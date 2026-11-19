డొనాల్డ్ ట్రంప్తో చైనాలో కిమ్ భేటీ.. నావికా వర్శిటీని సందర్శించిన కిమ్
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనాలో కలవవచ్చనే ఊహాగానాల మధ్య, ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్-ఉన్ దేశ తూర్పు తీరంలోని ఒక నావికా విశ్వవిద్యాలయాన్ని, నిర్మాణ స్థలాలను తనిఖీ చేశారని ప్రభుత్వ మీడియా గురువారం నివేదించింది.
North Korea
కిమ్ ఈ వారం ప్రారంభంలో దక్షిణ హంగ్యోంగ్ ప్రావిన్స్లోని కిమ్ జోంగ్ సుక్ నావికా విశ్వవిద్యాలయాన్ని, కీలక నిర్మాణ స్థలాలను సందర్శించారని కొరియన్ సెంట్రల్ న్యూస్ ఏజెన్సీని ఉటంకిస్తూ యోన్హాప్ నివేదించింది. బుధవారం విశ్వవిద్యాలయంలోని కీలక సౌకర్యాలను తనిఖీ చేస్తున్నప్పుడు, కిమ్ సముద్ర రక్షణ ప్రాముఖ్యతను తెలిపారు.
అత్యంత దుష్ట శత్రువులతో నిరంతర ఘర్షణకు, మరింత సమర్థవంతమైన నావికా పోరాట వ్యవస్థ నిపుణులకు, ఆధునిక యుద్ధంలో నైపుణ్యం కలిగిన కమాండింగ్ అధికారులకు శిక్షణ ఇవ్వడం అత్యవసరమని ఆయన అన్నట్లు కేసీఎన్ఏ తెలిపింది.
నావికా దళాలను బలోపేతం చేయడంలో తమ విధులను నెరవేర్చడానికి విశ్వవిద్యాలయ సిబ్బంది, విద్యార్థులు మరింత కష్టపడాలని కిమ్ పిలుపునిచ్చారు. ఆసియా-పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ సదస్సులో పాల్గొనడానికి, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్లతో కీలక త్రైపాక్షిక చర్చల కోసం ట్రంప్ బుధవారం చైనాలోని షెన్జెన్ నగరానికి చేరుకోవడంతో, కిమ్ ఎక్కడ ఉన్నారనే విషయంపై అందరి దృష్టి పడింది. కిమ్ను కలవాలనే ఆసక్తిని ట్రంప్ పదేపదే వ్యక్తం చేశారు.
సోమవారం ఆసియా పర్యటనకు బయలుదేరే ముందు, తాను చైనాలో కిమ్ను కలవవచ్చని ఆయన విలేకరులతో అన్నారు. ఏపీఈసీ సదస్సుకు హాజరు కావడానికి కిమ్ ఇష్టపడతారని కూడా ట్రంప్ తర్వాత చెప్పారు.
బుధవారం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో, కిమ్తో చర్చలు జరపడానికి ట్రంప్ తీవ్రంగా ఉన్నారని, అయితే అలాంటి సమావేశం జరగకపోవచ్చునని అంగీకరించినప్పటికీ, అధ్యక్షుడు "దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని" చెప్పారు.
ప్యాంగ్యాంగ్ అణు మరియు క్షిపణి కార్యక్రమాలపై నెలకొన్న ప్రతిష్టంభనను పరిష్కరించేందుకు, ట్రంప్ తన మొదటి పదవీకాలంలో మూడుసార్లు ముఖాముఖిగా సమావేశమయ్యారు. కానీ 2019 ఫిబ్రవరిలో వియత్నాంలో జరిగిన వారి సమావేశం ఎటువంటి ఒప్పందం లేకుండా ముగియడంతో చర్చలు విఫలమయ్యాయి.
పార్టీ యొక్క కీలక ప్రాంతీయ అభివృద్ధి విధానం కింద సముద్రంలో చేపల పెంపకం కేంద్రం, నివాస ప్రాంతాలను నిర్మించే ప్రాజెక్టులు జరుగుతున్న రివాన్ కౌంటీలోని నిర్మాణ స్థలాలను మంగళవారం, మరుసటి రోజు రాగ్వాన్ కౌంటీలో కిమ్ సందర్శించినట్లు కేసీఎన్ఏ కూడా నివేదించింది.
ప్రాంతీయ ప్రాంతాల్లోని ప్రజల జీవన పరిస్థితులను మెరుగుపరిచేందుకు, 10 ఏళ్ల కాలవ్యవధిలో ప్రతి ఏటా 20 నగరాలు, కౌంటీలలో ఆధునిక కర్మాగారాలను నిర్మించే విధానాన్ని కిమ్ 2024లో ప్రకటించారు.