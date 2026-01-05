బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కుమారుడు సుధీర్ రెడ్డి డ్రగ్స్ కేసులో అరెస్ట్
జమ్మలమడుగు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కుమారుడు సుధీర్ రెడ్డిని డ్రగ్స్ కేసులో పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నార్సింగిలో మాదకద్రవ్యాల వాడకంపై అందిన సమాచారం మేరకు, ఈగిల్ టీమ్ ముందుగా పక్కా ప్రణాళికతో నిర్వహించిన ఆపరేషన్లో భాగంగా పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు.
సుధీర్ రెడ్డితో పాటు మరో వ్యక్తికి కూడా డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్లు వైద్య పరీక్షల్లో నిర్ధారణ అయింది. వైద్య పరీక్షల అనంతరం, ఇలాంటి కేసులలో సాధారణ ప్రక్రియలో భాగంగా పోలీసులు సుధీర్ రెడ్డిని డీ-అడిక్షన్ సెంటర్కు తరలించారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన హై-ప్రొఫైల్ డ్రగ్స్ దాడుల తర్వాత, ఒక ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడి కుమారుడు డ్రగ్స్ కేసులో అరెస్ట్ కావడం ఇదే మొదటిసారి.
ఈ కేసులో రాజకీయ నేపథ్యం ఉండటంతో ఈ పరిణామం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. నూతన సంవత్సర వేడుకల సందర్భంగా నగరం అప్రమత్తంగా ఉంది. డీజేలకు సంబంధించిన తనిఖీలు మినహా, ఆ కాలంలో పోలీసులు డ్రగ్స్ వాడకం కేసులు నమోదు చేయలేదు.
అయితే, కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమైన కేవలం మూడు రోజులకే ఒక ఎమ్మెల్యే కుమారుడి అరెస్ట్ ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారింది. సుధీర్ రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకునే ముందు కౌన్సెలింగ్ ఇస్తామని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. నగరంలోకి డ్రగ్స్ బెంగుళూరు మరియు గోవా నుండి సరఫరా అవుతున్నట్లు సమాచారం.
గతంలో జరిగిన అరెస్టుల నుండి లభించిన సమాచారం ఆధారంగా పోలీసులు అతడిని గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సుధీర్ రెడ్డికి ఈ కేసులో సంబంధం ఉన్న ఇతరులకు డ్రగ్స్ ఎవరు సరఫరా చేశారో గుర్తించడానికి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.