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  4. Downpour Floods Low-lying Areas in Kakinada, Rajamahendravaram
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 29 June 2026 (15:36 IST)

రాజమహేంద్రవరంలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం

Rains
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (15:35 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (15:36 IST)
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కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం నగరాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. దీనివల్ల అనేక లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగిపోగా, ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగింది. ఈ అకస్మాత్తు వర్షం ఉక్కపోత వాతావరణం నుండి ఉపశమనం కలిగించినప్పటికీ, పలు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోయేలా చేసింది. 
 
రాజమహేంద్రవరంలో రైల్వే స్టేషన్ రోడ్డు, శ్యామల సెంటర్, కోటిపల్లి బస్ స్టాండ్, డీలక్స్ సెంటర్, హైటెక్ బస్ స్టాండ్, ఆదాయపు పన్ను కార్యాలయ రోడ్డు, కంబాల చెరువు, కోరుకొండ రోడ్డు వంటి ప్రాంతాల్లోని రోడ్లు నీట మునిగాయి. 
 
కాకినాడలో మున్సిపల్ ఆఫీస్ రోడ్డు, సినిమా రోడ్డు, జగన్నాథపురం, మెయిన్ రోడ్డు, సాంబమూర్తి నగర్, ఇతర పల్లపు ప్రాంతాలు నీటి నిల్వ సమస్యను ఎదుర్కొన్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు పొంగిపొర్లుతున్న డ్రైనేజీ నీటితో కలవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
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సెల్వి

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