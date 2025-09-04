గురువారం, 4 సెప్టెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 4 సెప్టెంబరు 2025 (18:05 IST)

మదరాసి చేయడం వల్ల చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నా : శివకార్తికేయన్

Sivakarthikeyan, Rukmini Vasanth
నా సినిమాలు రెమో, వరుణ్ డాక్టర్, కాలేజ్ డాన్, మహావీరుడు, అమరన్ కు మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చారు. తెలుగు, తమిళ్ ఆడియన్స్ లో డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సినిమా బాగుంటే కచ్చితంగా సినిమాని ప్రేమిస్తారు. తెలుగు తమిళ్ ప్రేక్షకుల అభిరుచులు కూడా ఒకేలా వుంటాయి. చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని కాకుండా బావుంటే అంటే ప్రతి సినిమాని ఆదరిస్తారు. వాళ్ళకి మంచి సినిమానా కాదా అనేదే ముఖ్యం అని మదరాసి చిత్ర కథానాయకుడు శివకార్తికేయన్ తెలిపారు.
 
ఎ.ఆర్. మురుగదాస్ దర్శకత్వంలో శ్రీ లక్ష్మీ మూవీస్ తిరుపతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. సెప్టెంబర్ 5న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో శివకార్తికేయన్ సినిమా విశేషాల్ని పంచుకున్నారు.
 
- ఎ.ఆర్. మురుగదాస్ తో వర్క్ చేయడం వల్ల చాలా నేర్చుకున్నా. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు లాంటి పెద్ద స్టార్స్ ని డైరెక్ట్ చేసిన డైరెక్టర్ మురుగదాస్. చాలా కూల్ గా ఉంటారు. చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది. ఆయన నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను. ఈ సినిమా షూటింగ్ అంతా చాలా పాజిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది. ఆయనతో కలిసి వర్క్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సాలిడ్ ఫిల్మ్ ఇచ్చారు.
 
- ఈ సినిమాలో రుక్మిణీ వసంత్ పాత్ర కీలకం. లవ్, యాక్షన్ రెండు పిల్లర్స్. అందులో లవ్ పోర్షన్ అద్భుతంగా రావడానికి కారణం రుక్మిణి. ఈ సినిమాలో తన పాత్ర కథకి ఎమోషన్ యాడ్ చేసే రోల్ అది. తన పెర్ఫార్మెన్స్ సినిమాకి బిగ్ ఎసెట్.
 
- మదరాసి కథ చాలా కొత్తగా వుంటుంది. హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉన్నాయి. ఎమోషన్, యాక్షన్, కాన్వాస్ పరంగా బిగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చే సినిమా ఇది.
 
- అనిరుధ్ నేను బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. మా కాంబినేషన్లో వచ్చిన అన్ని సినిమాలు మ్యూజికల్ గా హిట్ అయ్యాయి. ఈ సినిమా కూడా మ్యూజికల్ గా అద్భుతంగా వచ్చింది. తను బిట్స్ హెవీగా ఉంటాయి. ఈ సినిమాలో శేఖర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీలో ఒక లెగ్ మూమెంట్ ఉన్న సాంగ్ చేశాను. అది మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ సినిమాలో రీరికార్డింగ్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఆడియన్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
 
-సుదీప్ ఎలామన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ చాలా ప్రత్యేకంగా వుంటుంది. శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారు సినిమాని అద్భుతంగా కట్ చేశారు. అరుణ్ వెంజరమూడు వర్క్ ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్ చాలా రిచ్ గా వుంటుంది. టెక్నికల్ గా సినిమాని అత్యున్నతంగా తీర్చిదిద్దాం. ఆడియన్స్ కి గ్రేట్ థియేట్రికల్ ఎక్స్ పీరియన్స్ ఉంటుంది.    
 
-ఈ సినిమాలో మరో రెండు పిల్లర్స్  విలన్ విద్యుత్ జమ్వాల్,  బీజు మీనన్. విద్యుత్ జమ్వాల్ తో చేసే యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చాలా క్రేజీగా ఉంటాయి.
 
-బీజు మీనన్ అద్భుతమైన యాక్టర్. వాయిస్ మ్యాడులేషన్ తో ఆయన ఇచ్చే పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.  ఈ సినిమాతో ఆయన్ని దగ్గరుండి గమనించే అవకాశం దొరికింది.

