరుపుకుంది.
Aishwarya: రహస్యాన్ని దాచి తిరు వీర్, ఐశ్వర్య ను పెళ్లి చేసుకుంటే ఏమయింది?
టీజర్, ఫస్ట్ సింగిల్తో అంచనాలను పెంచిన 'ఓ..! సుకుమారి' ఇప్పుడు గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమైంది. తిరు వీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్ కలసి నటిస్తున్న ఈ చిత్రం, రొమాన్స్, కామెడీ, పల్లెటూరి అందాలతో కంప్లీట్ వినోదాన్ని అందిస్తుందని వాగ్దానం చేస్తోంది. భరత్ దర్శన్ రచన, దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని, 'శివం భాజే' విజయం తర్వాత గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై మహేశ్వర రెడ్డి మూలి నిర్మిస్తున్నారు. ఈరోజు, హిట్ మెషిన్ అనిల్ రావిపూడి ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను లాంచ్ చేశారు.
Nagarjuna: తిరుమల వేంకటేశ్వరుడే అఖిల్ కు సక్సెస్ ఇచ్చాడు : అక్కినేని నాగార్జున
అఖిల్ కథానాయకుడిగా, భాగ్యశ్రీ బోర్సె నాయికగా నటించిన సినిమా లెనిన్. ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని వేడుకగా నేడు అన్నపూర్ణ ఏడెకరాల స్టూడియోలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నాగార్జున మాట్లాడుతూ, దేవుడు నాకు అన్నీ ఇచ్చాడు. అంతకుముందు అంటే ఏడాదిన్నరకు ముందు తండేల్ సినిమా అప్పుడు తిరుమల వెళ్ళి వేంకటేశ్వరస్వామిని ఒక్క హిట్ ఇవ్వు అన్నాను. అలాగే ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు అఖిల్ విషయంలో లెనిన్ టైంలో అలానే అడిగాను.
అఖిల్ అక్కినేని 'లెనిల్' తొలి రోజు కలెక్షన్లు ఎంతో తెలుసా?
అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం లెనిన్. శుక్రవారం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం విడుదలైన ప్రతి సెంటర్ను పాజిటివ్ టాక్ను సొంతం చేసుకుంది. ఫలితంగా ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తొలి రోజున రూ.16.7 కోట్లను వసూలు చేసినట్టు నిర్మాణ సంస్థ ఓ పోస్టరును విడుదల చేసింది. అదేసమయంలో రెండో రోజు కూడా టికెట్ బుకింగ్స్లో జోరు చూపిస్తోందని వెల్లడించింది. అఖిల్కు జోడీగా భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటించిన ఈసినిమాను నాగార్జున, నాగవంశీ నిర్మించారు.
లెనిన్ అదుర్స్.. పండగ చేసుకుంటున్న జైనాబ్.. తొలి రోజు 16.7కోట్ల కలెక్షన్ (video)
అఖిల్ అక్కినేని నటించిన యాక్షన్ డ్రామా లెనిన్ శుక్రవారం థియేటర్లలో విడుదలైంది. హైదరాబాద్లోని మూసాపేటలో ఉన్న శ్రీ రాములు థియేటర్లో అఖిల్ భార్య జైనాబ్ రావ్డ్జీ అభిమానులతో కలిసి మొదటి రోజు షో చూడటం ఈ చిత్రానికే హైలైట్గా నిలిచింది. అఖిల్ వెండితెర పునరాగమనాన్ని పురస్కరించుకుని, అభిమానులు కేరింతలు, చప్పట్లతో పండుగ వాతావరణంలో ఆమెకు ఘనస్వాగతం పలికారు.