గురువారం, 18 సెప్టెంబరు 2025
దేవీ
గురువారం, 18 సెప్టెంబరు 2025 (18:24 IST)

Upendra : ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా నుంచి ఉపేంద్ర స్పెషల్ పోస్టర్

Andhra King Taluka - Upendra
Andhra King Taluka - Upendra
ఉస్తాద్ రామ్ పోతినేని యూనిక్ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఆంధ్రా కింగ్ తాలూక. మహేష్ బాబు పి దర్శకత్వంలో, ప్రముఖ బ్యానర్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అద్భుతమైన టైటిల్ గ్లింప్స్, రెండు చార్ట్ బస్టర్ హిట్ సాంగ్స్ తో ఇప్పటికీ ఈ సినిమా హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది.
 
ఈ చిత్రంలో ఉపేంద్ర ఆంధ్ర కింగ్ గా కనిపించనున్నారు. ఈ రోజు ఉపేంద్ర బర్త్ డే సందర్భంగా 'హ్యాపీ బర్త్ డే ఆంధ్రా కింగ్' అంటూ మేకర్స్ స్పెషల్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. సూపర్ స్టార్ అవతార్ లో ఉపేంద్ర అభిమానులకు అభివాదం చేస్తూ కనిపించడం అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
 
ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా లో రామ్‌ డై-హార్డ్ సినిమా ఫ్యాన్ గా అలరించబోతున్నారు. ఇది ఒక అభిమాని బియోపిక్ గా ఉండబోతోంది. రామ్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటిస్తున్నారు. రావు రమేష్, మురళీ శర్మ, సత్య, రాహుల్ రామకృష్ణ, VTV గణేష్ కూడా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
 
ఈ చిత్రానికి టాప్ టెక్నిషియన్స్ పని చేస్తున్నారు. వివేక్ & మెర్విన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. సిద్ధార్థ నుని సినిమాటోగ్రఫీ, శ్రీకర్ ప్రసాద్ ఎడిటర్‌. అవినాష్ కొల్లా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.
నవంబర్ 28న గ్రాండ్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
తారాగణం: రామ్ పోతినేని, ఉపేంద్ర, భాగ్యశ్రీ బోర్సే, రావు రమేష్, మురళీ శర్మ, సత్య, రాహుల్ రామకృష్ణ, VTV గణేష్  

Jayalalitha: జయలలిత నెచ్చెలి శశికళ ఆఫీసుల్లో ఈడీ సోదాలు

Jayalalitha: జయలలిత నెచ్చెలి శశికళ ఆఫీసుల్లో ఈడీ సోదాలుతమిళనాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత నెచ్చెలి శశికళకు సంబంధించిన పలు ప్రాంతాల్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ దాడులు నిర్వహించింది. చెన్నై, హైదరాబాద్‌లలో ఈ దాడులు జరిగాయి. చెన్నైలోని జీఆర్‌కే రెడ్డి మార్గ్ కార్యాలయంతో సహా 10 చోట్ల ఈడీ సోదాలు చేసినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణంలో కీలక పరిణామం.. ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఈడీ దాడులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణంలో కీలక పరిణామం.. ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఈడీ దాడులురూ.3200 కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఢిల్లీ అనే ఐదు రాష్ట్రాలలో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) పెద్ద ఎత్తున దాడులు నిర్వహించింది. కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా 20 ప్రదేశాలలో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది. మొత్తం 29 మంది వ్యక్తులు, 19 కంపెనీలు దర్యాప్తులో ఉన్నాయి.

ఈ లోకంలో నేను బతకలేను. ముందూ వెనకా బురదే... మరో జన్మవద్దు....

ఈ లోకంలో నేను బతకలేను. ముందూ వెనకా బురదే... మరో జన్మవద్దు....సముద్రతీర ప్రాంతం విశాఖపట్టణంలో ఇద్దరు విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డారు. వీరిలో ఒకరు రుషికొండలోని గీతం కళాశాల విద్యార్థి కాగా, తగరపువలసలోని ఎన్.ఆర్.ఐ కాలేజీకి చెందిన మరో విద్యార్థి ఉన్నారు.

రూ. 15 లక్షల థార్ కారులో బ్లింకిట్ డెలివరీ మేన్ వచ్చాడు, వీడియో వైరల్ (video)

రూ. 15 లక్షల థార్ కారులో బ్లింకిట్ డెలివరీ మేన్ వచ్చాడు, వీడియో వైరల్ (video)ఆమధ్య స్విగ్గీ ఆర్డర్ డెలివరీని ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ ఓ ఖరీదైన కారులో వచ్చి వెళ్లిపోయాడంటూ ప్రచారం జరిగింది. ఇప్పుడు తాజాగా మరో వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. బ్లింకిట్ ఆర్డర్ అందుకున్న ఓ డెలివరీ మేన్ రూ. 15 లక్షల ఖరీదైన థార్ కారు వేసుకుని వస్తువును డెలివరీ ఇచ్చి వెళ్లాడట. నల్లటి మహీంద్రా థార్ కారులో అతడు వచ్చి కారు దిగి ఆర్డర్ చేసిన వారికి అందించి వెళ్లడాన్ని సదరు వినియోగదారుడు మేడ పైనుంచి వీడియో తీసి దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసాడని చెబుతున్నారు.

ఏపీలో 11 మార్గాల్లో కొత్త రైల్వే లైన్ల నిర్మాణం

ఏపీలో 11 మార్గాల్లో కొత్త రైల్వే లైన్ల నిర్మాణంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొత్తగా 11 రైల్వే లైన్ల నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. ఒంగోలు నుంచి దొనకొండ, దూపాడు నుంచి బేతంచర్ల, మచిలీపట్నం నుంచి నరసాపురం, రేపల్లె వంటి ప్రాంతాలకు కొత్త రైల్వే లైన్లు నిర్మించేలా సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదికలు సిద్ధమవుతున్నాయి.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.
