Jr. NTR: మీ మద్దతు నాకు ప్రతిరోజూ బలాన్ని ఇస్తుంది : జూనియర్ ఎన్టీఆర్
మీ అందరి నుండి వెల్లువెత్తిన ప్రేమకు, ప్రార్థనలకు నేను ఎంతగానో కృతజ్ఞుడిని. శస్త్రచికిత్స విజయవంతమైంది, నేను క్షేమంగా ఉన్నాను. కిమ్స్లోని అద్భుతమైన వైద్య బృందానికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. నా స్నేహితులకు, కుటుంబ సభ్యులకు, అభిమానులకు; మీ మద్దతు నాకు ప్రతిరోజూ బలాన్ని ఇస్తుంది. త్వరలో కలుద్దాం! అని భుజం శస్త్రచికిత్స విజయవంతం అయినట్లు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ధృవీకరించారు
Jr. NTr statement
తన రాబోయే చిత్రం 'డ్రాగన్' షూటింగ్ సందర్భంగా గాయపడిన ఎన్టీఆర్, ఆగస్టు 12న హైదరాబాద్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఆర్థ్రోస్కోపిక్ భుజం శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తిగా విజయవంతమైందని వైద్యులు ధృవీకరించారు, ఇప్పుడు ఒక క్రమబద్ధమైన వాతావరణం, తగిన ఆహారం తీసుకునే పనిలో ఉన్నారు, రెండు మూడు నెలల్లో సాధారణ కార్యకలాపాలను తిరిగి ప్రారంభిస్తారని భావిస్తున్నారు.
'డ్రాగన్' షూటింగ్ తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయిన ఈ సమయంలో, తనకు మద్దతు ఇచ్చినందుకు అభిమానులకు, కుటుంబ సభ్యులకు, వైద్య బృందానికి ఆయన వ్యక్తిగతంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. సంగీత దర్శకుడు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ మరియు ఇతరులు ఆయన ధైర్యాన్ని ప్రశంసిస్తూ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు పంపారు. సినీ రంగ ప్రముఖులు సోషల్ మీడియాలో ధైర్యం నూరిపోశారు.