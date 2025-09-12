Father: ఎనిమిది నెలల కొడుకును హత్య చేసి.. భార్యపై దాడి చేశాడు.. అంతా అనుమానం..
తన ఎనిమిది నెలల కొడుకును హత్య చేసి, అతని భార్యపై దారుణంగా దాడి చేసిన వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. కర్నూలు, దేవనకొండ నివాసి నరేష్ రెండేళ్ల క్రితం గోనెగండ్ల మండలం కులుమల గ్రామానికి చెందిన శ్రావణిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇది అతనికి రెండవ వివాహం. ఈ జంట ఎనిమిది నెలల క్రితం మగబిడ్డకు తల్లిదండ్రులైనారు. కానీ నరేష్ తరచుగా శ్రావణిని అనుమానించాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య జగడాలు జరిగేవి.
మొదటి వివాహం నుంచి ఇద్దరు కుమారులు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారని, శ్రావణిని వివాహం చేసుకునే ముందు ఇలాంటి అనుమానాలతోనే తన మొదటి భార్యను హత్య చేశాడని కూడా ఆయనపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. బుధవారం రాత్రి, భార్యతో గొడవకు దిగిన నరేష్ ఆవేశంలో శ్రావణి నుంచి శిశువును లాక్కొని నీటి డ్రమ్ లోకి విసిరేశాడు.
ఈ ఘటనలో ఆ శిశువు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత అతను శ్రావణిపై దాడి చేయడంతో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడింది. కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు, అక్కడ వైద్యులు ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని తెలిపారు. తన బిడ్డను కోల్పోయిన బాధతో బాధపడుతున్న శ్రావణి నరేష్ను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేసింది.
ఇంతలో, ఆమె తల్లిదండ్రులు మరియు బంధువులు శిశువు మృతదేహంతో రోడ్డుపై నిరసన తెలిపారు. దాదాపు రెండు గంటల పాటు ట్రాఫిక్ను అడ్డుకున్నారు. నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కేసు నమోదు చేసి, సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహిస్తామని సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వంశీనాథ్ కుటుంబానికి హామీ ఇచ్చారు.
ఈ హామీ మేరకు నిరసనను ఉపసంహరించుకున్నారు. పోలీసులు శిశువు మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం కోసం తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.