తెలంగాణ మద్యం టెండర్ ప్రక్రియలో భారీగా తగ్గిన దరఖాస్తులు
తెలంగాణ మద్యం టెండర్ ప్రక్రియలో ఈ సంవత్సరం దరఖాస్తులు భారీగా తగ్గాయి. గత సంవత్సరం 1.13 లక్షల దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఈసారి ఎక్సైజ్ శాఖకు 1,581 దరఖాస్తులు మాత్రమే వచ్చాయి. పరిస్థితి చాలా తీవ్రంగా ఉండటంతో ఆ శాఖ ప్రజలను దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరుతూ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది.
అధికారులు మద్యం వ్యాపారాన్ని అత్యంత లాభదాయకమైన వ్యాపారాలలో ఒకటిగా కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అనేక దుకాణాలు ఖాళీగా ఉండటంతో, ప్రభుత్వం కొత్త అవుట్లెట్ల కోసం టెండర్లను ఆహ్వానించింది. గత సంవత్సరం 1.13 లక్షల దరఖాస్తులతో పోలిస్తే, కేవలం రెండు వారాల్లోనే 1,581కి గణనీయంగా తగ్గడం అధికారులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. మద్యం దుకాణాల లైసెన్సులకు బలమైన డిమాండ్ ఉందని భావించి, ప్రభుత్వం దాదాపు రూ.3,000 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించాలని భావించింది.
అయితే, వ్యాపారులు పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదు. పాలక పార్టీ దరఖాస్తు రుసుమును రూ.2 లక్షల నుండి రూ.3 లక్షలకు పెంచింది. ఇది 50 శాతం పెరుగుదల. గడువుకు 10 రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండటంతో, ఆదాయ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి వారికి రోజుకు కనీసం 10,000 దరఖాస్తులు అవసరమని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. పొరుగున ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక నుండి దరఖాస్తులు బాగా తగ్గాయని కూడా అధికారులు ధృవీకరించారు.