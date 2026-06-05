గోవా స్టైల్లో ఏపీలో షాక్స్ బీచ్..
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పర్యాటక రంగానికి అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తూ, దానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకురావడానికి తీవ్రంగా కృషి చేస్తోందన్న విషయం తెలిసిందే. భారీ సంఖ్యలో పర్యాటకులను ఆకర్షించే విధానాన్ని రూపొందించడమే కీలకమైన అంశం కానుంది.
Goa Style Shacks
ఈ నేపథ్యంలో, గోవాలో కనిపించే తరహాలోనే సముద్ర తీరంలో షాక్స్, మద్యం విక్రయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసే ఆలోచనను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుండటం ఆసక్తికరమైన పరిణామం.
సముద్రపు గాలిని ఆస్వాదిస్తూ మద్యం సేవించే వీలు కల్పించేలా, సముద్ర తీరంలోని ప్రైవేట్ కేంద్రాలలో వినియోగానికి సిద్ధంగా ఉండే మద్యం ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తారు. చాలామంది పర్యాటకులు గోవాకు వెళ్లడానికి గల ప్రధాన కారణాలలో ఇది ఒకటి. మరొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, గోవాలో ఉన్న విధానం మాదిరిగానే తక్కువ ధరకే మద్యం విక్రయించే అంశాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
గోవా పర్యాటక రంగం ఇప్పటికే దాదాపుగా సంతృప్త స్థాయికి చేరుకుంది. అక్కడి ప్రాంతాలన్నీ అందరికీ బాగా పరిచయం కావడంతో, అక్కడికి వెళ్లడానికి పర్యాటకులు పెద్దగా ఆసక్తి చూపడం లేదు. కాబట్టి, ఈ విధానం ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక రంగానికి ఒక సరికొత్త మార్కెట్ను అందుబాటులోకి తెస్తుంది.
ఇది ఒక ప్రయోగాత్మక ప్రాజెక్ట్. ప్రజల స్పందనను అంచనా వేసేందుకు, ముందుగా ఇటువంటి కేంద్రాలను ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలనే దానిపై ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం పరిశీలనలో ఉన్న రెండు ప్రాంతాలు చీరాల, విశాఖపట్నం బీచ్. ఒకవేళ ఈ విధానం విజయవంతమైతే, సుదీర్ఘ తీరప్రాంతం కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో దీనికి అపారమైన అవకాశాలు ఉంటాయి.
లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజను నిర్వహించిన తమన్నా భాటియా
నటి తమన్నా భాటియా తన నివాసంలో 'లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజ'ను నిర్వహించిన అనుభవాన్ని ఎంతో భావోద్వేగంతో పంచుకున్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం తనలో గొప్ప మార్పును కలిగించిన అనుభూతిగా నిలిచిందని అభివర్ణించారు. అతిథులు వెళ్లిపోయి, మంత్రోచ్ఛారణలు ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా తాను ఆ దైవ విగ్రహం పక్కనే కూర్చుండిపోయానని, ఆ రోజు ముగిసిపోవడం తనకు ఇష్టం లేకపోయిందని ఆమె సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
లుంగీలో పవన్ కళ్యాణ్.. ఇంటర్నెట్ను ఆకట్టుకుంటున్న ఫోటో
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చి నేటికి రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. అప్పటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు పూర్తిగా స్థిరపడ్డాయి. అయితే, ఎన్నికల ఫలితాల లెక్కింపు రోజుకు ముందు నెలకొన్న వాతావరణం ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా ఉండేది. ఆ రోజుకు సంబంధించిన పవన్ కళ్యాణ్ ఆసక్తికరమైన ఫోటోను ఇప్పుడు ఆయన భార్య అన్నా సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ ఫోటోలో విశేషం ఏమిటంటే, టీవీలో ఎన్నికల ఫలితాలను గమనిస్తున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ లుంగీ, కుర్తా ధరించి కనిపించారు.
పవన్ను దొర అంటూ ప్రకాష్ రాజ్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు - కర్రుకాల్చి వాత పెట్టిన నటి హేమ (Video)
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ను దొర అంటూ సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ సంధించిన వ్యంగ్యాస్త్రాలపై సినీ నటి హేమ కర్రుకాల్చి వాతపెట్టినట్టుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. దొర అంటూ సంభోధించడాన్ని ఆమె తీవ్రంగా తప్పపట్టారు. జనసేనను, కూటమి ప్రభుత్వ పాలను విమర్శించడంలో తప్పు లేదని, కానీ వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడటం ఏమాత్రం భావ్యం కాదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాకు నో చెప్పిన హనీరోజ్.. ఎందుకంటే?
ఫిల్మ్ నగర్లో ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన పుకార్లలో ఒకటి ఏమిటంటే, మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాబోయే చిత్రంలో నటించడానికి మొదట అంగీకరించిన నటి హనీ రోజ్, ఆ తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకున్నట్లు సమాచారం. బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో హనీరోజ్ ఒక కీలక పాత్ర లభించింది. అయితే అది ప్రధాన కథానాయిక పాత్ర మాత్రం కాదు.
Amir Khan: గౌరీతో మూడో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్న అమీర్ ఖాన్?
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్ మూడో వివాహానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అమీర్ తన లవ్ పార్ట్నర్ గౌరీ స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోవాలని ఎట్టకేలకు నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో భారీ స్థాయిలో ట్రోలింగ్కు దారితీసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 61 ఏళ్ల నటుడు అమీర్ ఖాన్, 47 ఏళ్ల గౌరీ స్ప్రాట్ జూలై 5న ఒక సాధారణ రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్ ద్వారా తమ బంధాన్ని అధికారికం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ వేడుక అమీర్ ఖాన్ ముంబై నివాసంలో సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, కొద్దిమంది స్నేహితుల సమక్షంలో జరగనుంది.