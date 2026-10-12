టాలీవుడ్లో హీరోయిన్గా హీరో కుమార్తె
తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలోకి హీరో శ్రీకాంత్ - నటి ఊహ దంపతుల కుమార్తె మేధ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నిర్మించే చిత్రంలో ఆమె వెండితెర ప్రవేశం చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ఆ సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటన విడుదల చేసింది.
ఈ చిత్రంలో 'రాజమండ్రి రోజ్ మిల్క్' చిత్రంతో గుర్తింపు పొందిన జై జాస్తి హీరోగా నటిస్తున్నారు. యువతను ఆకట్టుకున్న '30 వెడ్స్ 21' వెబ్ సిరీస్ దర్శకుడు పృథ్వీ వనం ఈ ప్రేమకథకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్టును #MythrilnLove అనే హ్యాష్ ట్యాగ్తో ప్రమోట్ చేస్తున్నారు.
"మా మనసులను గెలుచుకున్న ఇద్దరినీ పరిచయం చేస్తున్నాం. ఈ రోజు మీకు వారి పేర్లు తెలుస్తాయి. రేపు వారిని చూసి మీరు కూడా ప్రేమలో పడతారు" అంటూ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. అంతేకాకుండా 'మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టి' ఫేమ్ మహేశ్ బాబు పి ఈ ప్రాజెక్టుకు క్రియేటర్/షోరన్నర్గా వ్యవహరిస్తున్నట్లు సమాచారం.
మేధాకు నటన కొత్తేమీ కాదు. గతంలో అనుష్క ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చారిత్రక చిత్రం 'రుద్రమదేవి'లో చిన్నప్పటి రుద్రమదేవి పాత్రలో నటించి మెప్పించారు. శ్రీకాంత్ కుమారుడు రోషన్ ఇప్పటికే 'పెళ్లి సందD', 'ఛాంపియన్' వంటి చిత్రాలతో హీరోగా నిలదొక్కుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు అతడి సోదరి మేధ కూడా హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇస్తుండడం విశేషం.