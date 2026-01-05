శివాజీ మాటల్లో తప్పు లేదు.. అనసూయపై ఫైర్ అయిన సీనియర్ నటి రాశి
ధండోరా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యల వల్ల తలెత్తిన వివాదం నేపథ్యంలో, ప్రముఖ నటి రాశి, నటి, టెలివిజన్ యాంకర్ అనసూయ భరద్వాజ్పై తీవ్రంగా స్పందించారు. హీరోయిన్లు దుస్తులు ధరించే విధానంపై శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలను అనసూయతో పాటు పలువురు విమర్శించిన తర్వాత రాశి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైనాయి. శివాజీ మాటలు పూర్తిగా తప్పు కాదని రాశి స్పష్టం చేసినప్పటికీ, ఆయన వాటిని వ్యక్తం చేసిన తీరు సరికాదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ సందర్భంగా, రాశి తనను తీవ్రంగా బాధించిన ఒక గత సంఘటనను గుర్తుచేసుకున్నారు. అనసూయ యాంకర్గా వ్యవహరించిన ఒక కామెడీ స్కిట్ గురించి ఆమె మాట్లాడుతూ, అందులో కమెడియన్ హైపర్ ఆది రాశి గారి ఫలాలు అని ప్రస్తావిస్తూ కామెంట్స్ చేశారు.
ఆ వ్యాఖ్యలపై వేదికపైనే అనసూయ చేసిన వ్యాఖ్యలు బాధ కలిగించిందని రాశి పేర్కొన్నారు. ఒక మహిళ మరో మహిళ గురించి అలాంటి పద్ధతిలో ఎలా మాట్లాడగలదని ఆమె ప్రశ్నించారు. తన ప్రజాదరణ పొందిన ప్రేయసి రావే సినిమా ఆధారంగా ఒక స్కిట్ను రూపొందించిన కామెడీ షోలో పాల్గొనడానికి తనను ఒకసారి ఆహ్వానించారని రాశి వెల్లడించారు.
అవమానకరమైన లేదా కించపరిచే కంటెంట్తో తనకు అసౌకర్యంగా ఉందని చెబుతూ రాశి ఆ సెగ్మెంట్లో పాల్గొనడానికి నిరాకరించారు. రాశి చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, ఆ ఎపిసోడ్లో అనసూయ కూడా పాలుపంచుకున్నారు, ఇది ఆమె నిరాశను మరింత పెంచింది.
బాడీ-షేమింగ్ను, సున్నితత్వం లేని భాషను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, వినోదం పేరుతో ఏ వ్యక్తికీ మరొకరిని కించపరిచే హక్కు లేదని రాశి చెప్పారు. ఈ విషయంపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని తాను తీవ్రంగా ఆలోచించానని, అయితే తన తల్లి దానిని వదిలేయమని సలహా ఇవ్వడంతో చివరికి ఆ నిర్ణయాన్ని విరమించుకున్నానని ఆమె వెల్లడించారు.