ఢిల్లీ టు భోగాపురం : గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్టులో ల్యాండ్ అయిన తొలి ఫ్లైట్
విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో నిర్మిస్తున్న గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో తొలి విమానం ల్యాండ్ అయింది. వ్యాలిడేషన్ (టెస్ట్) ఫ్లైట్ ఢిల్లీ నుంచి భోగాపురం వచ్చింది. ఈ విమానంలో కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, ఏటీసీ ఛైర్మన్ తదితరులు ఉన్నారు. అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో ఈ విమానాశ్రయాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 96 శాతం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం అయినట్లు జీఎంఆర్ సంస్థ తెలిపింది. ఈ విమానాశ్రయాన్ని వచ్చే జూన్ 26వ తేదీన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించనున్నారు.
విమానం ల్యాండ్ అయిన సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు మాట్లాడారు. 'ఎయిర్పోర్టు అంటే 2 వేల ఎకరాల్లోని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాత్రమే కాదు. విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్ బలపడడానికి అవకాశం లభిస్తుంది. 18 నెలల్లోనే ఉత్తరాంధ్రలో బ్రహ్మాండమైన ప్రగతి సాధించాం. మరో నాలుగైదు నెలల్లో విమానాశ్రయం ప్రారంభించేందుకు సంకల్పం తీసుకున్నాం. విమానాశ్రయానికి సంబంధించి కీలక అంశాలన్నీ పూర్తయ్యాయి. టెస్ట్ ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అయిందంటే ప్రాజెక్టు చివరి దశ. అన్నీ పూర్తిచేసినట్లు సంకేతం.
ఈ ప్రాజెక్టుతో వివిధ జిల్లాల ప్రజలు అనుసంధానం అవుతారు. గతంలో ఉత్తరాంధ్రలో ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడమే కానీ పూర్తవుతాయో తెలియని పరిస్థితి. విమర్శలకు సమాధానంగా విమానాశ్రయం నిర్మించాం. భవిష్యత్తులో ఉత్తరాంధ్ర రూపురేఖలు మారబోతున్నాయి. విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్కు కేంద్ర బడ్జెట్లోనూ నిధుల కేటాయింపు చేపట్టారు. మన ప్రాంత అభివృద్ధికి కేంద్ర సహకారం తీసుకుంటున్నాం' అని రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు.