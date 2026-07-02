గన్ఫైర్ను తప్పించుకుని సురక్షితంగా భారత్కు చేరిన చమురు ట్యాంకర్
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య సాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ముడి చమురు రవాణాకు అత్యంత ప్రధాన మార్గంగా ఉన్న హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేసిది. దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు సంక్షోభం తలెత్తింది. అయితే, అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరినప్పటికీ పశ్చిమాసియాలో మాత్రం ఉద్రిక్తతలు తగ్గలేదు.
ఈ నేపథ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధిలో ప్రయాణించిన ఒక చమురు ట్యాంకర్ కొన్నిగంటల క్రితం ఒడిశాలోని పారాదీప్ పోర్ట్ను చేరుకుంది. ఆ నౌక జలసంధి మీదుగా వస్తున్నప్పుడు.. దానిపై దాడి జరిగింది. అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో చేసిన ప్రయాణం గురించి పారాదీప్ పోర్ట్ అథారిటీ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించింది.
రెండు మిలియన్ బ్యారెళ్ల ఇరాక్ చమురును మోసుకొచ్చిన ఆ నౌక పేరు ఎంటీ సన్మార్ హెరాల్డ్. ఇరాన్ జలాల్లో ఉన్నప్పుడు ట్యాంకర్పై దాడి జరిగిందని పోర్ట్ అథారిటీ వెల్లడించింది. కార్గోతోపాటు అందులోని సిబ్బంది భద్రత దృష్ట్యా.. ఘటన అనంతరం నౌక తన మార్గాన్ని మార్చుకున్నట్లు తెలిపింది.
ఎలాంటి భద్రతా ఉల్లంఘనలు లేకుండా భారత నౌకాదళంతో సమన్వయం చేసుకుంటూ దేశ తీరంవైపు ప్రయాణాన్ని కొనసాగించినట్లు వెల్లడించింది. ఈ నౌకపై తుపాకులతో కాల్పులు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఇది ఎవరు చేశారన్నది మాత్రం తెలియరాలేదు. తాజాగా పారాదీప్ పోర్ట్కు 22 కి.మీ.దూరంలో ఇది లంగరేసింది. దానిలో నుంచి ఇప్పుడు చమురును అన్లోడ్ చేయనున్నారు.
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సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ తాజా చిత్రం 'జైలర్ 2'. జైలర్ కు సీక్వెల్ గా రాబోతున్న ఈ సినిమాలో సమకాలీన అంశాలు కూడా పొందుపర్చే దిశలో వున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ సీక్వెల్ విడుదల తేదీని ప్రకటించడానికి చిత్ర బృందం సిద్ధమవుతుండటంతో, ఈ చిత్రం మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది.
Akhil: అఖిల్ అక్కినేని రగ్గడ్ లెనిన్ ట్రైలర్ 10 మిలియన్ల దాటి ఉత్సాహానిచ్చింది
విశాఖపట్నంలో జూన్ 30న విడుదలైన లెనిన్ ట్రైలర్ అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహం చూపింది. అక్కినేని నాగార్జున సినిమాపై పూర్తి నమ్మకంతో వున్నారు. రెండుసార్లు వాయిదా పడినా మూడోసారి గట్టి సక్సెస్ ఇస్తాడని అఖిల్ కు మంచి సినిమా అవుతుందని వెల్లడించారు. ఇక ట్రైలర్ పరంగా చూస్తే, ప్రేమ, కుటుంబ కలహాలు, పరువు హత్యల వంటి సామాజిక అంశాలతో కూడిన ఒక గ్రామీణ యాక్షన్ డ్రామాలో అఖిల్ ఒక సామాన్య యువకుడి పాత్రలో కనిపించాడు.
రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' చిత్రీకరణ పూర్తి
Sureshbabu: నాగబంధం సెట్ అభిషేక్ చూడమని చెప్పారు, అద్భుతమైన విజువల్స్ వున్నాయి : డి. సురేష్ బాబు
విరాట్ కర్ణ హీరోగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'నాగబంధం – ది సీక్రెట్ ట్రెజర్'. నిక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై కిషోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్ తో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్, జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషభ్ సావ్నీ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. జూలై 3న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రీరిలీజ్ నిర్వహించారు. నిర్మాత సురేష్ బాబు ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథి గా హాజరయ్యారు.