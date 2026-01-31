సినీ దర్శకుడు తేజ కుమారుడు అమితోవ్ తేజపై కేసు
సినీ దర్శకుడు తేజ కుమారుడు అమితోవ్ తేజపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. అమితోవ్ తేజపై బెదిరింపులు, డబ్బు వసూలు, కిడ్నాప్, అక్రమ నిర్బంధం, మహిళపై అసభ్య ప్రవర్తన ఆరోపణలతో జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. మోతీనగర్కు చెందిన కె. ప్రణీత్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డుల పర్యవేక్షణ విభాగంలో పనిచేస్తున్నారు. క్రెడిట్ కార్డు అప్లికేషన్ విషయంలో 2025లో అమితోవ్ తేజతో ప్రణీత్కు పరిచయమయ్యింది. కొద్ది కాలంలోనే అమితోవ్ తేజ, ప్రణీత్, అతని భార్య కలిసి షేర్ మార్కెట్లో ఒక అకౌంట్ తెరిచి ట్రేడింగ్ ప్రారంభించారు.
షేర్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్లో రూ.11 లక్షల నష్టం వాటిల్లిందని, డబ్బు కోసం ఒత్తిడి చేయడంతో వివాదం తలెత్తినట్లు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. 2025 మే 4న ప్రణీత్ను అక్రమంగా నిర్బంధించి ఖాళీ పేపర్లు, చెక్కులు, ఆస్తి పత్రాలపై సంతకాలు చేయించారన్న ఆరోపణలపై కేసులు నమోదయ్యాయి.
గతంలోనే ఈ విషయంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా వారి నుంచి స్పందన లేకపోవడంతో నాంపల్లి కోర్టును ఆశ్రయించాడట ప్రణీత్. ఈ విషయాన్ని పరిశీలించిన కోర్టు, కేసు నమోదు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ప్రస్తుతం ఈ రెండు కేసులపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది. అమితోవ్ తేజ, శ్రీవల్లి, వారి సహచరులైన మణికుమార్, రామ్నాథ్, లక్ష్మీకాంత్లపై బీఎన్ఎస్ సెక్షన్లు 111, 125, 127(1), 130, 135, 136, 308, 322, 324(1), 335, 351(1) కింద, అలాగే బీఎన్ఎస్ఎస్ సెక్షన్ 175(3) కింద కేసు నమోదు చేయబడింది.