కొత్త డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ 2026 జనవరిలో విడుదల: నారా లోకేష్
ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడం, ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించడం విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చాలా చురుగ్గా వ్యవహరిస్తోంది. వాస్తవానికి, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఇటీవల మెగా డీఎస్సీ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసింది. దీనిలో భాగంగా 16,000 మందికి పైగా ఉద్యోగాలు పొందగలిగారు. పాఠశాల విద్య, ఇంటర్మీడియట్, కళాశాల విద్యా బోర్డుల ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
ఇంకా, ఈ సంవత్సరం నవంబర్ చివరి వారంలో టెట్తో పాటు డీఎస్సీ ద్వారా నియామకాలకు ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చిన హామీని పాటించడం ద్వారా ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని లోకేష్ అధికారులను ఆదేశించారు.
వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలోనే జరగనున్న డీఎస్సీ గురించి లోకేష్ కీలకమైన అప్డేట్ను వదులుకున్నారు. కొత్త డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ 2026 జనవరిలో విడుదల కానుందని, వచ్చే మార్చి నాటికి పూర్తి అవుతుందని ఆయన స్పష్టంగా వెల్లడించారు. కొత్త డీఎస్సీ నిర్వహణ తర్వాత విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం నాటికి కొత్త ఉపాధ్యాయులు తమ విధుల్లో చేరేలా తాము ఒక ప్రణాళికను అమలు చేస్తామని లోకేష్ అన్నారు.
మునుపటి మెగా డిఎస్సీ పూర్తయి ఒక నెల కన్నా తక్కువ సమయం మాత్రమే అయింది. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందే తదుపరి డిఎస్సీ నెరవేర్పు కోసం నారా లోకేశ్ ఇప్పటికే తాత్కాలిక ప్రణాళికను వెల్లడించారు.