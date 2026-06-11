Peddi Collections: పెద్ది మొదటి వారానికి ఓజీ, మహావతార్ నరసింహ కంటే వెనుకబడిందా ?
పెద్ది మొదటి వారంకు 345 గ్రాస్ చేరిందని చిత్ర యూనిట్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టర్ ద్వారా తెలియజేసింది. మరోవైపు దర్శకుడు సానా బుచ్చిబాబు కూడా కలెక్లన్లపరంగా తప్పుడు సమాచారాన్ని కొంతమంది క్రియేట్ చేస్తున్నారని అవన్నీ నమ్మవద్దని ఎక్స్ లో తెలియజేశారు. ఆ కొద్ది సేపటికే పెద్ది 300 క్లబ్ చేరిందని చిత్ర టీమ్ ప్రకటించింది.
Collections for Peddi poster
ఇక ఈ విషయం ఇలావుంటే, ట్రేడ్ వర్గాల కథనం మరోలా వుంది. పెద్ది సినిమాలో రామ్ చరణ్ బాగా కష్టపడినా ఎందుకనో క్రేజ్ రాబట్టలేకపోయిందనీ, సుకుమార్ వంటి వారు కూడా కథా పరంగా ఓ చేయివేసినా ఎక్కడో లోపం జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఇంకోవైపు కథానాయిక పాత్ర కేవలం వాంప్ గా మాత్రమే చూపించడం కూడా ఓరకంగా మైనస్ గా మారింది. కథనంలో ఊహించని ట్విస్ట్ లు లేకపోవడం కూడా ఓ లోపంగా భావిస్తున్నారు.
ట్రేడ్ సమాచారం మేరకు, రామ్ చరణ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా గానటించిన 'పెద్ది' ప్రపంచవ్యాప్త బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు - 7వ రోజు వసూళ్లు భారీగా పడిపోయినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹273 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది.
'పెద్ది' ప్రపంచవ్యాప్త బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు - 7వ రోజు: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పెద్ది' సినిమాకు ప్రారంభ వారాంతంలో (opening weekend) ఉన్న జోరు, కేవలం కొన్ని రోజుల్లోనే తగ్గిపోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రోజుకు ₹10 కోట్ల కంటే తక్కువ వసూలు చేస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో దీని హవా దాదాపు ముగిసింది; ఏడవ రోజున కేవలం $100 వేల (1 లక్ష డాలర్ల) కంటే తక్కువ వసూలు చేసింది.
సమాచారం మేరకు, గురువారం నాడు భారతదేశంలో ₹69 కోట్ల నెట్ (net) వసూళ్లతోనూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹100 కోట్ల గ్రాస్ (gross) వసూళ్లతో ప్రారంభమైంది. ఇది మంచి ప్రారంభ వారాంతాన్ని నమోదు చేసి, కేవలం భారతదేశంలోనే ₹137 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. అయితే, ఆ తర్వాత వసూళ్లు నిరంతరం తగ్గుతూ వచ్చాయి. సోమవారం 65% మరియు మంగళవారం 25% మేర వసూళ్లు పడిపోయిన తర్వాత, బుధవారం (ఏడవ రోజు) కూడా సినిమా పరిస్థితిలో పెద్దగా మార్పు రాలేదు. ఆ రోజున ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా దేశీయంగా కేవలం ₹7.55 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను మాత్రమే సాధించింది. దీంతో దీని మొత్తం దేశీయ వసూళ్లు ₹187.25 కోట్ల నెట్ (₹222.50 కోట్ల గ్రాస్)కు చేరాయి.
'పెద్ది' చిత్రాన్ని భోపాల్లో భారీ స్థాయిలో ప్రారంభించి, పాన్-ఇండియా సినిమాగా విడుదల చేశారు. ఉత్తరాదిలో ఆసక్తిని పెంచేందుకు జాన్వీ, దివ్యేందు, బోమన్ ఇరానీలను ఇందులో భాగం చేశారు. కానీ నిర్మాతలు ఆశించిన ఫలితం రాలేదు. వసూళ్లలో దాదాపు 95% తెలుగు వెర్షన్ నుండే వచ్చాయి. 1000కి పైగా స్క్రీన్లలో విడుదలైన హిందీ డబ్బింగ్ వెర్షన్, ఏడు రోజుల తర్వాత కేవలం ₹15 కోట్లను మాత్రమే దాటింది. బుధవారం నాటికి, హిందీ మార్కెట్లో 'పెద్ది' వసూళ్లు దాదాపు ఆగిపోయినట్టే.
విదేశాలలో కూడా సినిమా వసూళ్లు నామమాత్రంగా మిగిలాయి, బుధవారం నాడు కేవలం $75 వేల డాలర్లను మాత్రమే వసూలు చేసింది. అంతర్జాతీయంగా 'పెద్ది' ఇప్పటివరకు $5 మిలియన్ల కంటే కొంచెం ఎక్కువ వసూలు చేసింది. దీంతో ఏడు రోజుల తర్వాత దీని ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లు ₹273 కోట్లకు చేరాయి. పెద్ది తన తొలి రోజున ₹100 కోట్లు వసూలు చేయగా, మొదటి బుధవారం నాటికి రోజుకు ₹10 కోట్లకు పడిపోయింది, ఇది ఒక పెద్ద పతనం.
ఈ ఊపు తగ్గడం వల్ల, పెద్ది ఇప్పుడు ₹300 కోట్ల మార్కును దాటడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. ఇది ఇప్పుడు (గురువారం నాటికి) తన మొదటి వారాన్ని ఓజీ (₹295 కోట్లు), మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు (₹300 కోట్లు), మరియు మహావతార్ నరసింహ (₹325 కోట్లు) వంటి చిత్రాల వసూళ్ల కంటే వెనుకబడిందని తెలుస్తోంది. ఇక ఈ వీకెండ్ కలెక్లన్లు పెరిగితే నిర్మాతకు సేఫ్ అవుతుందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
గ్రామీణ జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన కళాకారుడు భారతీరాజా : ప్రధాని మోడీ
గ్రామీణ జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన కళాకారుడు దర్శక దిగ్గజం భారతీరాజా అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. అనారోగ్యం కారణంగా కోలీవుడ్ దర్శకుడు భారతీరాజా బుధవారం ఉదయం చెన్నైలో మరణించిన విషయం తెల్సిందే. ఆయన మృతిపై ప్రధాని మోడీ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. భారతీరాజా మృతి చిత్ర పరిశ్రమకు తీరని లోటని వ్యాఖ్యానించారు.
Hyderabad: బెయిల్పై విడుదలైన రియల్టర్.. భార్యను కాల్చి చంపేశాడు..
మల్కాజ్గిరిలో, అక్రమ ఆయుధానికి సంబంధించిన కేసులో ఇటీవల బెయిల్పై విడుదలైన ఒక రియల్టర్, తన భార్యను కాల్చి చంపినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. అక్రమ ఆయుధాన్ని ఉపయోగించి చేసిన పథకం ప్రకారమైన హత్యగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈ హత్య ముందస్తు ప్రణాళికతో జరిగిందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అలాగే, నేరం జరిగిన సమయంలో నిందితుడితో పాటు ఉన్నట్లు భావిస్తున్న మరో వ్యక్తి పాత్రపై కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
Kerala: కేరళ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో 43 ఏళ్ల వ్యక్తికి నిపా వైరస్
కేరళ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో 43 ఏళ్ల వ్యక్తికి నిర్వహించిన ప్రాథమిక పరీక్షలో నిపా వైరస్ నిర్ధారణ (పాజిటివ్) కావడంతో కేరళలో హై అలర్ట్ ప్రకటించినట్లు అధికారులు గురువారం తెలిపారు. నిర్ధారణ కోసం నమూనాలను పుణేలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీకి పంపినట్లు, ఫలితాలు త్వరలోనే వస్తాయని ఆశిస్తున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
పచ్చటి కుటుంబంలో చిచ్చుపెట్టిన నాటు కోడికూర... ఎక్కడ?
Official: తెలంగాణలో జనసేన-టీడీపీల మధ్య పొత్తు లేదు..
2024లో అధికారంలోకి వచ్చిన ఎన్డీయే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే క్రమంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన, బీజేపీలతో పొత్తు పెట్టుకుంది. అయితే, ఈ పొత్తు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్కే పరిమితమని, తెలంగాణకు విస్తరించదని స్పష్టమవుతోంది. తెలంగాణలో బీజేపీ మరే ఇతర పార్టీతోనూ పొత్తు పెట్టుకోదని కేంద్ర హోం మంత్రి, బీజేపీ అగ్రనేత అమిత్ షా ధృవీకరించారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో బీజేపీ ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తుందని, భవిష్యత్తులో కూడా పొత్తుకు ఎలాంటి అవకాశం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దీనివల్ల రాబోయే జీహెచ్ఎంసీ, తదుపరి తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఒంటరిగానే పోరాడుతుందన్న విషయం ఖరారైంది.
గుండె జబ్బులను నిరోధించే వెల్లుల్లి చట్నీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?
వెల్లుల్లి. ఈ చిన్న ఉల్లిపాయతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. గుండె జబ్బులను దూరం చేయగల శక్తి వున్న వెల్లుల్లితో చట్నీ చేసుకుని తింటుంటే ఇంకా అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అవేమిటో చూద్దాము. వెల్లుల్లి చట్నీతో శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెరుగుతుంది. వెల్లుల్లి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీ రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీని తింటుంటే ఆకలిని తగ్గించడం, జీవక్రియను పెంచడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలో మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. వెల్లుల్లి చట్నీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
హెల్త్కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ నైపుణ్యాల కోసం మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్- డాక్టిన్ అకాడమీ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ మరియు డాక్టిన్ అకాడమీ మధ్య కీలకమైన అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఆరోగ్య విద్య, క్లినికల్ నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, వృత్తిపరమైన శిక్షణ మరియు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన ఆరోగ్య సేవల అందింపును మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ భాగస్వామ్య ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ప్రాక్టీసింగ్ నర్సులు, అనుబంధ ఆరోగ్య నిపుణులు, టెక్నీషియన్లు మరియు వైద్య సిబ్బందికి ప్రత్యేక అకడమిక్ కార్యక్రమాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణలు, సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు, అబ్జర్వర్షిప్లు, వర్క్షాప్లు, నిరంతర వృత్తిపరమైన విద్యా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
మృగశిర కార్తె రోజే చేప ప్రసాదం ఎందుకు ఇస్తారు?
చేప ప్రసాదాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జూన్ నెలలో వచ్చే మృగశిర కార్తె ప్రారంభమయ్యే రోజునే పంపిణీ చేస్తారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే... వాతావరణంలో చోటుచేసుకునే మార్పులు. మృగశిర కార్తెతో ఎండలు తగ్గి, వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి. వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా తేమ పెరగడం వల్ల ఆస్తమా, శ్వాసకోశ రోగులకు ఇబ్బందులు ఎక్కువవుతాయి. ఆ సమయంలో ఈ ప్రసాదం ఉపశమనం ఇస్తుందని నమ్ముతారు. ఆయుర్వేద కోణం ప్రకారం వాతావరణం చల్లబడినప్పుడు శరీరంలో కఫం పెరగకుండా ఉండటానికి, ఊపిరితిత్తులకు తగినంత వేడి అవసరమవుతుంది. చేపలకు సహజంగానే శరీరంలో వేడిని పెంచే గుణం ఉంటుంది.
seasonal diseases, వేపతో సీజనల్ అనారోగ్యాలకు అడ్డుకట్ట
వర్షాకాలం ప్రారంభం కాగానే సీజనల్ వ్యాధులు కూడా వచ్చేస్తాయి. వీటిలో జలుబు, ఫ్లూ జ్వరం, చర్మ సంబంధిత సమస్యలు సంక్రమిస్తుంటాయి. వీటన్నిటినీ అడ్డుకునే శక్తి వేపకు వున్నది. సీజనల్ అనారోగ్యాలకు అడ్డుకట్ట వేయగల వేప చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేప ఆకులను నమిలితే... తాజాగా వున్న 2 నుంచి 3 లేత ఆకులను నమిలితే రక్తాన్ని శుభ్రపరచడమే కాకుండా శరీరానికి డిటాక్స్గా పనిచేస్తాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇది ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది.
ఆందోళన కలిగిస్తూన్న ఒక కప్పు: లూజ్ టీలో ఏం జరుగుతోందో వివరిస్తూన్న టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని
లూజ్ టీలో జరుగుతున్న కల్తీపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలు, టీ నాణ్యత, భద్రతపై ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతున్నాయి. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సిఫార్సు చేసిన, సులభమైన రీతిలో ఇంటిలో చేసుకునే పరీక్షలు కల్తీ టీని గుర్తించడంలో వినియోగదారులకు సహాయపడతాయి. భారతదేశ వ్యాప్తంగా రోజువారీ జీవితంలో ఒక అంతర్భాగంగా టీ కొనసాగుతోంది, ఇది లూజ్ టీ నాణ్యత, భద్రతపై మరింత దృష్టిని కేంద్రీకరించేలా చేస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ప్రతి ఇంటిలోనూ నిత్యం సేవించే పానీయంగా టీ వెలుగొందుతున్నందున, టీ కల్తీ సమస్యపై అవగాహన కల్పిస్తూ వినియోగదారులు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని ప్రోత్సహిస్తోంది.