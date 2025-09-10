నెల్లూరులోని దగదర్తి విమానాశ్రయం పనులు- రూ.916 కోట్లు ఆమోదం
నెల్లూరులోని దగదర్తి విమానాశ్రయం మొదటి దశను పూర్తి చేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం రూ.916 కోట్లను ఆమోదించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ లిమిటెడ్ (ఏపీఏడీసీఎల్) ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం (పీపీపీ) నమూనా ద్వారా విమానాశ్రయాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని జిల్లాల్లో విమానాశ్రయాలను నిర్మించాలనే దాని ప్రణాళికలో భాగంగా, ఏపీఏడీసీఎల్ దగదర్తిలో ఈ గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయంపై పనిని ప్రారంభించింది.
ప్రయాణీకుల ప్రయాణం, కార్గో తరలింపులో గణనీయమైన పెరుగుదలను వారు ఆశిస్తున్నారు. ఈ అభివృద్ధి తిరుపతి, అన్నమయ్య, కడప, నెల్లూరు, చిత్తూరులోని పరిశ్రమలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని ఏపీఏడీసీఎల్ తెలిపింది. విమానాశ్రయాన్ని నిర్మిస్తున్న సంస్థతో ప్రభుత్వం 45 సంవత్సరాల ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది.
15 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రయాణీకుల రద్దీ, కార్గో ఆధారంగా పెట్టుబడి సర్దుబాటు చేయబడుతుంది. మొదటి 15 సంవత్సరాలలో డిమాండ్ తక్కువగా ఉంటుందని, రాబోయే 15 సంవత్సరాలలో పెరుగుతుందని, చివరి 15 సంవత్సరాలలో గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది.
ప్రారంభంలో, ఎయిర్బస్ A320, A321 విమానాలను ఉపయోగించే మధ్యస్థ-శ్రేణి విమానాలు ఒకే రన్వేపై నడుస్తాయి. 2016- 2019 మధ్య, చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పర్యావరణం, పౌర విమానయానం, రక్షణ, హోం మంత్రిత్వ శాఖల నుండి అవసరమైన అన్ని అనుమతులను పొందింది.
అయితే, 2019లో ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత పనులు నిలిచిపోయాయి. తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు స్వయంగా ప్రాజెక్టును తిరిగి ప్రారంభించారు. ఏపీఏడీసీఎల్ ఇప్పుడు విమానాశ్రయం కోసం అంతర్జాతీయ టెండర్ను జారీ చేసింది. ఉచిత బిడ్ సమావేశం అక్టోబర్ 10న జరగనుంది. బిడ్లను సమర్పించడానికి చివరి తేదీ నవంబర్ 3గా ఏపీ సర్కారు ప్రకటించింది.