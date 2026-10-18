ఎన్నికల సిత్రాలు : కర్నూలు మేయర్ బరిలో అత్తా కోడళ్లు
కర్నూలు నగర పాలక సంస్థ మేయర్ ఎన్నిల్లో ఓ విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. కర్నూలు నగర మేయర్గా వరుసకు అత్తాకోడళ్లు పోటీ చేస్తున్నారు. దీంతో అక్కడ రసవత్తర పోటీ నెలకొంది. ఈ ఎన్నికల్లో మేయర్ పదవి కోసం వైకాపా నుంచి సుశీల, టీడీపీ నుంచి విజయ ప్రత్యూష బరిలో నిలిచారు.
విజయ ప్రత్యూష సోదరి ప్రియాంక సుశీల కుమారుడు భార్గవ్ను ఆరేళ్ల క్రితం వివాహం చేసుకున్నారు. ఇలా వీరిద్దరూ బంధుత్వం కలిసి అత్తాకోడళ్ళు అయ్యారు. పైగా, ఇద్దరు అభ్యర్థులకు బలమైన రాజకీయ నేపథ్యం ఉంది. కర్నూలు మేయర్ అభ్యర్థిగా ప్రత్యూషను తెరపైకి తీసుకునిరాగానే, వైకాపా మాత్రం ప్రత్యూష అత్త సుశీలను పోటీకి నిలబెట్టింది. అదేసమయంలో సుశీల మొదటిసారి రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టగా విజయ ప్రత్యూష మాత్రం ఐదేళ్లపాటు టీడీపీ కార్పోరేటర్గా పనిచేశారు.
పుంగనూరులో హింస : రాజంపేట ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిపై కేసులు
ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా, పుంగనూరులో నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద చోటుచేసుకున్న హింసాత్మక ఘటనలకు సంబంధించి రాజంపేట వైకాపా ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. శుక్రవారం జరిగిన ఈ దాడులకు సంబంధించి నమోదైన నాలుగు కేసుల్లోనూ ఆయనను ప్రధాన నిందితుడిగా పేర్కొన్నారు.
పుంగనూరు నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద జరిగిన దాడులు, అల్లర్లపై టీడీపీ నాయకులు ఎస్.మధుసూదన్ రాయల్, సయ్యద్ సుహేల్ బాషా, జంపాల మోహన్ నాయుడు చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వీరితో పాటు మదనపల్లె డీఎస్పీ కూడా మరో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఫిర్యాదుల ఆధారంగా మొత్తం నాలుగు కేసులను నమోదు చేసిన పోలీసులు... ఈ కేసులన్నింటిలో మిథున్ రెడ్డిని ఏ1గా పేర్కొన్నారు.
ఎన్నికల నిబంధనల ఉల్లంఘన, దాడులకు పాల్పడి గాయపరచడం, వాహనాలతో దూసుకెళ్లడం, ప్రభుత్వ అధికారుల విధులకు ఆటంకం కలిగించడం వంటి తీవ్రమైన ఆరోపణలు మిథున్ రెడ్డిపై వచ్చాయి. దీంతో ఆయనపై పోలీసులు వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు.