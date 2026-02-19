ఏపీలో నిద్యోగులకు శుభవార్త... మళ్లీ మరో మెగా డీఎస్సీ
రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం మరోమారు శుభవార్త చెప్పింది. గత ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రతి యేటా డీఎస్సీ నిర్వహిస్తామని ఇచ్చిన హామీ మేరకు మరో ఉద్యోగ భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనుంది. ఇందుకోసం ముహూర్తం కూడా ఖరారు చేసింది. తెలుగు నూతన సంవత్సరాది ఉగాది పండగ సందర్భంగా ఈ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసింది.
పాఠశాల విద్యాశాఖ సేకరించిన ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 3,600 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వాటి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. మోడల్ స్కూల్స్, రెసిడెన్షియల్, సంక్షేమ పాఠశాలలు: 1,200 పోస్టులు. ప్రభుత్వ, పంచాయతీరాజ్, పురపాలక పాఠశాలలు: 1,700 పోస్టులు. స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ (ప్రత్యేక విద్య) పోస్టులు: 700 వరకు ఉన్నాయి.
గత ఏడాది ఏప్రిల్ నెలలో 16,347 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వగా, అర్హులైన అభ్యర్థులు లేక మిగిలిపోయిన పోస్టులను కూడా ఇందులో కలిపే అవకాశం ఉంది. కొత్త డీఎస్సీ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులు సిలబస్ విషయంలో ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. గత డీఎస్సీకి అనుసరించిన సిలబస్, మార్గదర్శకాలనే ఈసారి కూడా కొనసాగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం పదేళ్ల సర్వీసు ఉండి టెట్ పాసైన సుమారు 800 మందికి మినిమం టైమ్ స్కేల్ అమలు చేయనున్నారు. వీరు శాశ్వత ఉద్యోగం సాధించాలంటే డీఎస్సీ రాయాల్సి ఉంటుంది. అయితే వీరికి కొంత వెయిటేజీ ఇచ్చే అంశంపై అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు.
విద్యాశాఖ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించి ఆర్థిక శాఖ నుంచి క్లియరెన్స్ ప్రక్రియ తుది దశలో ఉంది. ఉగాది నాటికి పోస్టుల సంఖ్యలో స్వల్ప మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉందని విద్యాశాఖ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.